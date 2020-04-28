Бергер разозлился на Audi за уход из DTM
Руководитель чемпионата не ждал, что немецкая марка просто поставит его перед фактом
Экс-пилот Ф1 Герхард Бергер, сейчас занимающий пост руководителя чемпионата DTM, и компания BMW как один из участников чемпионата оперативно прокомментировали озвученное вчера решение марки Audi покинуть турнир в конце этого сезона.
«Мы уважаем позицию совета директоров Audi – но то, что его решение было озвучено столь внезапно, ставит нас в сложную ситуацию, – заявил Бергер вечером в понедельник. – Под нами я имею в виду как организаторов серии, так и представителей BMW. Раньше мы тесно взаимодействовали друг с другом, сейчас пандемия коронавируса делает такое сотрудничество еще более ценным – и мы рассчитывали на менее эгоистичный подход. Очевидно, что перспективы DTM стали хуже – и сейчас многое зависит от позиции наших участников и партнеров».
Читайте также:
Уход Audi привел к тому, что BMW является единственным брендом, который еще не отказался выставить свои автомобили на старт этапов DTM в 2021 году. Таким образом, поставлено под угрозу само существование чемпионата. Во-первых, турнир привлекал автопроизводителей возможностью бороться друг с другом. Во-вторых, в прошлом сезоне в пелотоне турнира было шесть автомобилей BMW – этого явно недостаточно для проведения полноценных гонок, а выставлять намного больше машин марка вряд ли готова.
Пока представители BMW ограничились тем, что выразили свое удивление принятым Audi решением и пообещали тщательно оценить все последствия отказа конкурентов от участия в чемпионате.
Напомним, что Audi стала уже третьей за два года маркой, потерявшей интерес к DTM. Осенью позапрошлого года выступления в чемпионате прекратила Mercedes-Benz. На смену ей пришла Aston Martin – однако британский бренд уже после первого сезона принял решение отказать от дальнейшего участия в серии.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Джакомо Раули
Бергер разозлился на Audi за уход из DTM
DTM Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты