Aston Martin запретила HWA использовать свои машины DTM

Aston пришла в DTM накануне сезона-2019, четыре машины Vantages обслуживала команда R-Motorsport, а моторы для них строила HWA. Однако между участниками проекта возникли разногласия, и еще осенью стороны объявили, что не станут продолжать сотрудничество.

После этого R-Motorsport пробовала найти другого партнера, но эти усилия не увенчались успехом, и в январе команда объявила об отказе от дальнейших стартов в серии.

При этом судьба пяти построенных машин остается неизвестной. Для них вроде бы нашли покупателя из Гонконга, но из-за политической нестабильности в регионе сделка сорвалась.

После этого по контракту они оставались в собственности HWA, что оставляло команде возможность самостоятельно выступать в гонках. Факт переговоров об этом с главой DTM Герхардом Бергером Motorsport.com подтвердил бывший глава программы Mercedes Ульрих Фриц.

Однако в компании Aston Martin заявили, что марка не рассматривает возможность выступления в DTM, что не позволит HWA выставлять их на старт под прежним названием.

«У Aston Martin Lagonda нет планов становиться заводским производителем в DTM», – прокомментировал ситуацию представитель марки.

Ситуация усложняется тем, что лицензия на выступление еще на три года остается у R-Motorsport. Потому, если HWA все же попробует запустить какую-то собственную программу, ей потребуется разрешение и от бывших партнеров.