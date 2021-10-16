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Дрифт Новость

Главная гонка мирового дрифта впервые пройдет в России

Автор:
, Ответственный редактор

По решению Всемирного совета FIA соревнования Межконтинентального кубка состоятся летом в Сочи

Главная гонка мирового дрифта впервые пройдет в России

Долгое время FIA не обращала внимания на дрифт, несмотря на популярность этой дисциплины автоспорта. Только в 2018 году был учрежден Межконтинентальный кубок (IDC).

Трижды подряд эти соревнования принимала Япония, но с 2021 года по решению FIA промоутерами IDC стали организаторы российской серии RDS. Это способствовало переезду турнира в Европу – в нынешнем сезоне заезды прошли на рижской трассе «Бикерниеки».

В пятницу вечером Всемирный совет по автоспорту утвердил проведение IDC-2022 на «Сочи Автодроме». Состязания мастеров управляемого заноса пройдут на первой российской трассе Формулы 1 с 9 по 12 июня.

«Наша цель в следующем сезоне FIA IDC – проведение полноценного события мирового уровня с сильнейшим составом участников, – приводит пресс-служба слова руководителя Российской дрифт-серии Дмитрия Добровольского. – Мы очень рады, что следующий Кубок FIA состоится в России, на домашней для RDS трассе.

«Сочи Автодром» располагает прекрасной современной инфраструктурой для международных событий и логистически удобен для участников и зрителей.  Скоростная и технически сложная для дрифта конфигурация гарантирует накал борьбы и зрелищность события».

Этапы RDS проходят в Сочи уже пять лет и неизменно пользуются популярностью. 

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Как победитель «Ле-Мана» стал легендой дрифта – и зачем дрифтерам старые моторы

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