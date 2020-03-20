Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро
Один из автомобилей, построенных в рамках участия британской марки в немецкой гоночной серии, «всплыл» в салоне подержанных автомобилей в небольшом австрийском городке
Марка Aston Martin в прошлом году дебютировала в чемпионате DTM, но приняла решение отказаться от выступлений после первого же сезона. Таким образом, пять построенных автомобилей Vantage остались не у дел – в силу разницы техтребований выставить их на какие-либо другие соревнования в Европе не представляется возможным.
В результате один из автомобилей (причем перекрашенный в зеленый цвет) оказался в занимающемся продажей подержанных автомобилей салоне DWA Autohaus, что в австрийском городе Вельден с населением меньше 10 тысяч человек. Владелец салона сослался на давние связи с компанией HWA – одним из подразделений концерна Daimler, по сути и построившим автомобиль DTM для Aston Martin.
По словам представителей самой HWA, изначально заинтересованность в приобретении всех пяти машин выразил некий покупатель из Гонконга – однако ситуация с коронавирусом заставила его отказаться от сделки. В итоге HWA предпочла воспользоваться услугами DWA Autohaus – сейчас на продажу выставлен самый первый, использовавший только на тестах автомобиль. Покупателю он обойдется в 1,68 млн евро. Но если найдется заинтересованная сторона, с продажей четырех боевых машин также не должно возникнуть проблем.
Тем, кому болид DTM кажется недостаточно экзотическим, DWA Autohaus предлагает купить болид команды Force India, использовавшийся в чемпионате Ф1 в позапрошлом году.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Франческо Корги
Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро
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