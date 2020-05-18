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DTM / Новость

DTM думает об отказе от гонки в Петербурге

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DTM думает об отказе от гонки в Петербурге
Автор:
18 мая 2020 г., 10:52

Перенос старта сезона на два месяца и сложная финансовая ситуация подталкивают чемпионат к тому, чтобы провести все гонки в пределах Германии

Одним из реальных вариантов, которые рассматривает сейчас руководство чемпионата DTM при разработке новой версии календаря, является проведение этапов турнира только на немецких трассах. Такая информация получена немецкой редакцией Motorsport.com из заслуживающих доверия источников.

Напомним, что изначально в пределах Германии планировалось провести только 4 из 10-ти этапов турнира – причем один из «иностранных» этапов должен был пройти на трассе «Игора Драйв», строительство которой недавно закончилось в окрестностях Петербурга. Российская гонка была изначально запланирована на конец мая. Позже, во время эпидемии коронавируса, появилась новая версия календаря – две гонки (российская и шведская) там не были привязаны к конкретным датам, но под них были оставлены два уик-энда в начале августа и начале октября.

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Впрочем, судя по имеющейся в настоящий момент информации, проведение всех этапов DTM на немецких трассах также выглядит не самой простой задачей. К примеру, одну из существующих трасс – в Ошерслебене – руководство чемпионата не планирует включать в календарь, а другая – «Заксенринг» – занята в интересующие турнир даты.

Из четырех изначально имевшихся в календаре трасс – «Нюрбургринга», «Хокенхаймринга», «Лаузицринга» и «Норисринга» – сложности могут возникнуть с последней, так как она представляет собой временную трассу, которая прокладывается по городским улицам.   

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Серия DTM
Автор Свен Хайдингер

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