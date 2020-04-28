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DTM / Новость

Бергер разозлился на Audi за уход из DTM

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Бергер разозлился на Audi за уход из DTM
Автор:
28 апр. 2020 г., 17:15

Руководитель чемпионата не ждал, что немецкая марка просто поставит его перед фактом

Экс-пилот Ф1 Герхард Бергер, сейчас занимающий пост руководителя чемпионата DTM, и компания BMW как один из участников чемпионата оперативно прокомментировали озвученное вчера решение марки Audi покинуть турнир в конце этого сезона.

«Мы уважаем позицию совета директоров Audi – но то, что его решение было озвучено столь внезапно, ставит нас в сложную ситуацию, – заявил Бергер вечером в понедельник. – Под нами я имею в виду как организаторов серии, так и представителей BMW. Раньше мы тесно взаимодействовали друг с другом, сейчас пандемия коронавируса делает такое сотрудничество еще более ценным – и мы рассчитывали на менее эгоистичный подход. Очевидно, что перспективы DTM стали хуже – и сейчас многое зависит от позиции наших участников и партнеров».

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Уход Audi привел к тому, что BMW является единственным брендом, который еще не отказался выставить свои автомобили на старт этапов DTM в 2021 году. Таким образом, поставлено под угрозу само существование чемпионата. Во-первых, турнир привлекал автопроизводителей возможностью бороться друг с другом. Во-вторых, в прошлом сезоне в пелотоне турнира было шесть автомобилей BMW – этого явно недостаточно для проведения полноценных гонок, а выставлять намного больше машин марка вряд ли готова.

Пока представители BMW ограничились тем, что выразили свое удивление принятым Audi решением и пообещали тщательно оценить все последствия отказа конкурентов от участия в чемпионате.

Напомним, что Audi стала уже третьей за два года маркой, потерявшей интерес к DTM. Осенью позапрошлого года выступления в чемпионате прекратила Mercedes-Benz. На смену ей пришла Aston Martin – однако британский бренд уже после первого сезона принял решение отказать от дальнейшего участия в серии.

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Джакомо Раули

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