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DTM / Новость

Чемпион DTM Спенглер лишился места в серии по решению BMW

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Чемпион DTM Спенглер лишился места в серии по решению BMW
Автор:
, Featured writer
17 дек. 2019 г., 12:53

Канадский гонщик продолжит выступать на BMW – но уже в североамериканском чемпионате спорткаров IMSA.

Бруно Спенглер в 2020-м отправится в США и будет гоняться за BMW Team RLL на купе M8 GTE. Баварская марка традиционно представлена в серии IMSA, в этом году она добилась победы в открывающим сезон марафоне «24 часа Дайтоны», но вновь не смогла завоевать титул и завершила год четвертой из четырех производителей в классе GT Le Mans. 

Спенглер выиграл титул в DTM в 2012 году, когда BMW вернулась в серию после долгого перерыва. До этого он долго выступал за Mercedes. В общей сложности Бруно провел 195 гонок в DTM, победив в 16-и из них.

Последнюю победу  канадец одержал на «Норисринге» весной этого года, он стал одним из трех гонщиков BMW, которым удалось добиться успеха в сложном для производителя сезоне. По его итогам в команде решились на серьезные кадровые перестановки. которые затронули как технический штаб, так и состав гонщиков. 

«Я разочарован тем, что в 2020-м не смогу выступать в DTM, – сказал 36-летней Спенглер. – За 15 лет DTM стала моей семьей, я гонялся там почти половину своей жизни. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех механиков и инженеров, с которыми работал все эти годы, и с которыми мы отпраздновали множество успехов.

Для меня стало неожиданностью, что 15-й сезон в DTM оказался для меня последним – но я смотрю вперед. Я чувствую себя как дома в семье BMW, собираюсь принять новый вызов и готов написать новую главу в своей карьере. Я знаю BMW M8 GTE, BMW Team RLL и некоторые трассы Северной Америки. Поэтому думаю, что быстро там освоюсь».

Босс автоспортивной программы BMW Йенс Марквардт отметил вклад Спенглера в успехи марки и подчеркнул, что «решение далось нам нелегко». При этом в компании подтвердили, что Спенглер останется запасным и тест-пилотом BMW Andretti в Формуле Е.

Из-за ухода канадца в составе BMW освободилось место на 2020 год – при этом ранее Марквардт подтверждал, что его коллектив продолжит выставлять на старт шесть машин.

Кандидатами на место Бруно считаются экс-пилот Williams в Ф1 Роберт Кубица, который принял участие в тестах новичков в Хересе, а также Лукас Ауэр, который потерял поддержку Red Bull после сезона в Суперформуле.

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Фото: Александр Триниц

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Об этой статье

Серия DTM , IMSA
Пилоты Бруно Спенглер
Команды Rahal Letterman Lanigan Racing
Автор Том Эррингтон

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