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DTM / Новость

Audi объявила об уходе из DTM в конце сезона

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Audi объявила об уходе из DTM в конце сезона
Автор:
, Главный редактор
27 апр. 2020 г., 15:19

Немецкая марка назвала причиной своего решения стремление к более экологичному будущему

Марка Audi официально сообщила, что покинет чемпионат DTM в конце этого сезона. Объявляя об этом, председатель совета директоров компании Маркус Дуйсман отметил, что одной из целей Audi является популяризация электричества как источника энергии для автомобилей – и привел Формулу Е как пример гоночной серии, участие в которой марка считает наиболее логичным и выгодным для себя.

Audi была представлена в DTM с 1990 года (с перерывами), на автомобилях марки было одержано 114 побед и завоевано 11 чемпионских титулов в личном зачете. Последний из титулов завоевал в прошлом сезоне немец Рене Раст.

Уход Audi из DTM ставит под угрозу существование чемпионата в целом. Напомним, что позапрошлой осенью турнир покинул Mercedes, а пришедшая ему на смену марка Aston Martin после первого же сезона приняла решение свернуть свою программу. Таким образом от участия в чемпионате пока не отказалась только BMW – но соревнованиями одной марки DTM не был ни разу за всю свою историю.

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Серия DTM
Автор Кирилл Качнов

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