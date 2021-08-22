Элбон одержал первую победу в гонке DTM
Запасной пилот Red Bull выиграл квалификацию и почти не имел соперников в борьбе за победу
Алекс Элбон выиграл воскресную гонку в рамках закончившегося на трассе «Нюрбугринг» 4-го этапа чемпионата DTM. Напомним, после завершения выступлений в Формуле 1 за Red Bull гонщик остался запасным и тест-пилотом австрийского коллектива – плюс получил поддержку для выступлений в немецком чемпионате на автомобиле Ferrari 488 команды AF Corse.
День для пилота команды Red Bull начался с победы в квалификации – первой с момента дебюта в немецком чемпионате. Заезд проходил на мокрой трассе, причем ближе к последним минутам условия на трассе ухудшились – но это не помешало Элбону в конце квалификации снять со своего результата еще несколько десятых и, на две десятых опередив Mercedes под управлением Даниэля Хункадельи, обеспечить себе первое место на старте гонки.
В гонке Элбон также чувствовал себя уверенно: к своему первому пит-стопу в конце 8-го круга он оторвался от Хункадельи почти на 5 секунд – хотя один из этих кругов пилоты провели за автомобилем безопасности. Вскоре после этого автомобиль безопасности выехал на трассу во второй раз, что обнулило отставание Элбона от гонщиков, еще не заезжавших на переобувание (заезжать на обязательный пит-стоп под сейфти-каром в DTM запрещено).
В результате после ухода автомобиля безопасности гонщик из Тайланда достаточно быстро вернулся в лидеры и сохранил первую позицию до самого финиша. Элбон пересек линию финиша на 5 секунд раньше Хункадельи и на 7 – раньше двукратного чемпиона DTM Марко Виттманна, чья BMW финишировала на третьем месте.
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В общем зачете Элбон переместился с 7-го места на 4-е и сейчас отстает от возглавляющего турнирную таблицу Келвина ван дер Линде (Audi) на 45 очков. Ближайшим преследователем лидера является Максимилиан Гетц (Mercedes), проигрывающий южноафриканцу 34 балла.
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|1
|Александр Элбон
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|2
|Даниэль Хункаделья
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|4.634
|4.634
|3
|Марко Виттман
|BMW M6 GT3
|7.994
|3.360
|4
|Максимилиан Гётц
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|8.759
|0.765
|5
|Esteban Muth
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|9.448
|0.689
|6
|Лукас Ауэр
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|21.742
|12.294
|7
|Арджун Майни
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|22.788
|1.046
|8
|Тимо Глок
|BMW M6 GT3
|43.746
|20.958
|9
|Винсан Абриль
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|47.261
|3.515
|10
|Нико Мюллер
|Audi R8 LMS Evo
|47.334
|0.073
|11
|Кристиан Клин
|McLaren 720S GT3
|47.467
|0.133
|12
|Кристофер Хаасе
|Audi R8 LMS Evo
|48.598
|1.131
|13
|Эски Хоки
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|49.015
|0.417
|14
|Маркус Винкельхок
|Audi R8 LMS Evo
|1'11.731
|22.716
|15
|Лайам Лоусон
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|14 Laps
|14 Laps
|16
|Кельвин ван дер Линде
|Audi R8 LMS Evo
|21 Laps
|7 Laps
|17
|Майк Роккенфеллер
|Audi R8 LMS Evo
|21 Laps
|7.244
|18
|Михаэль Аммермюллер
|Porsche 911 GT3 R
|22 Laps
|1 Lap
|19
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M6 GT3
|22 Laps
|0.447
|20
|Хуберт Хаупт
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|31 Laps
|9 Laps
|21
|Лука Штольц
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|35 Laps
|4 Laps
|22
|Филип Эллис
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|35 Laps
|0.425
|23
|Максимилиан Бук
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|37 Laps
|2 Laps
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