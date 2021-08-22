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DTM / Нюрбургринг Отчет о гонке

Элбон одержал первую победу в гонке DTM

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, главный редактор

Запасной пилот Red Bull выиграл квалификацию и почти не имел соперников в борьбе за победу

Элбон одержал первую победу в гонке DTM

Алекс Элбон выиграл воскресную гонку в рамках закончившегося на трассе «Нюрбугринг» 4-го этапа чемпионата DTM. Напомним, после завершения выступлений в Формуле 1 за Red Bull гонщик остался запасным и тест-пилотом австрийского коллектива – плюс получил поддержку для выступлений в немецком чемпионате на автомобиле Ferrari 488 команды AF Corse.

День для пилота команды Red Bull начался с победы в квалификации – первой с момента дебюта в немецком чемпионате. Заезд проходил на мокрой трассе, причем ближе к последним минутам условия на трассе ухудшились – но это не помешало Элбону в конце квалификации снять со своего результата еще несколько десятых и, на две десятых опередив Mercedes под управлением Даниэля Хункадельи, обеспечить себе первое место на старте гонки.

В гонке Элбон также чувствовал себя уверенно: к своему первому пит-стопу в конце 8-го круга он оторвался от Хункадельи почти на 5 секунд – хотя один из этих кругов пилоты провели за автомобилем безопасности. Вскоре после этого автомобиль безопасности выехал на трассу во второй раз, что обнулило отставание Элбона от гонщиков, еще не заезжавших на переобувание (заезжать на обязательный пит-стоп под сейфти-каром в DTM запрещено).

В результате после ухода автомобиля безопасности гонщик из Тайланда достаточно быстро вернулся в лидеры и сохранил первую позицию до самого финиша. Элбон пересек линию финиша на 5 секунд раньше Хункадельи и на 7 – раньше двукратного чемпиона DTM Марко Виттманна, чья BMW финишировала на третьем месте.

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В общем зачете Элбон переместился с 7-го места на 4-е и сейчас отстает от возглавляющего турнирную таблицу Келвина ван дер Линде (Audi) на 45 очков. Ближайшим преследователем лидера является Максимилиан Гетц (Mercedes), проигрывающий южноафриканцу 34 балла.

Позиция Гонщик Машина Отрыв Отставание
1 Thailand Александр Элбон Ferrari 488 GT3 Evo 2020    
2 Spain Даниэль Хункаделья Mercedes-AMG GT3 Evo 4.634 4.634
3 Germany Марко Виттман BMW M6 GT3 7.994 3.360
4 Germany Максимилиан Гётц Mercedes-AMG GT3 Evo 8.759 0.765
5 Esteban Muth Lamborghini Huracán GT3 Evo 9.448 0.689
6 Austria Лукас Ауэр Mercedes-AMG GT3 Evo 21.742 12.294
7 India Арджун Майни Mercedes-AMG GT3 Evo 22.788 1.046
8 Germany Тимо Глок BMW M6 GT3 43.746 20.958
9 France Винсан Абриль Mercedes-AMG GT3 Evo 47.261 3.515
10 Switzerland Нико Мюллер Audi R8 LMS Evo 47.334 0.073
11 Austria Кристиан Клин McLaren 720S GT3 47.467 0.133
12 Germany Кристофер Хаасе Audi R8 LMS Evo 48.598 1.131
13 United Kingdom Эски Хоки Lamborghini Huracán GT3 Evo 49.015 0.417
14 Germany Маркус Винкельхок Audi R8 LMS Evo 1'11.731 22.716
15 New Zealand Лайам Лоусон Ferrari 488 GT3 Evo 2020 14 Laps 14 Laps
16 South Africa Кельвин ван дер Линде Audi R8 LMS Evo 21 Laps 7 Laps
17 Germany Майк Роккенфеллер Audi R8 LMS Evo 21 Laps 7.244
18 Михаэль Аммермюллер Porsche 911 GT3 R 22 Laps 1 Lap
19 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M6 GT3 22 Laps 0.447
20 Germany Хуберт Хаупт Mercedes-AMG GT3 Evo 31 Laps 9 Laps
21 Germany Лука Штольц Mercedes-AMG GT3 Evo 35 Laps 4 Laps
22 United Kingdom Филип Эллис Mercedes-AMG GT3 Evo 35 Laps 0.425
23 Germany Максимилиан Бук Mercedes-AMG GT3 Evo 37 Laps 2 Laps
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