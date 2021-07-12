Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?
Дрифт Новости

Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing

На домашней трассе коллектив, который только осваивает новую для себя дисциплину, добился заметного прогресса

Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing

Третий этап Российской дрифт-серии прошел на трассе «Игора Драйв», куда через пару лет переедет российский Гран При Формулы 1. Особо важными эти соревнования были для команды Carville Racing – для коллектива, который ранее был известен успехами на кольцевых трассах, а в межсезонье расширил свою сферу влияния и на дрифт, гонка в окрестностях Петербурга была домашней.

Приезд на Карельский перешеек команда, выступающая при поддержке брендовмарок STARTVOLT (детали автоэлектрики) и AIRLINE (автомобильные аксессуары), отметила прогрессом в своих результатах. Впервые в этом сезоне все три пилота команды прошли в финальную часть соревнований – в том числе Никита Шиков на своей высокотехнологичной Toyota Supra. Этот автомобиль вызывает неизменный интерес у публики, но до питерского уик-энда в силу разных обстоятельств ни разу не выезжал на парные заезды.

Как прошли соревнования на «Игоре Драйв» и какие результаты в итоге показали пилоты Carville Racing – рассказывает очередной выпуск командного видеоблога.

Читайте также:

 
Поделились
Комментарии
Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?

Предыдущая новость

Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

2 дн
2
Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

3 дн
3
Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

3 дн
4
Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

2 дн
5
Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

4 дн
Самое важное:
Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing
FD

Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing

51мин
Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?
FD

Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?

25 июн. 2021 г.
Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу
FD

Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу

21 мая 2021 г.
Новый сезон RDS GP стартовал – с участием команды Carville Racing
FD

Новый сезон RDS GP стартовал – с участием команды Carville Racing

4 мая 2021 г.
FIA выбрала российскую компанию промоутером международного дрифта
FD

FIA выбрала российскую компанию промоутером международного дрифта

17 дек. 2020 г.
Больше от
Мир дрифта со StartVolt
Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?
Дрифт

Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?

Неудачный день для Supra: Carville Racing на этапе RDS GP в Нижнем
RDS

Неудачный день для Supra: Carville Racing на этапе RDS GP в Нижнем

Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу
Дрифт

Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу

Самое читаемое Сегодня

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона
Формула 1 Формула 1

Лучший напарник Ферстаппена в Red Bull: Перес хуже Элбона

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса
Формула 1 Формула 1

Перес – лучший напарник Ферстаппена? Ответ Макса

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Спринт будет «паровозиком»

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления
Формула 1 Формула 1

Росберг о Гасли в Red Bull: В AlphaTauri на него нет давления

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики
Формула 1 Формула 1

FIA предостерегла команды Ф1: охранники – это не механики

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Бинотто пугает Формулу 1 множеством сходов в Сильверстоуне

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda
Формула 1 Формула 1

Слухи: судьба гонки Формулы 1 в Японии зависит от Honda

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Формула 1 Формула 1

Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

Самое важное:

Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing
Дрифт Дрифт

Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing

Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?
Дрифт Дрифт

Дрифт-кар: родственник кольцевой машины – или вещь в себе?

Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу
Дрифт Дрифт

Наука мести хвостом: почему дрифтеру нужно не меньше навыков, чем Хэмилтону и Лебу

Новый сезон RDS GP стартовал – с участием команды Carville Racing
Дрифт Дрифт

Новый сезон RDS GP стартовал – с участием команды Carville Racing

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.