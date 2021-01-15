В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа
В руководстве немецкой серии ограничились очень пространным ответом на просьбу Motorsport.com рассказать, как «Игора» осталась без этапа
В пятницу стало известно, что FIA утвердила измененный календарь серии DTM на 2021 год. Он почти полностью совпал с предварительным вариантом, вот только из списка этапов выпал уик-энд на российской трассе «Игора Драйв», который должен был пройти в конце мая и дать старт новой странице в истории первенства.
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В сообщении пресс-службы DTM не содержалось никаких объяснений, почему было принято именно такое решение.
Motorsport.com обратился в промоутерскую компанию ITR за комментарием, однако получил предельно краткий ответ, не содержащий никакой конкретики.
«Для вашего понимания – мы не комментируем причины принятых решений и детали контрактов», – сообщила немецкая сторона.
Ранее источники говорили, что для DTM приезд в Ленинградскую область имеет большое значение с финансовой точки зрения, так как условия заключенного еще в 2019 году контракта предусматривают щедрые комиссионные за право принять у себя уик-энд.
До настоящего момента на «Игоре» еще не разу не было никаких международных гонок, хотя есть вероятность, что этим летом трасса примет этап MotoGP.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Александр Кабановский