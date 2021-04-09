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DTM / Новость

Элбон: Участие в DTM не поможет вернуться в Ф1

Автор:
, Репортер, Индия

Потеряв место в Red Bull, англо-тайский гонщик готовится к выступлениям в немецком чемпионате GT, но свое будущее по-прежнему связывает с Формулой 1

Элбон: Участие в DTM не поможет вернуться в Ф1

Не сумев выступать на уровне Макса Ферстаппена после полутора лет в главной команде «Быков», Алекс Элбон проведет предстоящий сезон за рулем Ferrari в чемпионате DTM. На этой неделе он принял участие в официальных тестах серии на трассе в Хоккенхайме.

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По словам 25-летнего гонщика, он намерен максимально серьезно подходить к своей новой программе, но при этом считает более важной работу резервного пилота в Ф1. Отвечая на вопрос Motorsport.com, поможет ли DTM вернуться в гонки Гран При, Алекс сказал: «Честно говоря, не слишком. В этом случае мне просто нужно как можно лучше справиться с работой. 

В Формуле 1 многое зависит от того, как будут выступать другие пилоты и появятся ли в этой связи какие-то возможности. А здесь [в DTM] требуется не так много. Роль резервного пилота Ф1, работа на симуляторе и тестах – все это гораздо более важно [для возвращения]». 

Оценивая возможность долговременной карьеры в соревнованиях Гран Туризмо, Алекс добавил: «Если говорить серьезно, то нет. Это хороший вариант для нынешней ситуации. Он позволит мне сохранить форму. 

Но я хочу быть в Ф1. Если это не получится, тогда… посмотрим. Наотрез отказываться от дальнейших выступлений здесь я тоже не стану».

По словам Элбона, машины класса GT3, которые с этого сезона выступают в DTM, сильно отличаются от привычной ему формульной техники: «Мне нравится, но это совсем другое. Начать надо с того, что в некоторых поворотах срабатывает мышечная память, и тебе приходится бороться с ней. Это как начинать все заново.  

Но в то же время это просто гоночная машина. У нее есть руль и педали, и к ней можно быстро адаптироваться. У меня еще есть время, чтобы лучше привыкнуть, но мне нравится управлять ей уже сейчас».

Сезон DTM стартует только 19-20 июня в Монце.

Читайте также:

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
1/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
2/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
3/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
4/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
5/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
6/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
7/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
8/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo

Алекс Элбон, AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo
9/9

Фотограф: Пресс-служба DTM

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Комментарии
Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты

Предыдущая новость

Бергер в серии интервью #ThinkingForward: Бензин или электричество? Пусть решают фанаты
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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Рахит Тукрал

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