Экс-инженер Бергера возглавил программу BMW в DTM

Маурицио Лесквитта стал руководителем программы выступлений марки BMW в чемпионате DTM. Новое назначение сделано в непростой для баварского бренда момент – после перехода на новый технический регламент BMW заметно уступает конкурентам. В этом сезоне в первую десятку общего сезона попали только три пилота баварской марки – в то время как остальные семь мест заняли конкуренты из Audi. Лучший из гонщиков BMW, Марко Виттманн, занял в чемпионате третье место с заметным отставанием от лидеров.

Считается, что главной проблемой баварцев сейчас является двигатель (прошлой зимой серия перешла с атмосферных V8 на рядные турбомоторы) – в связи с этим неудивительно, что компания укрепляет свои ряды специалистом, имеющим немалый опыт работы с силовыми агрегатами. В частности, в девяностые годы Лесквитта был одним из инженеров группы мотористов сначала в Ferrari, а потом в Sauber. Причем в итальянской команде плотно работал с Герхардом Бергером, который сейчас занимает пост руководителя серии DTM. После этого в течение нескольких лет Лесквитта был одним из руководителей гоночной программы Maserati и стал одним из отцов успеха автомобиля МС12 в гонках категории GT.

Прошлой зимой канадский специалист присоединился к команде WRT, которая в этом году стала первым за долгие годы частным коллективом, принявшим участие в чемпионате DTM. Бельгийская команда использовала автомобили Audi – что наверняка выглядело дополнительным преимуществом в глазах Йенса Марквардта (руководителя гоночных программ BMW, теперь являющегося непосредственным начальником Лесквитты).

Эрик Шувенс, которого Лесквитта сменит на посту руководителя программы выступлений в DTM, продолжит работу на баварскую марку и, сняв с себя административную и организационную работу, сосредоточится на совершенствованием конструкции гоночных автомобилей.