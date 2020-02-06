Абердин сменил Audi на BMW и продолжит выступления в DTM
Южноафриканский пилот займет место Бруно Спенглера, заняв последнюю вакансию в составе мюнхенского концерна.
Джонатан Абердин дебютировал в DTM в 2019-м, став пилотом частной команды WRT. За рулем Audi 21-летний спортсмен трижды стартовал с первого ряда и завершил две гонки на четвертой позиции. В общем зачете он занял десятое место.
По информации Motorsport.com, первоначально он договорился с Audi о программе резервного пилота в Формуле Е и DTM на 2020 год с единственным стартом на «Норисринге» вместо Робина Фрейнса, занятого на электрогонках в Нью-Йорке. Однако затем Абердин получил приглашение от BMW – и вошел в ее состав, заняв место Бруно Стенглера.
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Кроме того, ингольштадтская компания заменила Джоэля Эрикссона на Лукаса Ауэра, прежде выступавшего в DTM за Mercedes. Свои места в составе «Четырех колец» сохранили Тимо Глок, Филипп Энг, Шелдон ван дер Линде и Марко Виттман.
В официальном объявлении Audi нет ни слова о планах поставлять свою технику независимым участникам, подобно тому, как BMW действует с WRT. При этом сохраняется вероятность, что такой проект все же будет запущен на деньги спонсоров Роберта Кубицы.
После объявления Aston Martin об отказе от выступлений в DTM пока подтверждено участие в стартующем 25 апреля сезоне только 14 машин.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Джонатан Абердин
|Автор
|Рахит Тукрал
Абердин сменил Audi на BMW и продолжит выступления в DTM
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