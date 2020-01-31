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DTM / Новость

Audi сохранила неизменным состав пилотов DTM

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Audi сохранила неизменным состав пилотов DTM
Автор:
, Репортер, Индия
31 янв. 2020 г., 09:49

Ингольштадтская марка подтвердила, что в предстоящем сезоне «кузовной» серии за нее продолжат выступать те же шесть гонщиков, что и в 2019 году.

Audi, которая в 2019 году стала сильнейшей во всех трех зачетах, сохранит в DTM шесть заводских машин, которые будут разделены на три команды. 

Обладатель титула Рене Раст и Джейми Грин поедут за Team Rosberg, Лоик Дюваль и Майк Роккенфеллер – за Team Phoenix, а участвующие параллельно в Формуле Е Робин Фрейнс и Нико Мюллер останутся напарниками в Abt.

«После такого замечательного сезона можно лишь повторить знаменитые слова: никогда не меняй побеждающую команду», – сказал гоночный босс Audi Дитер Гасс. 

Ранее стало известно, что гонщиками частного коллектива WRT стали Эд Джонс и Фабио Шерер. Они заменили ушедшего в Суперформулу Пьетро Фиттипальди и Джонатана Абердина, который, по всей видимости, продолжит карьеру в BMW.

Новый сезон DTM стартует 4-5 мая в Хоккенхайме.

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Серия DTM
Автор Рахит Тукрал

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