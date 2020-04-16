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DTM / Новость

Чемпион DTM дал Кубице совет, как добиться успеха в серии

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Чемпион DTM дал Кубице совет, как добиться успеха в серии
Автор:
, редактор (Германия)
16 апр. 2020 г., 03:25

По мнению Рене Раста, польский пилот сможет хорошо показать себя в DTM, если обратит внимание на один очень важный момент

После сезона за рулем медленной машины Williams Роберт Кубица вторично покинул Ф1 – и в этом году планирует выступать за BMW в гонках DTM

Сильнейший пилот этой серии 2017 и 2019 годов Рене Раст попробовал сделать прогноз, каким получится дебют поляка.

«Ему будет непросто, это точно, – сказал Раст изданию Ran. – Машина DTM очень специфичная. А самое сложное – разобраться с работой с резины на длинной дистанции. Если сезон стартует без тестов, ему будет еще труднее».

Немец признался, что поглядывал за Кубицей по ходу зимних тестов. «Времена круга были у него весьма неплохими, на уровне лидеров. Но вопрос в том, что будет в гонках. Сможет ли он быстро найти общий язык с шинами», – отметил Рене.   

Оценивая выступления Кубицы в Ф1 в 2019-м, немец добавил: «Мы практически не видели его в гонках. Было просто нелепо, что он занимал такие позиции. Но я не сомниваюсь, что Роберт по-прежнему силен. Прежде всем был очевиден его потрясающий талант.

Я не сомневаюсь, что без той аварии [в раллийной гонке в начале 2011 года] он точно стал бы чемпионом Ф1. И он не разучился управлять гоночной машиной. Адаптация к DTM потребует какого-то времени, но он быстро справится с этим».

Сезон кузовного первенства должен начаться 11-12 июля на «Норисринге».

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Роберт Кубица , Рене Раст
Автор Свен Хайдингер

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Норисринг

Норисринг

10 июл. - 12 июл.

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