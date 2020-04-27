Audi объявила об уходе из DTM в конце сезона

Марка Audi официально сообщила, что покинет чемпионат DTM в конце этого сезона. Объявляя об этом, председатель совета директоров компании Маркус Дуйсман отметил, что одной из целей Audi является популяризация электричества как источника энергии для автомобилей – и привел Формулу Е как пример гоночной серии, участие в которой марка считает наиболее логичным и выгодным для себя.

Audi была представлена в DTM с 1990 года (с перерывами), на автомобилях марки было одержано 114 побед и завоевано 11 чемпионских титулов в личном зачете. Последний из титулов завоевал в прошлом сезоне немец Рене Раст.

Уход Audi из DTM ставит под угрозу существование чемпионата в целом. Напомним, что позапрошлой осенью турнир покинул Mercedes, а пришедшая ему на смену марка Aston Martin после первого же сезона приняла решение свернуть свою программу. Таким образом от участия в чемпионате пока не отказалась только BMW – но соревнованиями одной марки DTM не был ни разу за всю свою историю.