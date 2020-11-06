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DTM включила этап в России в календарь на 2021 год

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DTM включила этап в России в календарь на 2021 год
Автор:
, Главный редактор

В этом году гонку в Санкт-Петербурге отменили из-за коронавируса – но немецкий чемпионат готов сделать вторую попытку

Организаторы чемпионата DTM представили календарь турнира на 2021 год – и среди трасс, которые примут этапы турнира в следующем сезоне, фигурирует автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Впрочем, в рамках презентации нового сезона организаторы турнира отметили, что их планы провести российский этап еще требуют окончательного подтверждения в будущем.

Напомним, что немецкий чемпионат должен был приехать в Ленинградскую область еще в прошлом году, однако глобальная пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть свои планы.

В этом году серия сделает вторую попытку. Гонка на трассе «Игора Драйв» должна открыть сезон и запланирован на 28-30 мая. Всего запланировано 9 этапов чемпионата – кроме России гонки пройдут в Германии, Нидерландах, Бельгии и Италии. 

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Календарь чемпионата DTM 2021 года

  Дата Страна Трасса
1. Россия    
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Онлайн-презентация нового DTM: во что превратится серия в 2021 году?

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Кирилл Качнов

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