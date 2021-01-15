В пятницу стало известно, что FIA утвердила измененный календарь серии DTM на 2021 год. Он почти полностью совпал с предварительным вариантом, вот только из списка этапов выпал уик-энд на российской трассе «Игора Драйв», который должен был пройти в конце мая и дать старт новой странице в истории первенства.

Читайте также: DTM исключила российский этап из календаря 2021 года

В сообщении пресс-службы DTM не содержалось никаких объяснений, почему было принято именно такое решение.

Motorsport.com обратился в промоутерскую компанию ITR за комментарием, однако получил предельно краткий ответ, не содержащий никакой конкретики.

«Для вашего понимания – мы не комментируем причины принятых решений и детали контрактов», – сообщила немецкая сторона.

Ранее источники говорили, что для DTM приезд в Ленинградскую область имеет большое значение с финансовой точки зрения, так как условия заключенного еще в 2019 году контракта предусматривают щедрые комиссионные за право принять у себя уик-энд.

До настоящего момента на «Игоре» еще не разу не было никаких международных гонок, хотя есть вероятность, что этим летом трасса примет этап MotoGP.