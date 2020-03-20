Главные события
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Берлин
20 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
DTM / Новость

Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро

Поделились
Комментарии
Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро
Автор:
20 мар. 2020 г., 08:27

Один из автомобилей, построенных в рамках участия британской марки в немецкой гоночной серии, «всплыл» в салоне подержанных автомобилей в небольшом австрийском городке

Марка Aston Martin в прошлом году дебютировала в чемпионате DTM, но приняла решение отказаться от выступлений после первого же сезона. Таким образом, пять построенных автомобилей Vantage остались не у дел – в силу разницы техтребований выставить их на какие-либо другие соревнования в Европе не представляется возможным.

В результате один из автомобилей (причем перекрашенный в зеленый цвет) оказался в занимающемся продажей подержанных автомобилей салоне DWA Autohaus, что в австрийском городе Вельден с населением меньше 10 тысяч человек. Владелец салона сослался на давние связи с компанией HWA – одним из подразделений концерна Daimler, по сути и построившим автомобиль DTM для Aston Martin.

По словам представителей самой HWA, изначально заинтересованность в приобретении всех пяти машин выразил некий покупатель из Гонконга – однако ситуация с коронавирусом заставила его отказаться от сделки. В итоге HWA предпочла воспользоваться услугами DWA Autohaus – сейчас на продажу выставлен самый первый, использовавший только на тестах автомобиль. Покупателю он обойдется в 1,68 млн евро. Но если найдется заинтересованная сторона, с продажей четырех боевых машин также не должно возникнуть проблем.

Тем, кому болид DTM кажется недостаточно экзотическим, DWA Autohaus предлагает купить болид команды Force India, использовавшийся в чемпионате Ф1 в позапрошлом году.

Читайте также:

Следующая новость
Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Предыдущая новость

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия DTM
Автор Франческо Корги

DTM Следующая сессия

Золдер

Золдер

24 апр. - 26 апр.

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Вольф станет новым боссом Aston Martin

24мин
2
Формула 1

«Нынешние машины Ф1 тяжелы и инертны». Финальная часть большого интервью Феттеля

3
Формула 2

Шварцман объяснил, почему машинами на 18-дюймовых колесах сложнее управлять

4
Формула 1

Формула 1 официально отсрочила введение нового регламента на 2022 год

5
Формула 1

Князь Монако заразился коронавирусом. Гран При Формулы 1 окончательно отменили

Самое важное:

Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро
DTM

Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Тесты DTM отменили
DTM

Тесты DTM отменили

Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу
DTM

Без Сироткина. Audi отдала последнее место в DTM Габсбургу

Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата
DTM

Audi расширит состав в DTM. Команда рассматривает Сироткина в качестве кандидата

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.