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Россиянин стал лучшим дрифтером мира. Посмотрите фильм об этом прямо сейчас

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Россиянин стал лучшим дрифтером мира. Посмотрите фильм об этом прямо сейчас
Автор:
, редактор
9 апр. 2020 г., 12:35

Прошедшей зимой Георгий Чивчян победил на самом престижном мировом турнире по дрифту. А теперь появился фильм о его подготовке и выступлении

В интернете появился документальный фильм о прошлогоднем турнире по дрифту FIA Intercontinental Drifting Cup. Чемпионат проходил в ноябре-декабре 2019 года в Японии, а его победителем стал российский гонщик Георгий Чивчян, больше известный как Гоча. 

Фильм подробно рассказывает о подготовке и участии Чивчяна в соревнованиях, на которых он отстоял завоеванный в 2018 году чемпионский титул. В 40-минутное видео попали переговоры Чивчяна с его командой при подготовке, а также кадры с заездов и из паддока.

На данный момент прошли три Интерконтинентальных кубка FIA по дрифту. Два из них выиграл Чивчян, в дебютном турнире победу одержал японец Масато Кавабата. 34-летний Чивчян также становился чемпионом России по дрифту трех последних сезонов.

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Серия Дрифт
Автор Иван Матушкин

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