В любой сфере человеческой деятельности есть свои легенды. Великие люди, знаменитые события, культовые явления. И читателям Motorsport.com вряд ли надо объяснять, почему мы с придыханием говорим о трассе в Ле-Мане или Айртоне Сенне. Но те же кольцевые гонки, которые за больше чем сто лет своей истории основательно обросли легендами, как выяснилось, порой делятся ими с другими гоночными дисциплинами.

Выяснилось это при подготовке очередного материала о дрифте – с чем нам далеко не в первый раз помогла гоночная команда Carville, выступающая в Российской дрифт-серии при поддержке брендов STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров). Мы попытались выяснить, о каких людях и явлениях с придыханием говорят мастера езды в заносе – и нашли в этом списке не то чтобы знаменитое, но известное имя...

Человек-легенда: не чемпион, но король

Формула 1 и «Ле-Ман», мировое ралли и «Дакар» – все эти достойные соревнования ассоциируются у нас с целыми списками достойных имен. И выбрать из этих списков по одному имени – так, чтобы одна фамилия олицетворяла весь турнир или всю гоночную дисциплину – просто невозможно. Берни Экклстоун – выдающийся руководитель гоночной команды и великий промоутер, но как гонщик себя особо не проявил (хотя и выходил на старт этапов Ф1). А, к примеру, Том Кристенсен и Стефан Петерансель поставили рекорды по количеству побед в «Ле-Мане» и «Дакаре» – но никак не отметились на административной работе и не стали телезвездами.

В дрифте же есть имя номер один, рядом с которым ни одно другое и рядом не стояло. Причем на фоне популярных споров о том, является ли дрифт автоспортом, особенно забавно, что это имя принадлежит человеку, на счету которого – семь стартов в «Ле-Мане», победа в своем классе и 2-е место в абсолютном зачете (в экипаже команды Toyota в 1999 году).

Кеичи Цучия, которому в этом году стукнуло 65, в течение 30 лет выступал на кольцевых трассах за рулем кузовных машин, автомобилей GT и прототипов. При этом тренировался пилот не только на треках, но и на извилистых горных дорогах за рулем первого попавшегося под руку автомобиля. Иногда такие тренировки превращались в импровизированные гонки – причем, когда трасса была мокрой, самым эффективным способом прохождения поворота был управляемый занос. А потом Цучия и его друзья стали веселья ради мести хвостом уже и на сухом асфальте. Правда, в традиционном автоспорте к такому увлечению изначально отнеслись с подозрением: когда пилот попробовал использовать навыки езды боком в кольцевых соревнованиях, у него на некоторое время отобрали гоночную лицензию.

Тем временем вокруг Цучии формировалась тусовка единомышленников, для которых увлечением номер один стал не автоспорт в целом, а именно езда в заносе. И японец стал для этой тусовки системообразующей личностью. Он слыл гуру пилотажа и занимался организацией первых легальных соревнований, со временем превратившихся в полноценный, прославившийся на весь мир чемпионат D1 Grand Prix. Он писал о дрифте в знаменитом японском тюнинг-журнале Option – а главный персонаж комиксов Initial D, героями которых стали первые дрифтеры, по сути срисован с Цучии. Он снимал ставшие культовыми фильмы о технике езды в заносе и засветился в эпизодической роли в фильме «Токийский дрифт» из серии «Форсаж».

Поскольку Цучия с самого начала был менеджером и судьей D1 Grand Prix, он не может похвастаться победами в этом легендарном дрифт-турнире. Но авторитет этого человека на порядок выше, чем у любого из 13-ти пилотов, становившихся чемпионами. Ведь чуть ли не все нынешние дрифтеры – включая пилотов команды Carville Racing – увлеклись ездой боком именно благодаря проектам Цучии. Лучшим подарком для них был DVD с фильмом «Библия дрифта», а в общении то и дело всплывали крылатые фразы японца – вроде «Одной скорости мало: дрифт-кар и выглядеть должен круто».

Одним словом, без этого 65-летнего японца, скорее всего, не было бы ни Российской дрифт-серии, ни 15 тысяч болельщиков на трибунах российских гоночных трасс, ни прямых трансляций заездов на собственной платной видеоплатформе. Поэтому, не имея спортивных титулов, Цучия известен миру под неформальным титулом – прозвищем Дорикин, т.е. король дрифта. И другой обладатель у этого титула вряд ли когда-нибудь появится.

Автомобиль-легенда: две цифры и налог на творог

В предыдущих материалах о русском дрифте мы уже не раз восхищались автомобилями лидеров Российской дрифт-серии – машинами, которые вполне заслуживают высокого звания болидов. Взять хотя бы машину по имени Гроза – Toyota Supra, построенную к этому сезону Никитой Шиковым, двукратным вице-чемпионом RDS и одним из пилотов команды Carville Racing.

Кузовные панели из карбон-кевлара, продвинутые решения в подвеске, мотор мощностью свыше тысячи сил… Неудивительно, что поддерживающий команду бренд STARTVOLT использует машину Никиты для испытаний своей продукции, предназначенной для обычных дорожных машин – к примеру, генераторов. А вот что удивительно – владельцы грозных дрифт-каров считают культовой машину с мотором мощностью меньше 150 л.с.!

Речь о компактном и недорогом автомобиле Toyota, выпускавшемся в середине 80-х годов под именами Corolla Levin и Sprinter Trueno. Внешне эта машина особо не выделялась в потоке – однако была легкой, имела неплохо настроенную подвеску и достаточно мощный по тем временам мотор. Поэтому именно ее предпочитал Цучия для уже упоминавшихся тренировок в горах. Именно ей Дорикин управляет на самых знаменитых дрифт-видео. И хотя сейчас уже никто не стал бы превращать автомобиль почти сорокалетней давности в дрифт-кар, с неизменным почтением к внешне неказистой машине относится любой поклонник езды боком.

Кузов этой модели имел внутреннее тойотовское обозначение AE86. Восемь по-японски звучит как «хачи», шесть – как «року», и к автомобилю прилепилось прозвище «хачироку». Вместе с ростом популярности дрифта сильно взлетел и спрос на хорошо сохранившиеся экземпляры машины, и суммы в объявлениях о продаже. Разницу между ценами на «хачироку» и на другие аналогичные машины тех же лет японцы в шутку называют «налогом на тофу». Это отсылка к упоминавшемуся комиксу Initial D, где главный герой днем развозил на Sprinter Trueno творог тофу, а ночью сражался с соперниками на горных дорогах.

Сейчас автомобили «хачироку» уже на почетной пенсии – но марка Toyota по-прежнему хорошо представлена в турнирах по дрифту. И Никита Шиков в ближайшие выходные вновь выведен на старт свою красно-черную Supra – предпоследний в этом сезоне этап Российской дрифт-серии пройдет на подмосковной трассе ADM Raceway.

Мотор-легенда: агрегат на все случаи дрифта

Кстати, если подойти к машине Шикова и поднять черный капот с логотипом STARTVOLT, под ним обнаружится вовсе не тот мотор, что ставится на последнее поколение японского купе на конвейере. А двигатель, производство которого будет прекращено 15 лет назад. Агрегат 2JZ-GTE гиперпопулярен среди дрифтеров, и путем т.н. свапа (замены стандартного мотора на «чужой») он оказывается в моторных отсеках самых разных автомобилей – от других легендарных японских спорткаров вроде Mazda RX-7 до тольяттинской «пятерки» (в RDS выступает и такая).

Этот мотор был любим фанатами быстрой езды и в стандартном варианте – когда ставился, к примеру, на предыдущее поколение Supra. Конфигурация системы наддува с двумя последовательно включавшимися турбинами позволяла свести к минимум т.н. турбояму (задержку роста крутящего момента при нажатии на газ), а продуманность конструкции позволяла избегать многих проблем. К примеру, в отличие от многих других агрегатов, при обрыве ремня ГРМ клапаны этого мотора не сталкиваются с поршнем и не гнутся, требуя дорогостоящего ремонта. В случае же с тюнерами или участниками соревнований по дрэг-рейсингу на первое место выходил огромный запас прочности ключевых деталей мотора. К примеру, считается, что стандартные поршни и шатуны легко выдерживают увеличение мощности со стандартных 280 л.с. до 700, а стандартный коленвал – и вовсе до 2 000.

К тому же, зная о популярности этого агрегата, многочисленные компании в Японии и США освоили выпуск широкого спектра деталей и узлов для «прокачки» 2JZ. Если бюджет позволяет, надо только определиться с ключевыми вводными (нужная мощность и сфера использования мотора: дрэг, дрифт или что-то еще) – и в течение одного дня, проведенного за компьютером, можно найти и заказать все необходимое.

Однако многие знатоки тюнинг-рынка пугают поклонников легендарного мотора скорым кризисом. Мол, объемы производства запасных частей заметно отстают от потребностей тех, кто занимается форсировкой 2JZ и эксплуатацией доработанных моторов. И сейчас, к примеру, в России достать в нужном количестве, к примеру, важные узлы электросистемы можно – но лишь за очень большие деньги.

Поэтому сотрудничество Никиты Шикова с брендом STARTVOLT оказалось полезным не только для этого спортсмена, но и для многих соперников команды Carville Racing. Представители российской марки приняли решение поставить на поток стартеры и генераторы для немолодого японского агрегата – и у тех, кто считает 2JZ-GTE идеальным мотором для выступлений в дрифте, будет одной головной болью меньше.

А вот на трассе ADM Raceway (напомним, в эти выходные там пройдет предпоследний этап RDS) гонщики петербургского коллектива очень даже не против устроить своим конкурентам проблемы. Получится это или нет – можно узнать с помощью прямых трансляций на платном видеосервисе RDS (а часть контента доступна на Youtube-канале турнира) или новостей на Motorsport.com. Все материалы, посвященные дрифту в целом и выступлениям команды Carville Racing в частности, можно найти в разделе «Мир дрифта со STARTVOLT», ссылка на который постоянно присутствует на главной странице.

В ожидании заездов в Подмосковье также можно посмотреть видео, снятое командой Carville Racing на предыдущем этапе RDS в Красноярске.