300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

В ходе финального этапа чемпионата DTM этого года на «Норисринге» организаторы представили очередной прототип электрической гоночной машины, которая выйдет на старт в 2023 году.

Прототип электрокара DTM уже показывали в ноябре прошлого года, причем тогда машина могла передвигаться своим ходом. В этот раз показали лишь полномасштабную модель, но презентовали как более близкий к финальному варианту продукт.

Гонки на электрокарах станут проводиться в рамках серии DTM с 2023 как отдельный класс. По уточненным данным, машины получат электропривод от компании Schaeffle мощностью 1000 лошадиных сил и будут способны развивать скорость выше 300 километров в час.

DTM electric car 1 / 4 Фотограф: Пресс-служба DTM DTM electric car 2 / 4 Фотограф: Пресс-служба DTM DTM electric car 3 / 4 Фотограф: Пресс-служба DTM DTM electric car 4 / 4 Фотограф: Пресс-служба DTM

Интересно, что каждое ведущее колесо получит отдельный электродвигатель. Поскольку машины скорее всего останутся заднеприводными, это означает применение двух автономных задних моторов, что позволит изменять вектор тяги в поворотах.

Параметры тяговой батареи не раскрываются, но год назад организаторы говорили, что каждая гонка будет длиться по 30 минут, то есть заряда должно хватать на это время в гоночном темпе.

Еще одной особенностью электрокаров станет управление по проводам, то есть органы управление не будут механически связаны с агрегатами машины. Впрочем, эта технология уже тестировалась на бензиновых прототипах DTM.