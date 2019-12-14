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DTM / Новость

Бергер передумал: DTM может стать электрической

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Бергер передумал: DTM может стать электрической
Автор:
, редактор
14 дек. 2019 г., 11:58

Руководитель DTM назвал три возможных пути развития технологии двигателей для машин своей серии.

В мае этого года глава DTM Герхард Бергер заявил, что не представляет перехода своей серии на электрические двигатели, так как они не вписываются в ее ДНК. Однако сейчас австриец изменил свое мнение.

«Если технология будущего –  это гибрид с экологичным топливом, то я хотел бы поддержать такую историю на нашей площадке, – на днях сказал Бергер. – Если будет полностью электрическая технология, я тоже хотел бы ее поддержать. То же самое касается водородного топлива. Поэтому сейчас мы оцениваем эти три направления.

Я не знаю, что в конечном итоге выберет инженерное сообщество в качестве наилучшей технологии для дорожных машин. Но выбор будет сделан.

Больше нельзя закрываться от экологических проблем. Мы все должны прилагать усилия для развития технологий, ведь мы все понимаем их актуальность. Домохозяйка может перестать использовать пластик. А мы в автоспорте можем определить, за какой технологией будущее, предоставить платформу, на которой ее можно продемонстрировать и ускорить ее развитие».

Переход Формулы 1 на гибридные силовые установки разочаровал болельщиков в том числе тем, что изменился звук моторов. Но Бергер, который ранее сам выступал в Ф1, не видит в этом проблемы.

«Я гонщик и люблю сражения колесо в колесо, – сказал Бергер. – И я также люблю шум, но, возможно, это важно только моему поколению. Новое поколение может смотреть на это иначе. Думаю, решить этот вопрос можно по-разному».

Дополнительная информация: Свен Хайдингер

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Иван Матушкин

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