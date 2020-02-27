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DTM перенесла тесты из Монцы из-за угрозы коронавируса

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DTM перенесла тесты из Монцы из-за угрозы коронавируса
Автор:
27 февр. 2020 г., 17:32

Компания ITR, которая организует немецкое «кузовное» первенство, предпочла отказаться от предсезонных заездов на севере Италии.

Тесты DTM в Монце были запланированы на 16-18 марта. В настоящее время общее количество заболевших в окрестностях Милана превысило 500 человек, 14 из которых скончались. 

В ITR объяснили перенос заездов соображениями безопасности, новым местом их проведения выбран «Хоккенхаймринг». 

«Становится все более очевидным, что распространение и коронавируса негативно влияет на общество с самых разных точек зрения, – цитируер пресс-служба DTM управляющего директора ITR Марселя Мохаупта. – Учитывая безопасность и заботу о каждом человеке, мы приняли решение перенести предсезонные тесты в другое место.

Мы очень благодарны всем в Монце и Хоккенхайме за сотрудничество в этом вопросе и с нетерпением ждем возможности посетить Италию летом для первого в истории DTM уик-энда на этой легендарной трассе».

В календаре DTM на сезон-2020 значится этап в Монце, который запланирован на конец июня. Пока что о его отмене или переносе ничего не сообщается. 

Ранее три гоночных серии отказались от тестов в Барселоне, также аргументировав это решение опасениями из-за коронавируса.

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Серия DTM
Автор Пабло Элизальде

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