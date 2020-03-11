Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу

Как ранее писал Motorsport.com, в Audi приняли решение расширить свой состав в DTM и рассматривали в качестве кандидатов Сергея Сироткина, Бенуа Трелуйе и Фердинанда Габсбурга. В итоге выбор был сделан в пользу правнука последнего императора Австро-Венгрии.

Его автомобиль станет третьим в клиентской команде WRT, 22-летний пилот будет выступать вместе с перешедшим из IndyCar Эдом Джонсом и стартовавшим прежде в Ф3 Фабио Шерером.

Габсбург должен был стать пилотом WRT еще в прошлом сезоне, однако предпочел перейти в Aston Martin, закончив год 18-м в общем зачете. После того, как британская марка покинула DTM, Фердинанд планировал стартовать в соревнованиях Гран Туризмо – но получил второй шанс.

Новый сезон «кузовной» серии должен стартовать 25 апреля в Золдере, в начале мая DTM впервые в истории приедет на российскую трассу «Игора».

Состав участников DTM в 2020 году: