Интерконтинентальный кубок ФИА по дрифту в Сочи отменен
Мероприятие должно было впервые пройти в России
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Список международных автоспортивных мероприятий, которые планировалось провести в России и были отменены, пополнился Интерконтинентальным кубком ФИА по дрифту. Он должен был состояться в Сочи в июне.
Это соревнование впервые прошло в 2017 году в Японии. В 2020 году стало известно, что промоутером кубка в 2021 годах стала Российская дрифт серия. В прошлом году РДС провела кубок в Риге, а в этом планировалось привезти соревнование в Сочи.
Напомним, что ранее Формула 1 отменила запланированный на сентябрь Гран При России. Также на трассе в Сочи в 2022 году не состоится этап чемпионата мира WTCR. Помимо автомобильных соревнований, в России в 2022 году отменили международные гонки на мотоциклах.
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