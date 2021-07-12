Как прошел этап RDS на «Игоре Драйв»: видео Carville Racing

Третий этап Российской дрифт-серии прошел на трассе «Игора Драйв», куда через пару лет переедет российский Гран При Формулы 1. Особо важными эти соревнования были для команды Carville Racing – для коллектива, который ранее был известен успехами на кольцевых трассах, а в межсезонье расширил свою сферу влияния и на дрифт, гонка в окрестностях Петербурга была домашней.

Приезд на Карельский перешеек команда, выступающая при поддержке брендовмарок STARTVOLT (детали автоэлектрики) и AIRLINE (автомобильные аксессуары), отметила прогрессом в своих результатах. Впервые в этом сезоне все три пилота команды прошли в финальную часть соревнований – в том числе Никита Шиков на своей высокотехнологичной Toyota Supra. Этот автомобиль вызывает неизменный интерес у публики, но до питерского уик-энда в силу разных обстоятельств ни разу не выезжал на парные заезды.

Как прошли соревнования на «Игоре Драйв» и какие результаты в итоге показали пилоты Carville Racing – рассказывает очередной выпуск командного видеоблога.