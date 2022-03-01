Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту в Сочи отменен

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Список международных автоспортивных мероприятий, которые планировалось провести в России и были отменены, пополнился Интерконтинентальным кубком ФИА по дрифту. Он должен был состояться в Сочи в июне.

Это соревнование впервые прошло в 2017 году в Японии. В 2020 году стало известно, что промоутером кубка в 2021 годах стала Российская дрифт серия. В прошлом году РДС провела кубок в Риге, а в этом планировалось привезти соревнование в Сочи.

Напомним, что ранее Формула 1 отменила запланированный на сентябрь Гран При России. Также на трассе в Сочи в 2022 году не состоится этап чемпионата мира WTCR. Помимо автомобильных соревнований, в России в 2022 году отменили международные гонки на мотоциклах.