Cтартовал новый сезон DTM. Вот чем он интересен

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Кончина гонок по правилам Класса 1 в конце 2020-го заставила многих говорить, что теперь от DTM осталось только название. В прошлом году на старт гонок впервые вышли частные команды на технике GT3, а список пилотов выглядел довольно блекло в сравнении с прежними временами.

Но босс серии Герхард Бергер удержал ее на плаву в сложный момент – в этот уик-энд в португальском Портимане стартует уже куда более серьезный чемпионат и теми же тремя притягательными буквами на вывеске.

И вот почему в новом сезоне стоит внимательнее следить за этими гонками.

Явное усиление состава

В 2017 году DTM переживала расцвет: тогда Audi, BMW и Mercedes выставляли по шесть машин со своими фирменными пилотами. С тех пор число участников постоянно сокращалось. Первый год в формате GT3 собрал 19 заявок, но это просто капля в море, если вспомнить число машин такого класса в других популярных сериях Европы и Германии.

Но даже столь скромный пелотон, организованный с привычной для DTM четкостью, произвел нужное впечатление. В итоге на 2022 год заявки подали в общей сложности почти три десятка участников. В Портимане на старт выйдут 29 машин – это рекорд с момента возрождения серии в 2000 году.

Не менее важно, что Audi, BMW и Mercedes вернулись с полноценными заводскими программами, а компанию им составила Porsche, что позволило собрать всю «большую четверку» немецких автопроизводителей. Конкурировать с ними будут итальянские Ferrari и Lamborghini.

И хотя немецкие корни серии явно просматриваются в списке участников, всего в него вошли пилоты из 15 стран.

Список участников DTM в сезоне-2022

Новый вызов для звездного Себа

Себастьен Леб, AF Corse Фото: Андреас Байль

Несколько имен из заявочного списка заслуживают отдельного упоминания. К большому сожалению Бергера, завершивший карьеру в MotoGP Валентино Росси выбрал другой чемпионат Гран Туризмо – GTWC, прежде известный как Blancpain GT. Зато в этот уик-энд в Портимане состоится дебют в DTM другой суперзвезды мира гонок, Себастьена Леба.

Обладатель девяти чемпионских титулов в мировом ралли по протекции Red Bull получил место за рулем Ferrari команды AF Corse. Программа француза включает не полный сезон, а лишь возможные выступления на тех этапах, куда не получится приехать у Ника Кэссиди, который бывает занят в Формуле Е и WEC.

Не стоит забывать, что у 48-летнего Леба уже есть очень достойный послужной список в кольцевых гонках – он финишировал вторым в Ле-Мане и не раз выигрывал в WTCC. Сам гонщик отметил, что оценит свои выступления на этапе в Портимане, после чего будет делать дальнейшие выводы.

«Имя Себа говорит само за себя, – отметил глава AF Corse Роб Райхерт. – Парень, который завоевал столько титулов, вправе выступать так долго, как сам захочет».

Главное возвращение

Рене Раст, Team ABT Sportsline Фото: DTM

Говоря откровенно, при всем уважении Леб не сможет претендовать в DTM на действительно высокие позиции. А вот трехкратный чемпион DTM Рене Раст – более чем.

«Я вновь чувствую себя новичком, хотя уже не молод, – признался немецкий гонщик, пропустивший прошлый сезон серии. – Это похоже на мой дебют в DTM в 2017-м, когда все было для меня в новинку. И сейчас ощущения те же. Новые имена, новые команды, новые машины. Да, я знаю трассы, но все остальное предстоит открывать заново. Так что придется учиться и искать скорость».

Раст славится в мире гонок своей универсальностью, он способен ехать быстро на абсолютно любой машине, что доказал по ходу карьеры: Рене завоевал титул как минимум в пяти разных категориях, а также выиграл суточные марафоны в Спа и Нюрбурге.

Гонщику хорошо знакомы машины GT, в возрасте 31 года он пребывает в прекрасной форме и готов к новым свершениям. Не самый удачный опыт в Формуле Е с Audi уже в прошлом, а знакомая команда Abt Sportsline готова поддержать Рене в новом походе за рулем Audi R8 LMS GT3.

Porsche наконец-то пришла в DTM

Лоренс Вантхор, SSR Performance Porsche 911 GT3-R Фото: Александр Триниц

Многие годы пути культового немецкого бренда и культовой немецкой гоночной серии шли параллельно, не имея пересечений. Но смена формата сделала возможной приход Porsche в DTM.

«Думаю, в Porsche быстро осознали значимость DTM, – объяснил чемпион серии 2013 года Майк Роккенфеллер. – Выступления здесь дают тебе потрясающее освещение на ТВ. Само имя серии и ее славные традиции – это тоже очень много.

По сравнению с другими чемпионатами, где представлена техника GT3, инвестиции здесь не так и велики. Прежний DTM был очень дорогим, но сейчас все куда дешевле, плюс вы получаете хорошую окупаемость вложений и классные гонки.

Мы знаем о возможности заводской поддержки, и в Porsche отнеслись к этому со всей серьезностью. У них классные пилоты, и это здорово для DTM».

Цвета марки в предстоящем сезоне будут защищать три гонщика из фирменной программы, главные надежды немцы вправе связывать с опытным Лоренсом Вантхором.

Почти треть пелотона

Маро Энгель, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Фото: Александр Триниц

Больше всего машин в 2022-м будет у Mercedes – восемь, причем все с полной заводской поддержкой. Год назад именно на купе AMG GT3 Evo Максимилиан Гётц завоевал титул чемпиона, и теперь штутгартцы полны желания отстоять звание сильнейших.

В списке пилотов стоит отметить Давида Шумахера – сын Ральфа решил отказаться от покорения Ф1 и сменил «формулы» на машину GT. Возможно, обладатель громкой фамилии и не сможет в дебютном сезоне на равных конкурировать с грандами, но вполне имеет шанс вдохнуть в свою карьеру новую жизнь.

Также за Mercedes поедет еще один продолжатель династии – Лукас Ауэр, приходящийся племянником самому Бергеру.

Наконец, многократный чемпион Blancpain GT Максимилиан Бук в новом сезоне получил особую миссию: гонщик должен будет испытывать новую систему рулевого управления, в которой руль и передние колеса машины вообще не имеют механической связи. Управление осуществляется исключительно по проводам, подобно знакомой болельщикам системе тормозов brake-by-wire.

В Mercedes уже заявили, что по этой причине спортивные результаты Бука вообще не будут иметь значения.

Дебют «больших ноздрей»

Марко Виттман, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 Фото: Андреас Белл

Как известно, техника GT постоянно обновляется в интересах соответствия серийным моделям. В новом сезоне на трассы вышла BMW M4 GT3 – такие машины уже стартовали в «24 часах Дайтоны» и других гонках.

Новинку активно тестировали в 2021-м, и первые впечатления о ней оказались позитивными. По сравнению с прежней M6, построенной прежде всего с прицелом на длинные гонки, пилоты отметили универсальность и снижение нагрузки на шины.

За руль M4,которую внешне отличают огромные «ноздри» в фирменном стиле, сядут четверо пилотов, включая двукратного чемпиона DTM Марко Виттмана.

«Они неплохо показали себя в Америке, но спринтерские гонки отличаются от марафонских, – отметил наш эксперт Майк Роккенфеллер. – Надеюсь, с надежностью у них все будет в порядке.

У машины есть скорость, и это дает хорошие шансы на успех. Даже если ты проводишь первый год на новой машине GT3, но при этом располагаешь классными гонщиками и командами, то должен бороться за титул. Иначе для BMW сезон станет большим огорчением».

Кроме того, обновленная машина в 2022-м будет у Audi. Но это не полностью новая модель, а лишь доработанная R8 LMS с приставкой Evo II.

Гости с Апеннин

Мирко Бортолотти, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Фото: Александр Триниц

Год назад у Lamborghini была команда в DTM, но ее постоянным пилотам ни разу за весь сезон не удалось подняться выше пятого места на финише гонки. Однако в Ассене за руль по «уайлд кард» сел Мирко Бортолотти – и сразу же оказался на подиуме.

В сезоне-2022 на старт выйдут уже шесть Huracan GT3, и именно Бортолотти, которого считают одним из главных специалистов по Гран Туризмо, поведет итальянскую марку к новым успехам.

Его команда Grasser приняла решение отказаться от всех остальных выступлений и полностью сконцентрироваться на DTM, выставив сразу четыре автомобиля, что однозначно говорит о серьезности намерений.

«Мирко пришел, чтобы выигрывать гонки и бороться за титул, тут не может быть сомнений, – уверен босс Grasser, чемпион DTM 1996 года Мануэль Рейтер. – Но борьба не будет простой. По нашим оценкам, как минимум 15 пилотов имеют реальные шансы на чемпионство, так что делать какие-либо прогнозы сейчас бессмысленно».

Важные изменения в правилах

Тренировка старта на тестах Фото: DTM

По итогам прошедшего сезона организаторы DTM поинтересовались у команд и гонщиков, что бы те хотели изменить в регламенте серии. Это привело к довольно заметным нововведениям, среди которых стоит отметить запрет на командные приказы.

Любые действия, которые будут расценены как попытка команд, производителей или спонсоров повлиять на действия пилота, будут считаться недопустимыми. DTM всерьез предупредила всех, что для обеспечения чистоты спортивной борьбы готова идти на крайние меры вплоть до исключения провинившихся из чемпионата.

Такие шаги стали реакцией на скандальный прошлогодний финал: тогда на «Норисринге» партнеры по Mercedes пропустили вперед Макси Гетца, чтобы обеспечить тому чемпионское звание.

Есть в списке новинок и другие важные моменты. В частности, теперь пилоты не вправе проводить пит-стопы в момент выезда машины безопасности. В 2021-м все стремились как можно раньше совершить обязательную остановку, так как в противном случае режим SC сразу портил им гонку. Теперь же тактических вариантов станет больше – возможно, кто-то попробует отложить смену шин, чтобы получить свежий комплект в концовке.

Окно для пит-стопов будет открываться не с шестого круга, а после 11 минут гонки, а наряду с реальной машиной безопасности решено использовать неплохо показавший себя в Формуле 1 режим FCY, желтых флагов по всей трассе.

За лучший круг теперь будут давать бонусный балл, вне зависимости от позиции на финише – достаточно будет просто проехать под клетчатый флаг.

Наконец, пересмотрена система весовых гандикапов. Призеров гонки, как и прежде, будут догружать на следующий заезд: победитель получит 25 кг, за второе место положено 15 кг (вместо 18 в 2021-м), за третье – 5 кг (вместо 15).

Новый сезон DTM в полном объеме и прямом эфире покажут телеканал и онлайн-платформа «Моторспорт ТВ». Первую гонку сезона с комментариями Сергея Беднарука можно увидеть уже в эту субботу, начиная с 14:15 Мск.

Календарь DTM на 2022 год

Этап Дата Трасса 1 30 апреля – 1 мая Портиман 2 21-22 мая «Лаузицринг» 3 18-19 июня Имола 4 2-3 июля «Норисринг» 5 27-28 августа «Нюрбургринг» 6 10-11 сентября «Спа-Франкоршам» 7 24-25 сентября «Ред Булл Ринг» 8 8-9 октября Хоккенхайм