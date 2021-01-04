Элбон все же поедет за Red Bull в 2021-м. Но в DTM

Алекс Элбон уступил Серхио Пересу в споре за место в кокпите Red Bull в предстоящем сезоне Формулы 1. Однако совсем без гоночной практики англо-тайский пилот не останется.

В понедельник стало известно, что он продолжит карьеру в DTM, где будет выступать в те уик-энды, когда не потребуются его услуги в качестве резервного пилота на Гран При.

Детали проекта пока не раскрываются – кроме того, что Алекс будет выступать при поддержке Red Bull.

С 2021 года DTM радикально изменит свой формат и перейдет на технику GT Plus, а место заводских команд займут частные. Сезон стартует в последний уик-энд май на трассе «Игора» в Ленинградской области.

Также пока не объявлено, кто будет замещать Элбона на тех этапах, когда он не сможет выйти на старт. Зато уже определено. что напарником англо-тайца станет Лиам Лоусон – пилот молодежной программы Red Bull. В прошлом году 18-летний новозеландец выиграл три гонки в Формуле 3 и занял пятое место по итогам сезона.

«В новом чемпионате DTM соберутся сильные участники. а техника GT3 выглядит интересной платформой, – цитирует пресс-служба серии гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко. – Наших гонщиков ждет серьезный вызов – это касается как уже добившегося успеха Алекса Элбона. так и молодого Лиама Лоусона».

Стоит отметить, что переход в гонки Гран Туризмо обычно считается для пилотов завершением карьеры в формульных сериях. Из-за специфики машин – иного соотношения массы и мощности – освоиться с ними гонщикам удается очень легко, а вот вернуться обратно удается лишь единицам.