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DTM / Новость

В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа

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В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа
Автор:
, Ответственный редактор

В руководстве немецкой серии ограничились очень пространным ответом на просьбу Motorsport.com рассказать, как «Игора» осталась без этапа

В пятницу стало известно, что FIA утвердила измененный календарь серии DTM на 2021 год. Он почти полностью совпал с предварительным вариантом, вот только из списка этапов выпал уик-энд на российской трассе «Игора Драйв», который должен был пройти в конце мая и дать старт новой странице в истории первенства.

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В сообщении пресс-службы DTM не содержалось никаких объяснений, почему было принято именно такое решение.

Motorsport.com обратился в промоутерскую компанию ITR за комментарием, однако получил предельно краткий ответ, не содержащий никакой конкретики. 

«Для вашего понимания – мы не комментируем причины принятых решений и детали контрактов», – сообщила немецкая сторона. 

Ранее источники говорили, что для DTM приезд в Ленинградскую область имеет большое значение с финансовой точки зрения, так как условия заключенного еще в 2019 году контракта предусматривают щедрые комиссионные за право принять у себя уик-энд.

До настоящего момента на «Игоре» еще не разу не было никаких международных гонок, хотя есть вероятность, что этим летом трасса примет этап MotoGP.

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Александр Кабановский

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