Россиянин стал лучшим дрифтером мира. Посмотрите фильм об этом прямо сейчас
Прошедшей зимой Георгий Чивчян победил на самом престижном мировом турнире по дрифту. А теперь появился фильм о его подготовке и выступлении
В интернете появился документальный фильм о прошлогоднем турнире по дрифту FIA Intercontinental Drifting Cup. Чемпионат проходил в ноябре-декабре 2019 года в Японии, а его победителем стал российский гонщик Георгий Чивчян, больше известный как Гоча.
Фильм подробно рассказывает о подготовке и участии Чивчяна в соревнованиях, на которых он отстоял завоеванный в 2018 году чемпионский титул. В 40-минутное видео попали переговоры Чивчяна с его командой при подготовке, а также кадры с заездов и из паддока.
На данный момент прошли три Интерконтинентальных кубка FIA по дрифту. Два из них выиграл Чивчян, в дебютном турнире победу одержал японец Масато Кавабата. 34-летний Чивчян также становился чемпионом России по дрифту трех последних сезонов.
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Об этой статье
|Серия
|Дрифт
|Автор
|Иван Матушкин
Россиянин стал лучшим дрифтером мира. Посмотрите фильм об этом прямо сейчас
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