DTM исключила российский этап из календаря 2021 года

В пятницу пресс-служба DTM сообщила, что FIA утвердила календарь обновленной серии на 2021 год. По сравнению с предварительной версией в нем произошло только одно изменение – первый этап, который должен был пройти на новом автодроме «Игора» в Ленинградской области, отменен.

Вместо этого DTM возьмет старт в середине июня в Монце. Даты и места проведения всех остальных гонок остались неизменными. Всего по ходу сезона пройдут восемь этапов на территории пяти стран.

Календарь чемпионата DTM 2021 года

Даты Страна Трасса 1. 18-20 июня Италия Монца 2. 2-4 июля Германия "Норисринг" (Нюрнберг) 3. 23-25 июля Германия "Лаузицринг" 4. 6-8 августа Бельгия Золдер 5. 20-22 августа Германия "Нюрбургринг" 6. 3-5 сентября Австрия "Ред Булл Ринг" 7. 17-19 сентября Нидерланды Ассен 8. 1-3 октября Германия "Хоккенхаймринг"

С нынешнего года в серии радикально изменятся правила – нонки будут проводиться на автомобилях класса GT3, а фирменные заводские команды больше не смогут выходить на старт. Ранее глава DTM Герхард Бергер говорил, что рассчитывает привлечь в чемпионат как минимум 20 участников на технике пяти марок.

Red Bull подтвердила, что одним из пилотов станет потерявший место в Ф1 Алекс Элбон.