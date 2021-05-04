Новый сезон RDS GP стартовал – с участием команды Carville Racing

Четыре дня на Подмосковном автодроме Moscow Raceway, если считать с четверга, в который проходят технические и административные проверки, и пятницу - день официальных тренировок, выдались насыщенными на различные события и сюрпризы.

Для дебютанта Антона Клямко первая встреча с новейшим автомобилем, который прибыл прямиком из Латвии, состоялась только за день до начала этапа. Первый делом BMW F22 Eurofighter отправился на стенд на настройку, где были сняты заветные 800 лошадиных сил. И уже после состоялась первая тренировочная сессия. Ранее пилот, выступающий под номером 53, никогда не управлял такой автомобильной платформой, и тот факт, что с первого раза получилось пройти квалификацию на 31 место из 43 заявленных, можно считать большой удачей. Но уже в первом раунде в парных заездах топ-32 с опытнейшим пилотом Евгением Лосевым из команды Freshauto на Toyota Mark2 Антон Клямко проиграл сопернику.

Carville Racing

Пилот Никита Шиков также получил свой автомобиль только в среду, за день до этапа, после капитального ремонта из-за поломки в рамках чемпионата Sochi Drift Challenge. По словам Никиты, полноценно оценить техническое состояние Toyota Supra GR90 не получилось, так как в пятницу во время дождевой тренировки трасса была мокрая, и полную нагрузку на автомобиль дать не удалось, и уже в субботу во время сухой тренировки выявился перегрев. Во время квалификационного заезда умный «мозг» автомобиля снижал давление турбины и обороты двигателя, тем самым ограничивая мощность всего силового агрегата, чтобы уберечь его от тотального выхода из строя. У пилота уже не было никакой возможности проявить себя, и на этом этап для Никиты Шикова, выступающего под номером 90 закончился. Пилот заверил, что выявленные технические проблемы к следующему этапу будут обязательно исправлены.

Carville Racing

Кристапс Блушс, выступающий на своем любимом BMW E92 Eurofighter , с легкостью прошел квалификацию на седьмое место, и в парных заездах топ-32 победил Ивана Никулина, и отправился в воскресный день в предвкушении борьбы с Дмитрием Ермохиным из LUKOIL RACING за права выхода в топ-8. Но во время боевого заезда у соперников случился контакт, из-за чего автомобиль Дмитрия развернуло, и судьи после очень долгих сомнений и рассуждений признали поражение Кристапса, выступающего под номером 80. Но, тем не менее, на данный момент Кристапс Блушс занимает 9 строку в общем рейтинге пилотов.

Что до чемпионов, победные места распределились следующим образом:

1 место - Аркадий Цареградцев, FailCrew Дарксайд

2 место - Евгений Лосев, FRESH AUTO DRIFT

3 место - Георгий Чивчян, ФОРВАРД АВТО

Второй этап RDS GP пройдет в Нижнем Новгороде 22-23 мая.