7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com
Не каждый чемпионат стоит смотреть. Мы собрали гоночные турниры, на которые не стоит тратить свое время
В этот раз мы взялись за по-настоящему сложную задачу. Назвать худший чемпионат на планете — непросто, если ты искренне любишь гонки. Но, пожалуй, у каждого поклонника автоспорта есть не только любимая, но и самая нелюбимая гоночная серия. Та, от которой хочется поскорее избавиться, чтобы она не позорила светлое имя автогонок.
Редакция Motorsport.com объединилась с коллегами из «Моторспорт.ТВ» и InsideEVs, чтобы сделать трудный выбор. Мы нашли семь чемпионатов, которые ставят под сомнение нашу приверженность автоспорту. Выбрать один худший мы не смогли: у каждого свой собственный ответ. Зато такой выбор можете сделать вы, читатели Motorsport.com. В конце статьи мы разместили опрос. Пожалуйста, проголосуйте.
Дрифт
Андрей Колтун, SMM-специалист Motorsport.com: Кто побеждает в гонке? Серьезно, давайте ответим на этот детский вопрос. В гонке побеждает тот, кто проехал гоночную дистанцию быстрее всех. Это может быть одна непрерывная гонка, как в Формуле 1 или NASCAR, а может быть много разрозненных отрезков, результаты которых суммируются между собой, как в ралли и ралли-рейдах. Это работает даже в дрэг-рейсинге (хотя где дрэг и где нормальный автоспорт?). Базовый принцип один: в автоспортивном соревновании побеждает быстрейший.
Но только не в дрифте. Для тех, кто незнаком с этой удивительной дисциплиной, расскажу: суть соревнований по дрифту в том, чтобы проехать некую трассу в управляемом скольжении колес, при этом ехать нужно максимально близко к сопернику. Сначала ты едешь сам, а у тебя сбоку висит «повторяющий», потом вы меняетесь местами, и повторять действия конкурента нужно уже тебе.
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Победитель определяется по очкам, которые начисляют судьи. Здесь работает система фигурного катания и биг-эйра в сноуборде: участники выполняют некие фигуры, а судьи оценивают их сложность и присваивают баллы по своему усмотрению. Я убежден, что при такой системе судейства объективности не может быть в принципе. Это все равно что выбирать победителя Гран При с помощью интернет-голосования.
В реальном спорте победитель должен превзойти конкурентов и на деле продемонстрировать, что он сокрушил соперников — скоростью, силой, выносливостью или даже умом, если мы говорим о шахматах. Но оценки? В спорте? Я отказываюсь считать настоящим спортом фигурное катание и биг-эйр. И дрифт, конечно, тоже.
Ралли
Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: Доехать из точки А в точку Б за минимально возможное время. По дороге в лесу, на которой нет других машин. Звучит как строчка из романа Герберта Уэллса, не находите?
Очаровательная сторомодность не должна вводить в заблуждение. Ралли — это не только мило устаревшая игрушка фантазеров 1920-х. Это еще и бюрократическая махина, которая душит по-настоящему перспективные виды автоспорта. Пока в мире есть WRC, автопроизводители игнорируют действительно интересные гонки — такие как Extreme E или ралли-кросс, к примеру.
Долгое время серия WRC была единственным гоночным первенством кроме Формулы 1 в статусе чемпионата мира. Когда вспоминаешь об этом в 2020-м, становится дико.
Что, WRC еще называют чемпионатом мира? Разве оттуда не поубегали все сколько-нибудь значимые гонщики и автопроизводители?
Нет, WRC еще существует. Там еще проводят гонки. И на полном серьезе называют это международным первенством лучших гонщиков. Ребята, очнитесь. Лучшими раллистами были Юха Канкунен, Колин МакРей, Карлос Сайнс-старший, Дидье Ориоль и Томми Мякинен. После них в ралли было ровно два хороших пилота: Себастьен Лёб и Себастьен Ожье. Ни о какой борьбе с ними не могло быть и речи: их «соперники» были не в состоянии держать удар. Двух хороших гонщиков маловато для чемпионата мира, не находите?
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Но забудем о пилотах. Подумаем о самой философии ралли как вида спорта. Разве сейчас кто-то дубасит на скорости 130 км/ч по извилистой гравийке между ёлок? Или кому-нибудь нужно быстро доехать из одной деревни до другой на ультродорогом прототипе, который стилизуют под бюджетную тачку для семей с детьми? В современном мире ралли утратило свою релевантность. Миру не нужны технологии WRC.
А шоу тут не было никогда: сложно представить менее телевизионный спорт, чем ралли. Уродливые хэтчбеки в одиночку ездят по грунтовым дорогам, проложенным у черта на рогах. Мне искренне интересно, как это «зрелище» находит болельщиков. Наблюдать за лесовозом, груженым дровами, и то интереснее.
Ле-Ман
Олег Карпов, корреспондент Motorsport.com на гонках Формулы 1: Я был в Ле-Мане несколько раз. А однажды даже поступил так, как практически обязан каждый освещающий автоспорт журналист – остался в пресс-центре на ночь. Я спал пару часов на полу, а затем при помощи отвратного кофе в бумажном стаканчике пытался понять, что за это время приключилось в гонке.
Должен признать: мне с Ле-Манами очень даже везло. Я видел, как за сутки сошли четыре прототипа Peugeot; видел один из самых плотных финишей в истории гонки, когда экипаж Audi выиграл марафон с преимуществом всего в 13 секунд. Но при этом я все равно не понимаю, зачем в 21 веке нужны такие гонки.
Как за ней следить? Смотреть всю, откровенно говоря, слишком скучно. Если повезет, реальная борьба на трассе случается раз в пару часов. Причем зачастую это происходит в младших классах. Гигантские отрывы, постоянные пит-стопы.
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Можно, конечно, выбрать себе отдельный отрезок, когда включить телевизор – скажем, старт или финиш. Но в начале гонки обычно все осторожничают, а к концу по большей части всё уже решено. «24 часа Ле-Мана» – динозавр из прошлого века, который до сих пор жив во многом благодаря тому, что автопроизводители вбухали миллионы в свои ле-мановские программы. Без них это мероприятие давно превратилось бы в гоночный междусобойчик вроде такого же суточного марафона на «Нюрбургринге», до которого широкой публике нет дела.
Но если Ле-Ман – это все-таки икона, то еще сложнее понять концепцию чемпионата WEC. Смотреть заезд длиной шесть часов – странно. Особенно с учетом того, что событий в таких гонках порой набирается на пару постов в тиктоке максимум. К тому же, с какой стати все это называется гонками на выносливость, если пилоты проводят за рулем все те же два часа, что и в Ф1?
Марафонские гонки – нетелегеничный спорт. Жалкие последние сезоны WEC только подтверждают тезис о том, что их время прошло.
DTM
Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: Благодаря Формуле 1 мы привыкли к формату, когда команды диктуют чемпионату собственные условия. И сейчас Ф1 как никогда важно оглянуться на DTM. В одночасье случилось так, что всем командам (читай автопроизводителям) DTM сказали: «Делайте, что хотите!». И те сами начали устанавливать правила. Закончилось тем, что автопроизводители сгубили успешную серию.
Mercedes первым устал от «мышиной возни» и ретировался. Следующим программу свернул Aston Martin. И вот теперь к ушедшим маркам добавилась Audi. Сейчас DTM — это клуб Герхарда Бергера для тех, кому нечего делать по выходным. Вот они и катаются с гастролями по всей Европе.
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Но давайте вспомним: DTM — немецкий чемпионат. В Германии базируется множество успешных и богатых автопроизводителей. Я думаю, каждый сам знает эти марки. Они по праву занимают место в числе лучших автомобильных брендов в мире.
А теперь вопрос: почему же они не сделали лучший чемпионат в мире? Туринговый, привычный для всех. Не вот эта утопия с непонятной попыткой копирования аэродинамики из Формулы-1, а просто хороший качественный туринг. Такому чемпионату не нужна мировая экспансия: в Германии полно шикарных трасс, на которых можно устроить превосходные гонки. Дипхольц, Заксеринг, Норисринг, заскучавший Хоккенхайм.
Этот чемпионат уже (был) востребован на домашнем рынке. Трибуны на немецких этапах DTM забиты битком — не сравнить с полупустым Moscow Raceway. Но правила DTM, которые диктовали отдельно взятые игроки, похоронили серию.
Если на примере Super GT мы видим, что там идёт борьба технологий, то DTM – это маркетинг, а не гонки. У чемпионата есть все составляющие, чтобы стать лучшей серией на планете, но неспособность руководства нормально организовать соревнования поставила серию на грань исчезновения. Увы, сейчас это стало логичным. Прощай, DTM-2020. По такому чемпионату я не буду скучать.
NASCAR
Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Езда по кругу с бесконечной толкотней больше похожа не на гонки, а на детсадовскую игру, в которой все бегают под музыку вокруг стульев. Конечно, NASCAR — уважаемая серия, оплот автомобильной индустрии США и все такое. Но ее популярности главным образом приходится на южные штаты, а основа зрителей — реднеки. И NASCAR тут вписывается в одну развлекательную компанию с амфетаминами, драками в баре и шансоном. Простите, кантри.
С точки зрения собственно гонок NASCAR убог. Бесконечные попытки выдавить соперника с удобной позиции, многочисленные столкновения и хаос. Больше напоминает видеоигру на минимальном уровне реализма. Собственно, ценителям NASCAR должны были понравиться виртуальные Гран При.
Наверное, смотреть за этим с трибуны весело. Особенно если у тебя в каждой руке по литровому стакану пива. Но спортивной ценности я разглядеть не в силах.
Гонки на солнечных автомобилях
Сергей Иванов, руководитель проекта об электромобилях InsideEVs: Будучи одним из немногих российских журналистов, кто полностью посвятил себя электротранспорту, я сделаю сейчас одно признание, которое вызовет праведный гнев Греты Тунберг. Большинство поклонников электромобилей в России вообще и я в частности любим их не за экологичность и заботу о морских котиках, а за невероятные тяговые характеристики электрических двигателей.
В последние годы, к тому же, и аккумуляторы совершенствуются с каждым годом. И вот когда я увидел, как Tesla Model X при старте с места просто унижает Porsche Cayenne Turbo S, я понял: дорожным бензиновом спорткарам уже сейчас место в музее.
Вопреки этому самыми скучными на свете я считаю гонки на электрокарах. Но не на всех (Формула Е – огонь!), а на машинах, которые используют солнечную энергию. Суть в том, чтобы как можно быстрее проехать дистанцию, используя только энергию солнца.
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Давайте я кое-чего объясню. На один квадратный метр земной поверхности в погожий день от Солнца приходит примерно 1 киловатт энергии. Современные фотоэлементы имеют КПД в 20%. Самих панелей на кузове машины можно настелить аж 6 квадратных метров. Итого 1,2 кВт. КПД современных электродвигателей стремится к 100%, так что пренебрежем погрешностью и примем цифру в 1,2 кВт на веру. Это 1,6 лошадиной силы.
Используя накаченные до твердости алмаза велосипедные шины, сделав кузов из легкой туалетной бумаги и отточив аэродинамику, энтузиасты установили рекорд скорости для гоночных (!) автомобилей на энергии солнца – 37,7 км/ч! Да я на велосипеде быстрее езжу.
Самой известной гонкой на солнечных батареях является проводимая в Австралии World Solar Challenge. Там участники едут по солнечной пустыне через весь континент с севера на юг. Регламент либерален: можно ставить аккумуляторы, которые заряжаются перед стартом каждого дня от розетки, а на дневных стоянках —от солнечных панелей. В итоге средняя скорость приближается к 70 км/ч. На велосипеде я с ними спорить уже не стану, но ребята из «Тур-де-Франса» могли бы.
Но главное: зачем все это уныние? Изобретение литий-ионных батарей еще в девяностые сделало такие гонки бессмысленными. Хотите использовать энергию солнца? Нет проблем. Ставьте панели на крыши боксов и над трибунами, заряжайте от них стационарные аккумуляторные блоки, а уже от них – болиды той же Формулы Е. Эффект для экологии будет тем же, а зрелищности куда больше.
Грузовой зачет «Дакара»
Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: Редакционное задание выбрать наименее симпатичный гоночный чемпионат изначально показалось мне весьма странным. Ведь гонки как раз притягательны своим разнообразием и богатством вариантов.
Это в футболе на площадку установленных размеров выходят два десятка человек и полтора часа бегают туда-обратно за мячом. А в автоспорте все гораздо вариативнее, и у каждого первенства есть собственные уникальные особенности. Потому болельщикам – речь о настоящих гоночных болельщиках – интересно следить и за джип-триалом, и за Формулой Е, и за дрэг-рейсингом. И тем интереснее, чем больше ты знаешь о конкретной дисциплине, ее деталях, правилах и героях.
Но так как задача выбрать «плохие гонки» поставлена, ее – как и всякое распоряжение руководства – надо выполнять. А поскольку все самые очевидные варианты уже успели разобрать более молодые и шустрые коллеги, то мой выбор – грузовой зачет «Дакара».
Знаю, какое количество удивленных возгласов он вызовет, но тем не менее. И причин здесь несколько.
Во-первых, в свое время этот класс появился искусственно. Командам на мотоциклах и внедорожниках нужна была возможность технической помощи в пустыне, а машины сопровождения не могли выезжать на маршрут гонки. Вот кто-то и додумался заявить в число участников рейда-марафона грузовик с запчастями. Он мог не слишком спешить, но в случае чего прийти на помощь.
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Подавляющее большинство грузового зачета – это во-вторых – и по сей день именно возит запчасти. Зачастую не бескорыстно. К спорту это относится очень слабо.
Наконец, в-третьих, эта категория так и не смогла заинтересовать производителей. Есть отдельные топ-команды, которые действительно строят для «Дакара» серьезную гоночную технику, имеющую мало общего с серийной продукцией. Но такие машины феноменально дороги: насколько лет назад представители камазовской команды называли сумму в 600 тысяч евро за один грузовик. Вот только кроме самого «Дакара» такие грузовики, по сути, не используются больше нигде.
Если отбросить эмоции, эти соревнования объективно проигрывают любым другим гонкам.
Об этой статье
|Серия
|Дакар , Дрифт , DTM , 24 часа Ле-Мана , NASCAR , WRC , Ралли , Solar Challenge
|Автор
|Редакция Motorsport.com