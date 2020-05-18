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20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок

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20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
18 мая 2020 г., 03:30

Культовые ливреи автоспорта: Воин радуги в NASCAR, 555 в ралли, JPS в Формуле 1 и Castrol в дрэг-рейсинге

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John Player Special в Формуле 1

John Player Special в Формуле 1
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Фотограф: Sutton Images

Британский табачный бренд прославился как спонсор команды Lotus в течение почти 15 лет в 70-х и 80-х годах. За это время британский коллектив завоевал три Кубка конструкторов, а его пилоты стали чемпионами мира дважды.

555 в чемпионате мира по ралли

555 в чемпионате мира по ралли
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Еще один британский табачный бренд чуть больше 10 лет (начиная с 1993 года) был титульным спонсором заводской команды Subaru в чемпионате мира по ралли. Причем очень удачно выбрал для этого время: начал работать с коллективом за пару лет до первого чемпионского титула Subaru, а прекратил – через год после третьей и последней победы в чемпионате.

GM Goodwrench в NASCAR

GM Goodwrench в NASCAR
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Фотограф: General Motors

Концерн General Motors с середины семидесятых использовал марку GM Goodwrench для обозначения сертифицированных автосервисов. С 1988 по 2008 годы бренд был титульным спонсором одной из машин команды Richard Childress Racing. До своей гибели в 2001 году на этой машине выступал (и завоевал четыре из семи чемпионских титулов) Дейл Эрнхардт, одна из легенд американского автоспорта.

Gulf в гонках на выносливость

Gulf в гонках на выносливость
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В автоспорте этот американский нефтяной бренд прославился в конце 60-х и начале 70-х годов. В цвета Gulf были окрашены автомобили команды, основанной британцем Джоном Уайером – они трижды победили в гонке «24 часа Ле-Мана». Кроме того, в знаменитом фильме «Ле-Ман» на автомобиле в такой расцветке выступал главный герой, которого сыграл Стив Маккуин.

Marlboro в Ф1

Marlboro в Ф1
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Фотограф: XPB Images

Табачная марка была титульным спонсором команды McLaren с 1974 по 1996 год включительно. За это время пилоты британского коллектива девять чемпионских титулов, а в Кубке конструкторов команда становилась первой семь раз.

Repsol в MotoGP

Repsol в MotoGP
6/20

Фотограф: Хазрин Мен Шах

Испанская марка топлива и масел стала титульным спонсором заводской команды Honda в 1995 году. Первый же сезон принес чемпионский титул Мика Дуэна. За которым последовали еще 15 – включая шесть, завоеванных нынешним лидером категории Марком Маркесом.

Target в IndyCar

Target в IndyCar
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Фотограф: Sutton Images

Американская сеть гипермаркетов на протяжении последних 27 лет представлена в американской формульной серии в качестве спонсора либо всей команды Chip Ganassi Racing, либо одной из ее машин. Первый из целой серии титулов завоевал Джимми Вассер в 1996 году, последний – Скотт Диксон в 2015-м. Длительное сотрудничество закончится вместе с нынешним гоночным сезоном.

Martini в мировом ралли

Martini в мировом ралли
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Фотограф: LAT Images

Итальянский бренд алкогольных напитков в первый раз появился в чемпионате мира в конце семидесятых, а в последний – в начале двухтысячных. На автомобилях Lancia в цветах Martini были завоеваны четыре титула в личном зачете и семь в командном.

STP в NASCAR

STP в NASCAR
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Фотограф: NASCAR Media

Сотрудничество американской марки моторных масел с легендой NASCAR Ричардом Петти началось в 1972 году. Ради этого чемпион даже отказался от ставшего фирменным голубого оттенка. Сотрудничество продлилось 28 лет и принесло знаменитому гонщику еще четыре титула.

Elf в Формуле 1

Elf в Формуле 1
10/20

Фотограф: Bob Heathcote

Французская нефтяная компания стала партнером команды Кена Тиррелла, когда тот выставлял на старт машины французской же марки Matra – и продолжила сотрудничество, когда британец начал строить болиды сам. В итоге в цвета Elf были выкрашены все три машины, на которых чемпионские титулы завоевал Джеки Стюарт. Экзотический шестиколесный Tyrrell P34 также появился на свет в расцветке Elf.

Pennzoil в IndyCar

Pennzoil в IndyCar
11/20

Фотограф: Пресс-служба IndyCar

Машина в цветах американского бренда моторных масел вышла на старт американских гонок в 1983 году, а год спустя Рик Мирс на такой машине выиграл «Инди 500». В начале двухтысячных подзабытый сейчас Сэм Хорниш-младший за рулем желтого болида команды Panther дважды уводил титул из-под носа пилотов знаменитой Penske.

Canon в Формуле 1

Canon в Формуле 1
12/20

Фотограф: Williams F1

Японский бренд электроники стал соавтором успехов команды Williams в середине 80-х, потом пережил с коллективом непростую ситуацию после расставания с Honda – и дождался новых успехов в начале 90-х. Всего за время сотрудничества с Canon команда завоевала три личных титула и четыре Кубка конструкторов.

DuPont в NASCAR

DuPont в NASCAR
13/20

Фотограф: NASCAR Media

Американский бренд красок в течение двадцати с лишним лет – с 1992 по 2013 год – поддерживал Джеффа Гордона, который за это время выиграл четыре чемпионских титула. И которого журналисты быстро привыкли называть Воином радуги.

Gitanes в Формуле 1

Gitanes в Формуле 1
14/20

Фотограф: Sutton Images

Французский табачный бренд был спонсором французской же команды Ligier с середины 70-х до середины 90-х. Особых успехов коллектив не добился (хотя в 1979 и 1980 годах вошел в первую тройку Кубка конструкторов) – поэтому культовой расцветка стала именно благодаря продолжительности сотрудничества.

Castrol в дрэг-рейсинге

Castrol в дрэг-рейсинге
15/20

Фотограф: Дэвид Рейнингер

Европейцы скорее вспомнят о раллийных машинах Toyota, но заводскую японскую команду британский бренд моторных масел поддерживал не так долго – и завоеванные тогда титулы можно по пальцам пересчитать. А вот сотрудничество Castrol с легендой американских гонок по прямой Джоном Форсом длится уже почти 30 лет и принесло 16 титулов.

Red Bull в Формуле 1

Red Bull в Формуле 1
16/20

Фотограф: XPB Images

Сейчас уже не все вспомнят, что первыми в цвета знаменитой марки были окрашены болиды команды Sauber в далеком 1995 года. Ибо локальные успехи швейцарского коллектива и рядом не стояли с четырьмя титулами команды Red Bull, завоеванными с 2010 по 2013 годы.

D2 в DTM

D2 в DTM
17/20

Успехи рекордсмена DTM – Бернда Шнайдера, выигравшего немецкий чемпионат четыре раза – связаны не только с маркой Mercedes, на машинах которой немец завоевал все свои титулы. Но и с логотипами немецкого сотового оператора, сейчас работающего под маркой Vodafone.

Budweiser в дрэг-рейсинге

Budweiser в дрэг-рейсинге
18/20

Фотограф: Грег Гейдж

Американский пивной бренд на протяжении 30 лет поддерживал Кенни Бернштайна – и за это время уроженец штата Нью-Мексико из подающего надежды гонщика, которому слегка за двадцать, стал одним из главных авторитетов в мире дрэг-рейсинга. Завоевав, в частности, шесть чемпионских титулов в двух топовых категориях серии NHRA.

Rothmans в гонках на выносливость

Rothmans в гонках на выносливость
19/20

Фотограф: Филип Юбер

Самым успешным было сотрудничество табачной марки с заводкой командой Porsche в 80-х годах. Немецкие прототипы в бело-синей расцветке трижды выиграли «24 часа Ле-Мана».

Lowe's в NASCAR

Lowe's в NASCAR
20/20

Фотограф: Bob Heathcote

Американская сеть товаров для дома была титульным спонсором машины Джимми Джонсона, когда калифорниец проводил свой первый полный сезон в высшей лиге американской серии (в 2002 году). И остается им до сих пор – на счету Lowe's и Джонсона семь совместно завоеванных титулов.

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Об этой статье

Серия Дрэг-рейсинг , DTM , Гонки на выносливость , Формула 1 , IndyCar , NASCAR Cup , NHRA , WRC
Пилоты Дейл Эрнхардт , Джеф Гордон , Джон Форс , Джимми Джонсон , Рик Мирс , Ричард Петти , Сэм Хорниш-мл.
Команды Repsol Honda Team , Team Penske , Chip Ganassi Racing , Richard Childress Racing , Tyrrell Racing , Ligier

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