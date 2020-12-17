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FIA выбрала российскую компанию промоутером международного дрифта

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FIA выбрала российскую компанию промоутером международного дрифта
Автор:
, Ответственный редактор

Организаторы начиональной серии RDS были выбраны для проведения Межконтинентального кубка в течении трех следующих лет

Среди множества решений, опубликованных по итогам заседания Всемирного совета FIA по автоспорту в среду поздно вечером, одно касается дрифта. 

В нем говорится, что компания RDS, которая уже не первый год проводит Российскую дрифт серию, выбрана промоутером IDC – Межконтинентального кубка FIA, который собирает всех сильнейших дрифтеров мира. 

В 2021 году эти соревнования планируется провести в Риге, однако глава RDS Дмитрий Добровольский уже объявил, что в дальнейшем постарается привезти их в Россию. 

«Одним из условий контракта было проведение первого соревнования не в России, – написал он в своем инстаграме. – Причина, думаю, всем понятна – антидопинговый скандал и судебное разбирательство России с WADA.

Так что в 2021 ждем всех в Риге! Ну а дальше – сделаем все возможное, чтобы Кубок приехал в Россию.

Всем дрифт!»

Также Добровольский дал понять, что рассчитывает на продление контракта с FIA по истечении нынешнего срока.

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Серия Дрифт
Автор Александр Кабановский

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