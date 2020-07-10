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DTM / Новость

Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM

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Audi озвучила условия продолжения выступлений в DTM
Автор:
, редактор (Германия)
Соавтор: Рахит Тукрал, Репортер, Индия
10 июл. 2020 г., 13:54

Несмотря на сделанное ранее объявление об уходе из чемпионата, Audi может остаться, если DTM радикально изменит регламент

В апреле компания из Ингольштадта анонсировала прекращение выступлений в DTM, где до того была представлена на протяжении двух десятилетий. После этого на 2021 год в «кузовной» серии официально осталась только BMW.

Чтобы спасти чемпионат, его руководитель Герхард Бергер озвучил планы возможного отказа от нынешних машин Класса 1 и перехода на технику GT3 или новой категории LMDh для гонок на выносливость. 

В ответ в Audi допустили, что в случае выбора в пользу Гран Туризмо не исключают выступления в реформированной DTM с моделью R8 LMS, хотя будущее самой этой машины тоже вызывает вопросы.

«Пока R8 остается в производстве, – сказал в интервью Motorsport.com гоночный босс «четырех колец» Дитер Гасс. – Дискуссии о ее будущем в гонках еще продолжаются. 

Полной ясности пока нет, мы сейчас работаем над своей стратегией в гонках, и должны рассмотреть все возможности. Пока не ясно, какая именно модель заменит R8 и случится ли это вообще».

Говоря о потенциальном участии в DTM, он добавил: «Дискуссии об этом сейчас продолжаются. Все зависит от платформы, которую они выберут на будущее. Пока мы этого не знаем.  Возможно, что-то станет понятно после старта сезона».

Новый календарь DTM состоит из девяти этапов, первый из которых должен пройти в начале августа в Спа.

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Автор Свен Хайдингер

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