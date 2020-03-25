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DTM показал новый календарь: гонка в Питере перенесена

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DTM показал новый календарь: гонка в Питере перенесена
25 мар. 2020 г., 18:35

Организаторы немецкого первенства не стали переносить по одной гонке, а сразу сдвинули срок начала турнира с конца апреля на середину июля

Организаторы турнира DTM опубликовали новую версию календаря, при создании которой учтена ситуация с коронавирусом. Перенесены сразу пять гонок, которые должны были состояться с конца апреля до конца июня. Включая российский этап, что должен был состояться в конце мая на новой трассе «Игора Драйв» под Петербургом.

Когда теперь состоится гонка в окрестностях Северной столицы, ясности пока нет. Для российского и шведского этапа выделены два уик-энда (в начале августа и в начале октября), между которыми этапы будут распределены позже.

 

В соответствии с новой версией календаря, сезон DTM стартует 11-12 июля в Нюрнберге на городской трассе «Норисринг». Последняя гонка немецкого первенства теперь состоится не в начале октября, как было запланировано, а в середине ноября.

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