Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM
Несмотря на сделанное ранее объявление об уходе из чемпионата, Audi может остаться, если DTM радикально изменит регламент
В апреле компания из Ингольштадта анонсировала прекращение выступлений в DTM, где до того была представлена на протяжении двух десятилетий. После этого на 2021 год в «кузовной» серии официально осталась только BMW.
Чтобы спасти чемпионат, его руководитель Герхард Бергер озвучил планы возможного отказа от нынешних машин Класса 1 и перехода на технику GT3 или новой категории LMDh для гонок на выносливость.
В ответ в Audi допустили, что в случае выбора в пользу Гран Туризмо не исключают выступления в реформированной DTM с моделью R8 LMS, хотя будущее самой этой машины тоже вызывает вопросы.
«Пока R8 остается в производстве, – сказал в интервью Motorsport.com гоночный босс «четырех колец» Дитер Гасс. – Дискуссии о ее будущем в гонках еще продолжаются.
Полной ясности пока нет, мы сейчас работаем над своей стратегией в гонках, и должны рассмотреть все возможности. Пока не ясно, какая именно модель заменит R8 и случится ли это вообще».
Говоря о потенциальном участии в DTM, он добавил: «Дискуссии об этом сейчас продолжаются. Все зависит от платформы, которую они выберут на будущее. Пока мы этого не знаем. Возможно, что-то станет понятно после старта сезона».
Новый календарь DTM состоит из девяти этапов, первый из которых должен пройти в начале августа в Спа.
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Фото: Ричард Доул / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
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|Автор
|Свен Хайдингер