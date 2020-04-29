«Неслыханных преступлений не бывает. Что-нибудь подобное где-нибудь, когда-нибудь, с кем-нибудь уже было», – говаривал знаменитый сыщик Глеб Жеглов. Следует признать, что это высказывание справедливо далеко не только в области криминалистики. Если внимательно изучить архивы, там можно найти аналогии для многих событий наших дней. И гонки тут не исключение.

Когда вечером понедельника было опубликовано официальное заявление Audi об уходе из DTM, оно не стало громом среди ясного неба.

Представители «четырех колец» уже давно давали понять, что новомодная Формула Е прельщает их куда больше кузовной классики, а после отказа Aston Martin выступать в DTM уход Audi стал лишь вопросом времени.

В итоге вирусный кризис стал хорошим поводом, и в Ингольтадте решили разом убить двух зайцев: сократить расходы и отказаться от «несовременных» бензиновых гонок. И если решение компании в принципе можно понять, то боссам DTM теперь не позавидуешь.

Ханс-Вернер Ауфрехт, руководивший серией еще с конца 80-х, передал в руки Герхарда Бергера крепко стоящее на ногах дело – а тот буквально за несколько лет привел проект к краю пропасти.

Бывший напарник Айртона Сенны в Ф1 и совладелец Toro Rosso теперь может рассчитывать лишь на чудо, так как реальной возможности дать старт сезону-2021 у него практически нет. Пока от участия не отказалась только BMW, но вряд ли баварцам интересно соревноваться самим с собой – плюс они привыкли выставлять на старт гораздо меньше машин (6), чем достаточно для полноценных гонок.

И это – хороший повод вспомнить две крайне любопытные истории из недавнего прошлого DTM. Истории, когда серия уже оказывалась в схожем положении.

Гонка DTM в Хоккенхайме, 1991 год: лидирует Клаус Людвиг на AMG-Mercedes

История первая, со счастливым концом

Конец 80-х была для DTM непростым периодом. Серия попала в замкнутый круг – особого интереса к ней не было ни у болельщиков, ни у спонсоров, ни у телевидения. Чтобы исправить ситуацию, немцы придумали проводить по ходу уик-энда две коротких гонки вместо одной длинной – впоследствии эта практика стала повсеместной, – раздавали бесплатные билеты на трибуны и стали гораздо снисходительнее относиться к контактной борьбе на трассе.

В результате к началу 90-х в чемпионате выступали пять производителей и множество частных команд, а у зрителей и прессы богатые на события гонки пользовались неизменной популярностью.

Однако такому количеству марок трудно было договориться о деталях технического регламента. К примеру, Audi перед своим приходом пролоббировала разрешение использовать непривычно большие для турнира моторы V8 объемом больше 3,5 литров – и во многом благодаря этим агрегатам завоевала два титула. А когда организаторы решили притормозить ингольштадтцев с помощью балласта, те отреагировали негативно.

В итоге Audi и BMW объявили об уходе из DTM в конце 1992 года. Над чемпионатом нависла угроза закрытия, ведь в списке участников после этого осталась всего одна марка, Mercedes (прав был капитан Жеглов, ох прав).

Старт гонки DTM на «Норисринге», 1993 год. Впереди Alfa Romeo и Mercedes Фото: DTM

Но боссы серии совместно с FIA сумели отыскать выход – в тот момент как раз вступила в силу новая классификация кузовных категорий, совместно разработанная федерацией и ведущими производителями. В DTM сделали ставку на «Класс 1», предусматривавший создание машины на базе углепластикового монокока и использование моторов V6 объемом 2,5 литра.

Такие машины выразили желание строить Opel и Alfa Romeo – что дало возможность спасти немецкое первенство, перезапустив его в 1993 году по новым правилам.

Зрители приняли обновленный DTM с восторгом, ведь машины по-прежнему напоминали серийные, но стали гораздо мощнее, быстрее и совершеннее с технической точки зрения.

К тому же, у гонок появилась достойная интрига: сезон 1993 года в одни ворота выиграл Никола Ларини на Alfa Romeo. И в поисках ответа на вопрос, смогут ли пилоты Mercedes проучить наглых итальянцев, публика охотно заполняла трибуны и занимала места у телеэкранов. В свою очередь, пилоты порой устраивали настоящие битвы – дело доходило до целенаправленного выноса соперника с трассы.

История вторая, поучительная

Эволюция «Класса 1» развивалась стремительными темпами. Уже к 1995 году на трассу выходили настоящие гоночные монстры, по уровню технологий далеко превосходившие даже Формулу 1 тех лет.

Машины оснащались электронными системами, которые по ходу круга меняли не только характеристики подвески и дорожный просвет, но даже при помощи хитрой гидравлики перемещали центр масс в зависимости от направления и крутизны поворота. Внешне напоминая легковые автомобили, на деле они состояли из нескольких блоков-модулей, каждый из которых механики могли поменять за несколько минут.

Картину дополняли полный привод и полностью автоматическая трансмиссия, а также множество электронных систем: помощи при старте, контроля тяги, предотвращения блокировки тормозов. Даже воздухозаборники были устроены так, что могли закрываться на прямых ради аэродинамической эффективности.

Бернд Шнайдер за рулем AMG-Mercedes C-Klasse, 1996 год Фото: HOCH ZWEI

Разумеется, такая техника стоила уже совершенно других денег. В DTM быстро не осталось частных команд, а трем оставшимся производителям явно стало тесно в рамках одной лишь Германии. Потому в 1995 году были проведены в общей сложности 12 уик-эндов, разделенных на две разные серии.

Гонки на немецких трассах формально входили в DTM, а еще пять европейских этапов объединили под вывеской международной серии ITC. При этом в них участвовали одни и те же команды и пилоты, но зачет велся раздельно. Это немало запутало болельщиков – хорошо хоть, что оба титула выиграл один и тот же Бернд Шнайдер на Mercedes.

Организаторы серии были полны честолюбивых планов – чтобы избавиться от путаницы, в 1996-м решено было полностью отказаться от DTM, а для ITC получить международный статус (организовав выездные гонки за пределами Европы).

Для этого требовалась санкция FIA. Чиновники пошли навстречу немцам, однако взамен попросили контроль над рядом коммерческих вопросов серии. Представители DTM согласились, и процесс пошел. 13-этапный календарь включал гонки по всей Европе, а также на «Сузуке» и «Интерлагосе», на старте гонок собиралось по два с лишним десятка машин.

Полноприводная Opel Calibra стала венцом развития гоночной техники «Класса 1». Эту машину до сих пор считают самым быстрым кольцевым «кузовом» в истории. На такой Мануэль Ройтер стал чемпионом ITC в 1996 году Фото: Sutton Images

Однако очень быстро выяснилось, что в DTM и FIA по-разному смотрят на важные для чемпионата вопросы. Используя опыт Ф1, чиновники федерации начали с увеличения стоимости контрактов для вещателей и билетов для зрителей. В паддок серии, традиционно открытый для болельщиков, по примеру Гран При начали пускать только избранных. Кроме того, производители жаловались, что календарь выстроен без учета их интересов: скажем, Alfa Romeo вообще не продавала машины в Бразилии.

С учетом затрат на переезды расходы производителей еще больше увеличились, в то время как трибуны – особенно за пределами Германии – оставались полупустыми, а многие телекомпании отказались от трансляций.

Боссы DTM быстро поняли, что события приобретают нежелательный оборот. Они объявили о полной заморозке правил на 1997 год и введении существенных органичений с сезона-1998 для снижения расходов участников. Но было поздно. В конце сентября Opel и Alfa Romeo выступили с совместным заявлением об уходе из ITC.

Лишь в Mercedes и на этот раз остались верны серии, но, в отличие от предыдущего случая, спасти чемпионат не удалось. Финансовый груз оказался непосильным, ошибки в организации – непростительными. И на какое-то время DTM стала лишь частью гоночной истории.

Фото: Sutton Images

Пауза, впрочем, длилась всего три сезона: к 2000 году Mercedes, Opel, а также тесно связанное с Audi тюнинг-ателье Abt вновь согласились построить не слишком экстремальные, но по-прежнему созданные с нуля гоночные машины – и принять участие в турнире, все этапы которого прошли на немецких автодромах. Дает ли это надежду Герхарду Бергеру? Весьма условную: ведь в начале двухтысячных не было Формулы Е, где сейчас выступают и Mercedes, Audi, и BMW.