Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата
Как стало известно Motorsport.com, немецкий концерн готовится объявить об увеличении числа своих машин в предстоящем сезоне до девяти. В Audi еще не определились окончательно, кто станет новым пилотом. Среди претендентов фигурирует россиянин Сергей Сироткин
После того, как в R-Motorsport и Aston Martin окончательно свернули программу в «кузовной» серии DTM, число участников сезона-2020 сократилось до 14 пилотов. Затем BMW дополнила свой состав Робертом Кубицей – а теперь, как ожидается, и в Audi выставят еще одну машину.
Официальное объявление должно последовать в ближайшие дни. Сейчас неизвестно, кто именно сядет за руль. Обслуживать автомобиль, скорее всего, поручат клиентской команде WRT, а кандидатами в состав считаются Сергей Сироткин, резервный гонщик Audi Бенуа Трелюйе и экс-пилот Aston Martin Фердинанд Габсбург.
Сироткин уже принимал участие в тестах DTM по приглашению Audi, в его пользу говорят поддержка программы SMP Racing и включение в календарь нового российского этапа в окрестностях Санкт-Петербурга.
У Трелюйе нет спонсорского бюджета, а с Габсбургом у WRT не самые простые отношения – в конце 2018-го команда готовилась подписать с австрийцем контракт, но тот предпочел перейти в Aston Martin.
Новый сезон DTM стартует в последний уик-энд апреля в бельгийском Золдере.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Бенуа Трелюйе , Сергей Сироткин , Фердинанд Габсбург
|Автор
|Свен Хайдингер
Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата
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