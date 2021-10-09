Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
DTM / DTM представил элетромобиль Новости

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

Автор:
, Редактор

На финальном этапе сезона показали прототип для гонок 2023 года

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

В ходе финального этапа чемпионата DTM этого года на «Норисринге» организаторы представили очередной прототип электрической гоночной машины, которая выйдет на старт в 2023 году.

Прототип электрокара DTM уже показывали в ноябре прошлого года, причем тогда машина могла передвигаться своим ходом. В этот раз показали лишь полномасштабную модель, но презентовали как более близкий к финальному варианту продукт.

Гонки на электрокарах станут проводиться в рамках серии DTM с 2023 как отдельный класс. По уточненным данным, машины получат электропривод от компании Schaeffle мощностью 1000 лошадиных сил и будут способны развивать скорость выше 300 километров в час.

DTM electric car
DTM electric car
1/4

Фотограф: Пресс-служба DTM

DTM electric car
DTM electric car
2/4

Фотограф: Пресс-служба DTM

DTM electric car
DTM electric car
3/4

Фотограф: Пресс-служба DTM

DTM electric car
DTM electric car
4/4

Фотограф: Пресс-служба DTM

Интересно, что каждое ведущее колесо получит отдельный электродвигатель. Поскольку машины скорее всего останутся заднеприводными, это означает применение двух автономных задних моторов, что позволит изменять вектор тяги в поворотах.

Параметры тяговой батареи не раскрываются, но год назад организаторы говорили, что каждая гонка будет длиться по 30 минут, то есть заряда должно хватать на это время в гоночном темпе.

Еще одной особенностью электрокаров станет управление по проводам, то есть органы управление не будут механически связаны с агрегатами машины. Впрочем, эта технология уже тестировалась на бензиновых прототипах DTM.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

Предыдущая новость

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

1 ч
2
Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

1 ч
3
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

2 ч
4
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

6 ч
5
Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

39 мин
Самое важное:
300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

2 ч
Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

3 окт. 2021 г.
«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM
Формула 1

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

21 сент. 2021 г.
Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1
Формула 1

Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1

21 сент. 2021 г.
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

20 сент. 2021 г.
Последние видео
DTM 2020: лучшие моменты второй гонки в Золдере II 01:24
DTM
3 нояб. 2020 г.

DTM 2020: лучшие моменты второй гонки в Золдере II

DTM на «Лаузитцринге»: ключевые моменты первой гонки 02:46
DTM
16 авг. 2020 г.

DTM на «Лаузитцринге»: ключевые моменты первой гонки

DTM в Спа. Самые интересные эпизоды второй гонки 02:55
DTM
2 авг. 2020 г.

DTM в Спа. Самые интересные эпизоды второй гонки

Как в DTM представляли себе гонки будущего 01:47
DTM
2 авг. 2020 г.

Как в DTM представляли себе гонки будущего

DTM в Спа. Лучшие моменты первой гонки 03:56
DTM
1 авг. 2020 г.

DTM в Спа. Лучшие моменты первой гонки

Больше от
Сергей Иванов
Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять Гран При Турции
Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию Гран При Турции
Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

Самое читаемое Сегодня

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Темпа для поула не было – но я доволен

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию
Формула 1 Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Гран При Турции: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом
Формула 1 Формула 1

Элбон не сможет выступить за Williams под тайским флагом

Самое важное:

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM
DTM DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM
DTM DTM

Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM
Формула 1 Формула 1

«Этот парень точно будет в Ф1». Бергер предсказал успех лидеру DTM

Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1
Формула 1 Формула 1

Эксклюзив: интервью с Элбоном о DTM и возвращении в Формулу 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.