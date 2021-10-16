Главная гонка мирового дрифта впервые пройдет в России

Долгое время FIA не обращала внимания на дрифт, несмотря на популярность этой дисциплины автоспорта. Только в 2018 году был учрежден Межконтинентальный кубок (IDC).

Трижды подряд эти соревнования принимала Япония, но с 2021 года по решению FIA промоутерами IDC стали организаторы российской серии RDS. Это способствовало переезду турнира в Европу – в нынешнем сезоне заезды прошли на рижской трассе «Бикерниеки».

В пятницу вечером Всемирный совет по автоспорту утвердил проведение IDC-2022 на «Сочи Автодроме». Состязания мастеров управляемого заноса пройдут на первой российской трассе Формулы 1 с 9 по 12 июня.

«Наша цель в следующем сезоне FIA IDC – проведение полноценного события мирового уровня с сильнейшим составом участников, – приводит пресс-служба слова руководителя Российской дрифт-серии Дмитрия Добровольского. – Мы очень рады, что следующий Кубок FIA состоится в России, на домашней для RDS трассе.

«Сочи Автодром» располагает прекрасной современной инфраструктурой для международных событий и логистически удобен для участников и зрителей. Скоростная и технически сложная для дрифта конфигурация гарантирует накал борьбы и зрелищность события».

Этапы RDS проходят в Сочи уже пять лет и неизменно пользуются популярностью.

Гран При России Ф1 в 2022 году пройдет в Сочи 23-25 сентября. После этого чемпионат мира переедет с черноморской трассы на «Игору Драйв» в Ленинградской области.