DTM исключила российский этап из календаря 2021 года
Организаторы германского первенства представили обновленный список этапов предстоящего сезона. Трассы «Игора» в нем больше нет
В пятницу пресс-служба DTM сообщила, что FIA утвердила календарь обновленной серии на 2021 год. По сравнению с предварительной версией в нем произошло только одно изменение – первый этап, который должен был пройти на новом автодроме «Игора» в Ленинградской области, отменен.
Вместо этого DTM возьмет старт в середине июня в Монце. Даты и места проведения всех остальных гонок остались неизменными. Всего по ходу сезона пройдут восемь этапов на территории пяти стран.
Календарь чемпионата DTM 2021 года
|Даты
|Страна
|Трасса
|1.
|18-20 июня
|Италия
|Монца
|2.
|2-4 июля
|Германия
|"Норисринг" (Нюрнберг)
|3.
|23-25 июля
|Германия
|"Лаузицринг"
|4.
|6-8 августа
|Бельгия
|Золдер
|5.
|20-22 августа
|Германия
|"Нюрбургринг"
|6.
|3-5 сентября
|Австрия
|"Ред Булл Ринг"
|7.
|17-19 сентября
|Нидерланды
|Ассен
|8.
|1-3 октября
|Германия
|"Хоккенхаймринг"
С нынешнего года в серии радикально изменятся правила – нонки будут проводиться на автомобилях класса GT3, а фирменные заводские команды больше не смогут выходить на старт. Ранее глава DTM Герхард Бергер говорил, что рассчитывает привлечь в чемпионат как минимум 20 участников на технике пяти марок.
Red Bull подтвердила, что одним из пилотов станет потерявший место в Ф1 Алекс Элбон.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Игора Драйв
|Автор
|Александр Кабановский