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DTM Новости

Бергер: Пока Росси не место в DTM

Глава чемпионата считает, что легендарному мотогонщику сначала нужно привыкнуть к машинам в другой серии

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Бергер: Пока Росси не место в DTM
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После завершения карьеры в MotoGP Валентино Росси сообщал, что хочет перезапустить карьеру и перейти в один из многочисленных кузовных чемпионатов. Одним из вариантов для итальянца считался DTM, однако вместо этого легенда мотогонок выбрал для себя европейскую серию GT World Challenge, где он будет выступать за рулем Audi R8 команды WRT.

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По мнению главы DTM Герхарда Бергера, Росси лучше сначала привыкнуть к автомобилям GT3 в GTWCE, а уже затем переходить в немецкий чемпионат. «Думаю, сейчас он сфокусирован на совершенствовании своей собственной команды в MotoGP – к тому же, мне кажется, ему проще начать как одному из членов экипажа в гонках на выносливость, чтобы адаптироваться пока к машинам, – отметил Бергер. – С точки зрения тайминга сейчас не самое правильное время для его присоединения к DTM, так что он сделал правильное решение.

Я был бы рад, если бы он перешел к нам. Это было бы фантастически, но такое громкое имя должно правильно вписаться в чемпионат, поскольку хочется видеть конкурентоспособного Валентино. И чтобы быть таковым в DTM, пилоту нужно немного времени. Так что, мне кажется, он делает все правильно, а дальше посмотрим.

В прошлом году у нас не было возможности пообщаться лично – в предыдущие годы получалось, но вот в 2021-м не вышло. Я немного поговорил с его менеджером, но из этих разговоров ничего не получилось. Думаю, он занят своим коллективом и хочет получить опыта в машине прежде, чем начать чем-то заниматься».

В грядущем году DTM придется сократить количество гостевых заявок из-за полностью укомплектованного состава пилотов – однако директор компании промоутера серии Фредерик Элснер не прочь увидеть Росси в качестве приглашенного гонщика на одном из этапов, если итальянец проявит к этому интерес. «Если он захочет приехать, то мы будем рады, – сказал Элснер. – Этот гостевой старт мы определенно бы разрешили провести – например, в Имоле».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Германия и Нидерланды разошлись в вопросе о российских гонщиках
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Германия и Нидерланды разошлись в вопросе о российских гонщиках

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