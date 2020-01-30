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DTM / Новость

Aston Martin запретила HWA использовать свои машины DTM

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Aston Martin запретила HWA использовать свои машины DTM
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Свен Хайдингер
30 янв. 2020 г., 09:29

Британская компания исключила развитие событий, при котором команда HWA будет использовать ее технику в немецком чемпионате после отказа R-Motorsport от выступлений.

Aston пришла в DTM накануне сезона-2019, четыре машины Vantages обслуживала команда R-Motorsport, а моторы для них строила HWA. Однако между участниками проекта возникли разногласия, и еще осенью стороны объявили, что не станут продолжать сотрудничество. 

После этого R-Motorsport пробовала найти другого партнера, но эти усилия не увенчались успехом, и в январе команда объявила об отказе от дальнейших стартов в серии.

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При этом судьба пяти построенных машин остается неизвестной. Для них вроде бы нашли покупателя из Гонконга, но из-за политической нестабильности в регионе сделка сорвалась.

После этого по контракту они оставались в собственности HWA, что оставляло команде возможность самостоятельно выступать в гонках. Факт переговоров об этом с главой DTM Герхардом Бергером Motorsport.com подтвердил бывший глава программы Mercedes Ульрих Фриц. 

Однако в компании Aston Martin заявили, что марка не рассматривает возможность выступления в DTM, что не позволит HWA выставлять их на старт под прежним названием.

«У Aston Martin Lagonda нет планов становиться заводским производителем в DTM», – прокомментировал ситуацию представитель марки. 

Ситуация усложняется тем, что лицензия на выступление еще на три года остается у R-Motorsport. Потому, если HWA все же попробует запустить какую-то собственную программу, ей потребуется разрешение и от бывших партнеров. 

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Об этой статье

Серия DTM
Команды HWA AG , R-Motorsport
Автор Рахит Тукрал

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