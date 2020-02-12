Будущее Кубицы прояснится в четверг

Польские автоспортивные издания, включая местную редакцию Motorsport.com, получили приглашение на пресс-конференцию с участием Роберта Кубицы, которую организовал его спонсор, нефтяная компания Orlen. Она назначена на утро четверга, 13 февраля, и пройдет в Варшаве.

По предположениям польских журналистов, на пресс-конференции будет объявлено о том, что в 2020 году Кубица проведет полный сезон в DTM за рулем BMW клиентской команды Orlen. В компании рассчитывают, что это станет для них хорошей рекламой на немецком рынке. Ранее поляк уже тестировал BMW в DTM.

Кубица вернулся в Формулу 1 в 2019 году, после девяти лет отсутствия, связанного с полученной в раллийной гонке травмой. Он уступал своему напарнику Джорджу Расселлу в гонках и в квалификациях, однако благодаря десятому месту в Гран При Германии заработал для Williams единственное очко в сезоне.