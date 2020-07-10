Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

В апреле компания из Ингольштадта анонсировала прекращение выступлений в DTM, где до того была представлена на протяжении двух десятилетий. После этого на 2021 год в «кузовной» серии официально осталась только BMW.

Чтобы спасти чемпионат, его руководитель Герхард Бергер озвучил планы возможного отказа от нынешних машин Класса 1 и перехода на технику GT3 или новой категории LMDh для гонок на выносливость.

В ответ в Audi допустили, что в случае выбора в пользу Гран Туризмо не исключают выступления в реформированной DTM с моделью R8 LMS, хотя будущее самой этой машины тоже вызывает вопросы.

«Пока R8 остается в производстве, – сказал в интервью Motorsport.com гоночный босс «четырех колец» Дитер Гасс. – Дискуссии о ее будущем в гонках еще продолжаются.

Полной ясности пока нет, мы сейчас работаем над своей стратегией в гонках, и должны рассмотреть все возможности. Пока не ясно, какая именно модель заменит R8 и случится ли это вообще».

Говоря о потенциальном участии в DTM, он добавил: «Дискуссии об этом сейчас продолжаются. Все зависит от платформы, которую они выберут на будущее. Пока мы этого не знаем. Возможно, что-то станет понятно после старта сезона».

Новый календарь DTM состоит из девяти этапов, первый из которых должен пройти в начале августа в Спа.