Audi объявила об уходе из DTM в конце сезона
Немецкая марка назвала причиной своего решения стремление к более экологичному будущему
Марка Audi официально сообщила, что покинет чемпионат DTM в конце этого сезона. Объявляя об этом, председатель совета директоров компании Маркус Дуйсман отметил, что одной из целей Audi является популяризация электричества как источника энергии для автомобилей – и привел Формулу Е как пример гоночной серии, участие в которой марка считает наиболее логичным и выгодным для себя.
Audi была представлена в DTM с 1990 года (с перерывами), на автомобилях марки было одержано 114 побед и завоевано 11 чемпионских титулов в личном зачете. Последний из титулов завоевал в прошлом сезоне немец Рене Раст.
Уход Audi из DTM ставит под угрозу существование чемпионата в целом. Напомним, что позапрошлой осенью турнир покинул Mercedes, а пришедшая ему на смену марка Aston Martin после первого же сезона приняла решение свернуть свою программу. Таким образом от участия в чемпионате пока не отказалась только BMW – но соревнованиями одной марки DTM не был ни разу за всю свою историю.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Кирилл Качнов
Audi объявила об уходе из DTM в конце сезона
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