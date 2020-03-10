Не больше пяти дверей и никакого дизеля: FIA впервые утвердила правила для дрифта

Международная автомобильная федерация (FIA) впервые в истории составила единый технический регламент для соревнований по дрифту. До сих пор в каждом чемпионате действовали собственные правила.

В федерации объяснили, что цель регламента – облегчить жизнь командам. Если чемпионаты последуют рекомендациям FIA и станут использовать новый единый регламент, одна и та же машина сможет принимать участие в разных соревнованиях.

Сами требования к гоночным автомобилям достаточно свободны. Минимальный вес машины ограничен 950 килограммами, максимальной – 1500 кг. Тип кузова может быть практически любым, от купе до семейного универсала, но число дверей ограничено пятью.

Допускаются моторы с наддувом и впрыском закиси азота, но дизельные двигатели, а также силовые установки, работающие на газе, запрещены. Двигатель внутреннего сгорания может быть только один, но если автомобиль электрический или гибридный, то ограничений по числу электромоторов нет.

Конструкция силовой структуры днища машины или рамы должна оставаться неизменной, а в салоне обязательна установка каркаса безопасности. Есть ограничения и по подвеске: ее регулировка допускается только между заездами, изменение параметров с места пилота запрещено. Полностью с техническим регламентом можно ознакомиться на сайте FIA.