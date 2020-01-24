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DTM / Новость

Aston Martin покинул DTM: команда R-Motorsport объявила об уходе

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Aston Martin покинул DTM: команда R-Motorsport объявила об уходе
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Свен Хайдингер
24 янв. 2020 г., 13:30

Команда R-Motorsport сначала разорвала отношения с поставщиком моторов из HWA, а спустя несколько месяцев объявила об уходе из немецкого первенства.

R-Motorsport пришла в DTM в начале 2019 года и выставила на старт четыре купе Aston Martin Vantage, заменив в качестве третьей марки покинувшую серию Mercedes. Швейцарская команда не смогла навязать борьбу заводским Audi и BMW, и ни один из ее пилотов не финишировал в первой пятерке по ходу сезона.

В конце года R-Motorsport продала все своим машины анонимному покупателю, а позже объявила об окончании сотрудничества с мотористами из HWA. Сообщалось, что она вела переговоры о двигателях с BMW, но в итоге объявила, что не примет участие в сезоне-2020.

«Переоценка нашей автоспортивной программы показала, что мы хотим установить новые приоритеты на будущее и что участие в DTM больше нам не подходит, – сказал глава команды Флориан Камельгер. – Наши решения относительно программы 2020 года мы объявим позже.

Тем не менее, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы принести особую благодарность Герхарду Бергеру и ITR, Дитеру Гассу и Йенсу Марквардту за совместную работу в DTM во время нашего дебютного сезона. Особенно BMW была чрезвычайно полезным партнером для нас».

После ухода R-Motorsport на стартовой решетке DTM в 2020-м останется лишь 14 автомобилей – если только BMW и Audi не решат выставить дополнительные машины для клиентских команд. Также это означает, что в DTM впервые с 2011 года (за год до прихода BMW) будет только два производителя. 

В 2019 году в составе R-Motorsport выступали Джейк Деннис, Пол ди Реста, Даниэль Хункаделья и Фердинанд Габсбург.

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Об этой статье

Серия DTM
Команды R-Motorsport
Автор Рахит Тукрал

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