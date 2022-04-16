Что Лебу делать в DTM? Отвечает Бергер

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Легендарный раллист Себастьен Леб в конце апреля заменит Ника Кессиди в DTM в гонке, которая пройдет в Португалии. Он впервые проедет гонку немецкого кузовного чемпионата, выступив на Ferrari.

Приглашение 48-летнего француза выглядит странным для многих, но не для главы DTM, бывшего пилота Формулы 1 Герхарда Бергера. Слова о том, что у гонщиков разных чемпионатов может быть своя специализация он назвал чушью.

«Где бы он не выступал, у него всегда были высокие амбиции и он не отступал, пока не оказывался в числе лидеров, – сказал Бергер про Леба. – Он даже выиграл Гонку чемпионов у Себастьяна Феттеля, а это один из сильнейших гонщиков в истории.

Когда я слышу от пилота, что у него узкая специализация, я всегда удивляюсь. Что за чушь? Гонщик должен выступать везде или нигде.

Вот Леб как раз такой. Он девять раз становился чемпионом мира по ралли. Девять раз! Так только Валентино России еще мог. А потом обыграл Феттеля в Гонке чемпионов и стал вторым на «Дакаре».

Вальтер Рерль был таким же. Он просто садился за руль машины любого класса и превращался в точку на горизонте. Или Феттель, который с удовольствием гоняется на чем угодно. Или опять же Росси. Для мотогонщика почти невозможно перейти в DTM, но он выступает в автогонках, и мы сохраняем с ним контакт».