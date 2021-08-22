Элбон одержал первую победу в гонке DTM

Алекс Элбон выиграл воскресную гонку в рамках закончившегося на трассе «Нюрбугринг» 4-го этапа чемпионата DTM. Напомним, после завершения выступлений в Формуле 1 за Red Bull гонщик остался запасным и тест-пилотом австрийского коллектива – плюс получил поддержку для выступлений в немецком чемпионате на автомобиле Ferrari 488 команды AF Corse.

День для пилота команды Red Bull начался с победы в квалификации – первой с момента дебюта в немецком чемпионате. Заезд проходил на мокрой трассе, причем ближе к последним минутам условия на трассе ухудшились – но это не помешало Элбону в конце квалификации снять со своего результата еще несколько десятых и, на две десятых опередив Mercedes под управлением Даниэля Хункадельи, обеспечить себе первое место на старте гонки.

В гонке Элбон также чувствовал себя уверенно: к своему первому пит-стопу в конце 8-го круга он оторвался от Хункадельи почти на 5 секунд – хотя один из этих кругов пилоты провели за автомобилем безопасности. Вскоре после этого автомобиль безопасности выехал на трассу во второй раз, что обнулило отставание Элбона от гонщиков, еще не заезжавших на переобувание (заезжать на обязательный пит-стоп под сейфти-каром в DTM запрещено).

В результате после ухода автомобиля безопасности гонщик из Тайланда достаточно быстро вернулся в лидеры и сохранил первую позицию до самого финиша. Элбон пересек линию финиша на 5 секунд раньше Хункадельи и на 7 – раньше двукратного чемпиона DTM Марко Виттманна, чья BMW финишировала на третьем месте.

В общем зачете Элбон переместился с 7-го места на 4-е и сейчас отстает от возглавляющего турнирную таблицу Келвина ван дер Линде (Audi) на 45 очков. Ближайшим преследователем лидера является Максимилиан Гетц (Mercedes), проигрывающий южноафриканцу 34 балла.