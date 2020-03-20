Aston Martin для DTM продается в автосалоне за 1,68 млн евро

Марка Aston Martin в прошлом году дебютировала в чемпионате DTM, но приняла решение отказаться от выступлений после первого же сезона. Таким образом, пять построенных автомобилей Vantage остались не у дел – в силу разницы техтребований выставить их на какие-либо другие соревнования в Европе не представляется возможным.

В результате один из автомобилей (причем перекрашенный в зеленый цвет) оказался в занимающемся продажей подержанных автомобилей салоне DWA Autohaus, что в австрийском городе Вельден с населением меньше 10 тысяч человек. Владелец салона сослался на давние связи с компанией HWA – одним из подразделений концерна Daimler, по сути и построившим автомобиль DTM для Aston Martin.

По словам представителей самой HWA, изначально заинтересованность в приобретении всех пяти машин выразил некий покупатель из Гонконга – однако ситуация с коронавирусом заставила его отказаться от сделки. В итоге HWA предпочла воспользоваться услугами DWA Autohaus – сейчас на продажу выставлен самый первый, использовавший только на тестах автомобиль. Покупателю он обойдется в 1,68 млн евро. Но если найдется заинтересованная сторона, с продажей четырех боевых машин также не должно возникнуть проблем.

Тем, кому болид DTM кажется недостаточно экзотическим, DWA Autohaus предлагает купить болид команды Force India, использовавшийся в чемпионате Ф1 в позапрошлом году.