DTM нацелилась собрать в 2021-м минимум 20 машин пяти марок

Решение Mercedes, Aston Martin и Audi покинуть серию DTM вынудило ее организаторов объявить о радикальной смене формата. С 2021 года именитое первенство будет закрыто для заводских команд, а частники будут выступать на технике GT3.

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В интервью официальному сайту серии глава промоутерской компании ITR Герхард Бергер рассказал о том, кого заинтересовал новый чемпионат.

По его словам, в списке участников будут как минимум четыре Audi – две из них, которые выставит команда Abt, уже подтверждены официально. Также о своих планах объявили GruppeM на технике Mercedes, а также команда Дженсона Баттона (Jenson Team Rocket RJN) и 2 Seas Motorsports на McLaren.

Бергер уверен, что это лишь малая часть участников будущего сезона.

«Моей основной целью на 2021-й является привлечение 20 машин как минимум пяти разных марок, – сказал австриец. – Еще более важно собрать сильных гонщиков, обеспечить работающий баланс сил и обеспечить борьбу за титул вплоть до финальной гонки.

Нам важно собрать состав высокого уровня из именитых пилотов и команд. Это важнее всего, особенно учитывая ситуацию с пандемией.

Мы работаем изо всех сил, чтобы добиться своего. Усилия направлены и на обеспечение равенства сил, и на концепцию паддока. Также важно найти правильных партнеров и продлить существующие соглашения.

Разумеется, мы рассчитываем, что пандемию удастся более или менее взять под контроль, и мы сможем увидеть зрителей на трибунах».

Новый сезон DTM стартует 29-30 мая на российской трассе «Игора Драйв» близ Приозерска.