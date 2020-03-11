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DTM / Новость

Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу

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Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу
Автор:
, Репортер, Индия
11 мар. 2020 г., 12:21

Немецкий производитель объявил, что за руль его девятой машины сядет бывший пилот Aston Martin.

Как ранее писал Motorsport.com, в Audi приняли решение расширить свой состав в DTM и рассматривали в качестве кандидатов Сергея Сироткина, Бенуа Трелуйе и Фердинанда Габсбурга. В итоге выбор был сделан в пользу правнука последнего императора Австро-Венгрии. 

Его автомобиль станет третьим в клиентской команде WRT, 22-летний пилот будет выступать вместе с перешедшим из IndyCar Эдом Джонсом и стартовавшим прежде в Ф3 Фабио Шерером.  

Габсбург должен был стать пилотом WRT еще в прошлом сезоне, однако предпочел перейти в Aston Martin, закончив год 18-м в общем зачете. После того, как британская марка покинула DTM, Фердинанд планировал стартовать в соревнованиях Гран Туризмо – но получил второй шанс. 

Новый сезон «кузовной» серии должен стартовать 25 апреля в Золдере, в начале мая DTM впервые в истории приедет на российскую трассу «Игора».

Состав участников DTM в 2020 году:

Производитель Команда Гонщики
Audi Abt Netherlands Робин Фрейнс
Switzerland Нико Мюлер
Phoenix France Лоик Дюваль
Germany Майк Роккенфеллер
Rosberg Germany Рене Раст
United Kingdom Джейми Грин
WRT United Arab Emirates Эд Джонс
Switzerland Фабио Шерер
Austria Фердинанд Габсбург
BMW RMG Germany Марко Виттман
Germany Тимо Глок
RMR Austria Лукас Ауэр
South Africa Джонатан Абердин
RBM Austria Филипп Энг
South Africa Шелдон ван дер Линде
ART Poland Роберт Кубица
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Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Фердинанд Габсбург
Команды W Racing Team
Автор Рахит Тукрал

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