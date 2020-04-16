Чемпион DTM дал Кубице совет, как добиться успеха в серии

После сезона за рулем медленной машины Williams Роберт Кубица вторично покинул Ф1 – и в этом году планирует выступать за BMW в гонках DTM.

Сильнейший пилот этой серии 2017 и 2019 годов Рене Раст попробовал сделать прогноз, каким получится дебют поляка.

«Ему будет непросто, это точно, – сказал Раст изданию Ran. – Машина DTM очень специфичная. А самое сложное – разобраться с работой с резины на длинной дистанции. Если сезон стартует без тестов, ему будет еще труднее».

Немец признался, что поглядывал за Кубицей по ходу зимних тестов. «Времена круга были у него весьма неплохими, на уровне лидеров. Но вопрос в том, что будет в гонках. Сможет ли он быстро найти общий язык с шинами», – отметил Рене.

Оценивая выступления Кубицы в Ф1 в 2019-м, немец добавил: «Мы практически не видели его в гонках. Было просто нелепо, что он занимал такие позиции. Но я не сомниваюсь, что Роберт по-прежнему силен. Прежде всем был очевиден его потрясающий талант.

Я не сомневаюсь, что без той аварии [в раллийной гонке в начале 2011 года] он точно стал бы чемпионом Ф1. И он не разучился управлять гоночной машиной. Адаптация к DTM потребует какого-то времени, но он быстро справится с этим».

Сезон кузовного первенства должен начаться 11-12 июля на «Норисринге».