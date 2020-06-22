7 худших гоночных серий в мире. Антирейтинг Motorsport.com

В этот раз мы взялись за по-настоящему сложную задачу. Назвать худший чемпионат на планете — непросто, если ты искренне любишь гонки. Но, пожалуй, у каждого поклонника автоспорта есть не только любимая, но и самая нелюбимая гоночная серия. Та, от которой хочется поскорее избавиться, чтобы она не позорила светлое имя автогонок.

Редакция Motorsport.com объединилась с коллегами из «Моторспорт.ТВ» и InsideEVs, чтобы сделать трудный выбор. Мы нашли семь чемпионатов, которые ставят под сомнение нашу приверженность автоспорту. Выбрать один худший мы не смогли: у каждого свой собственный ответ. Зато такой выбор можете сделать вы, читатели Motorsport.com. В конце статьи мы разместили опрос. Пожалуйста, проголосуйте.

Дрифт

Андрей Колтун, SMM-специалист Motorsport.com: Кто побеждает в гонке? Серьезно, давайте ответим на этот детский вопрос. В гонке побеждает тот, кто проехал гоночную дистанцию быстрее всех. Это может быть одна непрерывная гонка, как в Формуле 1 или NASCAR, а может быть много разрозненных отрезков, результаты которых суммируются между собой, как в ралли и ралли-рейдах. Это работает даже в дрэг-рейсинге (хотя где дрэг и где нормальный автоспорт?). Базовый принцип один: в автоспортивном соревновании побеждает быстрейший.

Но только не в дрифте. Для тех, кто незнаком с этой удивительной дисциплиной, расскажу: суть соревнований по дрифту в том, чтобы проехать некую трассу в управляемом скольжении колес, при этом ехать нужно максимально близко к сопернику. Сначала ты едешь сам, а у тебя сбоку висит «повторяющий», потом вы меняетесь местами, и повторять действия конкурента нужно уже тебе.

Победитель определяется по очкам, которые начисляют судьи. Здесь работает система фигурного катания и биг-эйра в сноуборде: участники выполняют некие фигуры, а судьи оценивают их сложность и присваивают баллы по своему усмотрению. Я убежден, что при такой системе судейства объективности не может быть в принципе. Это все равно что выбирать победителя Гран При с помощью интернет-голосования.

В реальном спорте победитель должен превзойти конкурентов и на деле продемонстрировать, что он сокрушил соперников — скоростью, силой, выносливостью или даже умом, если мы говорим о шахматах. Но оценки? В спорте? Я отказываюсь считать настоящим спортом фигурное катание и биг-эйр. И дрифт, конечно, тоже.

Ралли

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: Доехать из точки А в точку Б за минимально возможное время. По дороге в лесу, на которой нет других машин. Звучит как строчка из романа Герберта Уэллса, не находите?

Очаровательная сторомодность не должна вводить в заблуждение. Ралли — это не только мило устаревшая игрушка фантазеров 1920-х. Это еще и бюрократическая махина, которая душит по-настоящему перспективные виды автоспорта. Пока в мире есть WRC, автопроизводители игнорируют действительно интересные гонки — такие как Extreme E или ралли-кросс, к примеру.

Долгое время серия WRC была единственным гоночным первенством кроме Формулы 1 в статусе чемпионата мира. Когда вспоминаешь об этом в 2020-м, становится дико.

Что, WRC еще называют чемпионатом мира? Разве оттуда не поубегали все сколько-нибудь значимые гонщики и автопроизводители?

Нет, WRC еще существует. Там еще проводят гонки. И на полном серьезе называют это международным первенством лучших гонщиков. Ребята, очнитесь. Лучшими раллистами были Юха Канкунен, Колин МакРей, Карлос Сайнс-старший, Дидье Ориоль и Томми Мякинен. После них в ралли было ровно два хороших пилота: Себастьен Лёб и Себастьен Ожье. Ни о какой борьбе с ними не могло быть и речи: их «соперники» были не в состоянии держать удар. Двух хороших гонщиков маловато для чемпионата мира, не находите?

Но забудем о пилотах. Подумаем о самой философии ралли как вида спорта. Разве сейчас кто-то дубасит на скорости 130 км/ч по извилистой гравийке между ёлок? Или кому-нибудь нужно быстро доехать из одной деревни до другой на ультродорогом прототипе, который стилизуют под бюджетную тачку для семей с детьми? В современном мире ралли утратило свою релевантность. Миру не нужны технологии WRC.

А шоу тут не было никогда: сложно представить менее телевизионный спорт, чем ралли. Уродливые хэтчбеки в одиночку ездят по грунтовым дорогам, проложенным у черта на рогах. Мне искренне интересно, как это «зрелище» находит болельщиков. Наблюдать за лесовозом, груженым дровами, и то интереснее.

Ле-Ман

Олег Карпов, корреспондент Motorsport.com на гонках Формулы 1: Я был в Ле-Мане несколько раз. А однажды даже поступил так, как практически обязан каждый освещающий автоспорт журналист – остался в пресс-центре на ночь. Я спал пару часов на полу, а затем при помощи отвратного кофе в бумажном стаканчике пытался понять, что за это время приключилось в гонке.

Должен признать: мне с Ле-Манами очень даже везло. Я видел, как за сутки сошли четыре прототипа Peugeot; видел один из самых плотных финишей в истории гонки, когда экипаж Audi выиграл марафон с преимуществом всего в 13 секунд. Но при этом я все равно не понимаю, зачем в 21 веке нужны такие гонки.

Как за ней следить? Смотреть всю, откровенно говоря, слишком скучно. Если повезет, реальная борьба на трассе случается раз в пару часов. Причем зачастую это происходит в младших классах. Гигантские отрывы, постоянные пит-стопы.

Можно, конечно, выбрать себе отдельный отрезок, когда включить телевизор – скажем, старт или финиш. Но в начале гонки обычно все осторожничают, а к концу по большей части всё уже решено. «24 часа Ле-Мана» – динозавр из прошлого века, который до сих пор жив во многом благодаря тому, что автопроизводители вбухали миллионы в свои ле-мановские программы. Без них это мероприятие давно превратилось бы в гоночный междусобойчик вроде такого же суточного марафона на «Нюрбургринге», до которого широкой публике нет дела.

Но если Ле-Ман – это все-таки икона, то еще сложнее понять концепцию чемпионата WEC. Смотреть заезд длиной шесть часов – странно. Особенно с учетом того, что событий в таких гонках порой набирается на пару постов в тиктоке максимум. К тому же, с какой стати все это называется гонками на выносливость, если пилоты проводят за рулем все те же два часа, что и в Ф1?

Марафонские гонки – нетелегеничный спорт. Жалкие последние сезоны WEC только подтверждают тезис о том, что их время прошло.

DTM

Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: Благодаря Формуле 1 мы привыкли к формату, когда команды диктуют чемпионату собственные условия. И сейчас Ф1 как никогда важно оглянуться на DTM. В одночасье случилось так, что всем командам (читай автопроизводителям) DTM сказали: «Делайте, что хотите!». И те сами начали устанавливать правила. Закончилось тем, что автопроизводители сгубили успешную серию.

Mercedes первым устал от «мышиной возни» и ретировался. Следующим программу свернул Aston Martin. И вот теперь к ушедшим маркам добавилась Audi. Сейчас DTM — это клуб Герхарда Бергера для тех, кому нечего делать по выходным. Вот они и катаются с гастролями по всей Европе.

Но давайте вспомним: DTM — немецкий чемпионат. В Германии базируется множество успешных и богатых автопроизводителей. Я думаю, каждый сам знает эти марки. Они по праву занимают место в числе лучших автомобильных брендов в мире.

А теперь вопрос: почему же они не сделали лучший чемпионат в мире? Туринговый, привычный для всех. Не вот эта утопия с непонятной попыткой копирования аэродинамики из Формулы-1, а просто хороший качественный туринг. Такому чемпионату не нужна мировая экспансия: в Германии полно шикарных трасс, на которых можно устроить превосходные гонки. Дипхольц, Заксеринг, Норисринг, заскучавший Хоккенхайм.

Этот чемпионат уже (был) востребован на домашнем рынке. Трибуны на немецких этапах DTM забиты битком — не сравнить с полупустым Moscow Raceway. Но правила DTM, которые диктовали отдельно взятые игроки, похоронили серию.

Если на примере Super GT мы видим, что там идёт борьба технологий, то DTM – это маркетинг, а не гонки. У чемпионата есть все составляющие, чтобы стать лучшей серией на планете, но неспособность руководства нормально организовать соревнования поставила серию на грань исчезновения. Увы, сейчас это стало логичным. Прощай, DTM-2020. По такому чемпионату я не буду скучать.

NASCAR

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Езда по кругу с бесконечной толкотней больше похожа не на гонки, а на детсадовскую игру, в которой все бегают под музыку вокруг стульев. Конечно, NASCAR — уважаемая серия, оплот автомобильной индустрии США и все такое. Но ее популярности главным образом приходится на южные штаты, а основа зрителей — реднеки. И NASCAR тут вписывается в одну развлекательную компанию с амфетаминами, драками в баре и шансоном. Простите, кантри.

С точки зрения собственно гонок NASCAR убог. Бесконечные попытки выдавить соперника с удобной позиции, многочисленные столкновения и хаос. Больше напоминает видеоигру на минимальном уровне реализма. Собственно, ценителям NASCAR должны были понравиться виртуальные Гран При.

Наверное, смотреть за этим с трибуны весело. Особенно если у тебя в каждой руке по литровому стакану пива. Но спортивной ценности я разглядеть не в силах.

Гонки на солнечных автомобилях

Сергей Иванов, руководитель проекта об электромобилях InsideEVs: Будучи одним из немногих российских журналистов, кто полностью посвятил себя электротранспорту, я сделаю сейчас одно признание, которое вызовет праведный гнев Греты Тунберг. Большинство поклонников электромобилей в России вообще и я в частности любим их не за экологичность и заботу о морских котиках, а за невероятные тяговые характеристики электрических двигателей.

В последние годы, к тому же, и аккумуляторы совершенствуются с каждым годом. И вот когда я увидел, как Tesla Model X при старте с места просто унижает Porsche Cayenne Turbo S, я понял: дорожным бензиновом спорткарам уже сейчас место в музее.

Вопреки этому самыми скучными на свете я считаю гонки на электрокарах. Но не на всех (Формула Е – огонь!), а на машинах, которые используют солнечную энергию. Суть в том, чтобы как можно быстрее проехать дистанцию, используя только энергию солнца.

Давайте я кое-чего объясню. На один квадратный метр земной поверхности в погожий день от Солнца приходит примерно 1 киловатт энергии. Современные фотоэлементы имеют КПД в 20%. Самих панелей на кузове машины можно настелить аж 6 квадратных метров. Итого 1,2 кВт. КПД современных электродвигателей стремится к 100%, так что пренебрежем погрешностью и примем цифру в 1,2 кВт на веру. Это 1,6 лошадиной силы.

Используя накаченные до твердости алмаза велосипедные шины, сделав кузов из легкой туалетной бумаги и отточив аэродинамику, энтузиасты установили рекорд скорости для гоночных (!) автомобилей на энергии солнца – 37,7 км/ч! Да я на велосипеде быстрее езжу.

Самой известной гонкой на солнечных батареях является проводимая в Австралии World Solar Challenge. Там участники едут по солнечной пустыне через весь континент с севера на юг. Регламент либерален: можно ставить аккумуляторы, которые заряжаются перед стартом каждого дня от розетки, а на дневных стоянках —от солнечных панелей. В итоге средняя скорость приближается к 70 км/ч. На велосипеде я с ними спорить уже не стану, но ребята из «Тур-де-Франса» могли бы.

Но главное: зачем все это уныние? Изобретение литий-ионных батарей еще в девяностые сделало такие гонки бессмысленными. Хотите использовать энергию солнца? Нет проблем. Ставьте панели на крыши боксов и над трибунами, заряжайте от них стационарные аккумуляторные блоки, а уже от них – болиды той же Формулы Е. Эффект для экологии будет тем же, а зрелищности куда больше.

Грузовой зачет «Дакара»

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: Редакционное задание выбрать наименее симпатичный гоночный чемпионат изначально показалось мне весьма странным. Ведь гонки как раз притягательны своим разнообразием и богатством вариантов.

Это в футболе на площадку установленных размеров выходят два десятка человек и полтора часа бегают туда-обратно за мячом. А в автоспорте все гораздо вариативнее, и у каждого первенства есть собственные уникальные особенности. Потому болельщикам – речь о настоящих гоночных болельщиках – интересно следить и за джип-триалом, и за Формулой Е, и за дрэг-рейсингом. И тем интереснее, чем больше ты знаешь о конкретной дисциплине, ее деталях, правилах и героях.

Но так как задача выбрать «плохие гонки» поставлена, ее – как и всякое распоряжение руководства – надо выполнять. А поскольку все самые очевидные варианты уже успели разобрать более молодые и шустрые коллеги, то мой выбор – грузовой зачет «Дакара».

Знаю, какое количество удивленных возгласов он вызовет, но тем не менее. И причин здесь несколько.

Во-первых, в свое время этот класс появился искусственно. Командам на мотоциклах и внедорожниках нужна была возможность технической помощи в пустыне, а машины сопровождения не могли выезжать на маршрут гонки. Вот кто-то и додумался заявить в число участников рейда-марафона грузовик с запчастями. Он мог не слишком спешить, но в случае чего прийти на помощь.

Подавляющее большинство грузового зачета – это во-вторых – и по сей день именно возит запчасти. Зачастую не бескорыстно. К спорту это относится очень слабо.

Наконец, в-третьих, эта категория так и не смогла заинтересовать производителей. Есть отдельные топ-команды, которые действительно строят для «Дакара» серьезную гоночную технику, имеющую мало общего с серийной продукцией. Но такие машины феноменально дороги: насколько лет назад представители камазовской команды называли сумму в 600 тысяч евро за один грузовик. Вот только кроме самого «Дакара» такие грузовики, по сути, не используются больше нигде.

Если отбросить эмоции, эти соревнования объективно проигрывают любым другим гонкам.