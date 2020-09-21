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DTM / Новость

DTM станет чемпионатом частных команд на машинах GT

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DTM станет чемпионатом частных команд на машинах GT
Автор:
, Репортер, Индия

Герхард Бергер объявил, что немецкая серия радикально изменит правила – и теперь будет ориентироваться на частные команды. Audi и BMW поддержали эту идею

В последнее время будущее DTM вызывало серьезные вопросы, так как из двух оставшихся производителей каждый имел собственные взгляды на будущее. В Audi анонсировали уход из серии, но согласились продолжать выступления по регламенту GT3, в BMW придерживались прямо противоположных взглядов. 

В конце августа было объявлено о планах провести сезон 2021 года по правилам GT Plus, которые устроили бы особых производителей и привлекли новых. По ходу этапа на «Нюрбургринге» в прошедший уик-энд организаторы DTM представили детали нового регламента, которые нашел поддержку как у Audi, так и у BMW.

При этом руководитель чемпионата не подтвердил, что оба производителя точно продолжат выступления, однако в Audi ранее говорили о желании выставлять на старт свои R8 GT3.

«В прошедшие месяцы мы обсуждали различные стратегические варианты будущего DTM и вели сложные переговоры, – приводит слова Бергера пресс-служба. – Последние дни прошли в конструктивном диалоге с Audi и BMW. Оба производителя наделили меня полной ответственностью за будущее гоночного чемпионата, в котором, по состоянию на настоящий момент, планируется участие преимущественно техники GT.

Поддержка со стороны Audi и BMW – это отличная новость для всех сотрудников и поклонников гонок.

В будущем на за победы на нашей платформе будут спорить не заводские, но профессиональные частные команды. Для меня очень важно, что оба производителя поддержали концепцию, по которой в гонках будут участвовать модели GT этих брендов. Обязательства по реализации этих планов я взял на себя».

В нынешнем сезоне участникам DTM осталось провести шесть гонок, которые станут финальными для нынешней техники Класса 1. 

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Рахит Тукрал

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