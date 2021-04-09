Элбон: Участие в DTM не поможет вернуться в Ф1

Не сумев выступать на уровне Макса Ферстаппена после полутора лет в главной команде «Быков», Алекс Элбон проведет предстоящий сезон за рулем Ferrari в чемпионате DTM. На этой неделе он принял участие в официальных тестах серии на трассе в Хоккенхайме.

По словам 25-летнего гонщика, он намерен максимально серьезно подходить к своей новой программе, но при этом считает более важной работу резервного пилота в Ф1. Отвечая на вопрос Motorsport.com, поможет ли DTM вернуться в гонки Гран При, Алекс сказал: «Честно говоря, не слишком. В этом случае мне просто нужно как можно лучше справиться с работой.

В Формуле 1 многое зависит от того, как будут выступать другие пилоты и появятся ли в этой связи какие-то возможности. А здесь [в DTM] требуется не так много. Роль резервного пилота Ф1, работа на симуляторе и тестах – все это гораздо более важно [для возвращения]».

Оценивая возможность долговременной карьеры в соревнованиях Гран Туризмо, Алекс добавил: «Если говорить серьезно, то нет. Это хороший вариант для нынешней ситуации. Он позволит мне сохранить форму.

Но я хочу быть в Ф1. Если это не получится, тогда… посмотрим. Наотрез отказываться от дальнейших выступлений здесь я тоже не стану».

По словам Элбона, машины класса GT3, которые с этого сезона выступают в DTM, сильно отличаются от привычной ему формульной техники: «Мне нравится, но это совсем другое. Начать надо с того, что в некоторых поворотах срабатывает мышечная память, и тебе приходится бороться с ней. Это как начинать все заново.

Но в то же время это просто гоночная машина. У нее есть руль и педали, и к ней можно быстро адаптироваться. У меня еще есть время, чтобы лучше привыкнуть, но мне нравится управлять ей уже сейчас».

Сезон DTM стартует только 19-20 июня в Монце.

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 1 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 2 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 3 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 4 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 5 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 6 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 7 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 8 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo 9 / 9 Фотограф: Пресс-служба DTM