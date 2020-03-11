Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу
Немецкий производитель объявил, что за руль его девятой машины сядет бывший пилот Aston Martin.
Как ранее писал Motorsport.com, в Audi приняли решение расширить свой состав в DTM и рассматривали в качестве кандидатов Сергея Сироткина, Бенуа Трелуйе и Фердинанда Габсбурга. В итоге выбор был сделан в пользу правнука последнего императора Австро-Венгрии.
Его автомобиль станет третьим в клиентской команде WRT, 22-летний пилот будет выступать вместе с перешедшим из IndyCar Эдом Джонсом и стартовавшим прежде в Ф3 Фабио Шерером.
Габсбург должен был стать пилотом WRT еще в прошлом сезоне, однако предпочел перейти в Aston Martin, закончив год 18-м в общем зачете. После того, как британская марка покинула DTM, Фердинанд планировал стартовать в соревнованиях Гран Туризмо – но получил второй шанс.
Новый сезон «кузовной» серии должен стартовать 25 апреля в Золдере, в начале мая DTM впервые в истории приедет на российскую трассу «Игора».
Состав участников DTM в 2020 году:
|Производитель
|Команда
|Гонщики
|Audi
|Abt
|Робин Фрейнс
|Нико Мюлер
|Phoenix
|Лоик Дюваль
|Майк Роккенфеллер
|Rosberg
|Рене Раст
|Джейми Грин
|WRT
|Эд Джонс
|Фабио Шерер
|Фердинанд Габсбург
|BMW
|RMG
|Марко Виттман
|Тимо Глок
|RMR
|Лукас Ауэр
|Джонатан Абердин
|RBM
|Филипп Энг
|Шелдон ван дер Линде
|ART
|Роберт Кубица
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Фердинанд Габсбург
|Команды
|W Racing Team
|Автор
|Рахит Тукрал
Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу
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