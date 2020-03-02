Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата

После того, как в R-Motorsport и Aston Martin окончательно свернули программу в «кузовной» серии DTM, число участников сезона-2020 сократилось до 14 пилотов. Затем BMW дополнила свой состав Робертом Кубицей – а теперь, как ожидается, и в Audi выставят еще одну машину.

Официальное объявление должно последовать в ближайшие дни. Сейчас неизвестно, кто именно сядет за руль. Обслуживать автомобиль, скорее всего, поручат клиентской команде WRT, а кандидатами в состав считаются Сергей Сироткин, резервный гонщик Audi Бенуа Трелюйе и экс-пилот Aston Martin Фердинанд Габсбург.

Сироткин уже принимал участие в тестах DTM по приглашению Audi, в его пользу говорят поддержка программы SMP Racing и включение в календарь нового российского этапа в окрестностях Санкт-Петербурга.

У Трелюйе нет спонсорского бюджета, а с Габсбургом у WRT не самые простые отношения – в конце 2018-го команда готовилась подписать с австрийцем контракт, но тот предпочел перейти в Aston Martin.

Новый сезон DTM стартует в последний уик-энд апреля в бельгийском Золдере.