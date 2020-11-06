DTM включила этап в России в календарь на 2021 год
В этом году гонку в Санкт-Петербурге отменили из-за коронавируса – но немецкий чемпионат готов сделать вторую попытку
Организаторы чемпионата DTM представили календарь турнира на 2021 год – и среди трасс, которые примут этапы турнира в следующем сезоне, фигурирует автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Впрочем, в рамках презентации нового сезона организаторы турнира отметили, что их планы провести российский этап еще требуют окончательного подтверждения в будущем.
Напомним, что немецкий чемпионат должен был приехать в Ленинградскую область еще в прошлом году, однако глобальная пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть свои планы.
В этом году серия сделает вторую попытку. Гонка на трассе «Игора Драйв» должна открыть сезон и запланирован на 28-30 мая. Всего запланировано 9 этапов чемпионата – кроме России гонки пройдут в Германии, Нидерландах, Бельгии и Италии.
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Календарь чемпионата DTM 2021 года
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|Россия
|2.
|3.
|4.
|5.
|6.
|7.
|8.
|9.
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Кирилл Качнов