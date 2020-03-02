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DTM / Новость

Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата

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Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата
Автор:
, редактор (Германия)
Соавтор: Джейми Кляйн
2 мар. 2020 г., 15:36

Как стало известно Motorsport.com, немецкий концерн готовится объявить об увеличении числа своих машин в предстоящем сезоне до девяти. В Audi еще не определились окончательно, кто станет новым пилотом. Среди претендентов фигурирует россиянин Сергей Сироткин

После того, как в R-Motorsport и Aston Martin окончательно свернули программу в «кузовной» серии DTM, число участников сезона-2020 сократилось до 14 пилотов. Затем BMW дополнила свой состав Робертом Кубицей – а теперь, как ожидается, и в Audi выставят еще одну машину. 

Официальное объявление должно последовать в ближайшие дни. Сейчас неизвестно, кто именно сядет за руль. Обслуживать автомобиль, скорее всего, поручат клиентской команде WRT, а кандидатами в состав считаются Сергей Сироткин, резервный гонщик Audi Бенуа Трелюйе и экс-пилот Aston Martin Фердинанд Габсбург. 

Сироткин уже принимал участие в тестах DTM по приглашению Audi, в его пользу говорят поддержка программы SMP Racing и включение в календарь нового российского этапа в окрестностях Санкт-Петербурга. 

У Трелюйе нет спонсорского бюджета, а с Габсбургом у WRT не самые простые отношения – в конце 2018-го команда готовилась подписать с австрийцем контракт, но тот предпочел перейти в Aston Martin. 

Новый сезон DTM стартует в последний уик-энд апреля в бельгийском Золдере. 

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Бенуа Трелюйе , Сергей Сироткин , Фердинанд Габсбург
Автор Свен Хайдингер

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