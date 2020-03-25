DTM показал новый календарь: гонка в Питере перенесена

Организаторы турнира DTM опубликовали новую версию календаря, при создании которой учтена ситуация с коронавирусом. Перенесены сразу пять гонок, которые должны были состояться с конца апреля до конца июня. Включая российский этап, что должен был состояться в конце мая на новой трассе «Игора Драйв» под Петербургом.

Когда теперь состоится гонка в окрестностях Северной столицы, ясности пока нет. Для российского и шведского этапа выделены два уик-энда (в начале августа и в начале октября), между которыми этапы будут распределены позже.

В соответствии с новой версией календаря, сезон DTM стартует 11-12 июля в Нюрнберге на городской трассе «Норисринг». Последняя гонка немецкого первенства теперь состоится не в начале октября, как было запланировано, а в середине ноября.