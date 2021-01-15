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DTM / Игора Драйв / Новость

DTM исключила российский этап из календаря 2021 года

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DTM исключила российский этап из календаря 2021 года
Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы германского первенства представили обновленный список этапов предстоящего сезона. Трассы «Игора» в нем больше нет

В пятницу пресс-служба DTM сообщила, что FIA утвердила календарь обновленной серии на 2021 год. По сравнению с предварительной версией в нем произошло только одно изменение – первый этап, который должен был пройти на новом автодроме «Игора» в Ленинградской области, отменен. 

Вместо этого DTM возьмет старт в середине июня в Монце. Даты и места проведения всех остальных гонок остались неизменными. Всего по ходу сезона пройдут восемь этапов на территории пяти стран. 

Календарь чемпионата DTM 2021 года

  Даты Страна Трасса
1. 18-20 июня  Italy Италия Монца
2. 2-4 июля Germany Германия "Норисринг" (Нюрнберг)
3. 23-25 июля Germany Германия "Лаузицринг"
4. 6-8 августа Belgium Бельгия Золдер
5. 20-22 августа Germany Германия "Нюрбургринг"
6. 3-5 сентября Austria Австрия "Ред Булл Ринг"
7. 17-19 сентября Netherlands Нидерланды Ассен
8. 1-3 октября Germany Германия "Хоккенхаймринг"

С нынешнего года в серии радикально изменятся правила – нонки будут проводиться на автомобилях класса GT3, а фирменные заводские команды больше не смогут выходить на старт. Ранее глава DTM Герхард Бергер говорил, что рассчитывает привлечь в чемпионат как минимум 20 участников на технике пяти марок.

Red Bull подтвердила, что одним из пилотов станет потерявший место в Ф1 Алекс Элбон. 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Игора Драйв
Автор Александр Кабановский

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