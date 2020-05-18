20 спонсорских расцветок, что навсегда вошли в историю гонок
Культовые ливреи автоспорта: Воин радуги в NASCAR, 555 в ралли, JPS в Формуле 1 и Castrol в дрэг-рейсинге
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John Player Special в Формуле 1
Фотограф: Sutton Images
Британский табачный бренд прославился как спонсор команды Lotus в течение почти 15 лет в 70-х и 80-х годах. За это время британский коллектив завоевал три Кубка конструкторов, а его пилоты стали чемпионами мира дважды.
555 в чемпионате мира по ралли
Еще один британский табачный бренд чуть больше 10 лет (начиная с 1993 года) был титульным спонсором заводской команды Subaru в чемпионате мира по ралли. Причем очень удачно выбрал для этого время: начал работать с коллективом за пару лет до первого чемпионского титула Subaru, а прекратил – через год после третьей и последней победы в чемпионате.
GM Goodwrench в NASCAR
Фотограф: General Motors
Концерн General Motors с середины семидесятых использовал марку GM Goodwrench для обозначения сертифицированных автосервисов. С 1988 по 2008 годы бренд был титульным спонсором одной из машин команды Richard Childress Racing. До своей гибели в 2001 году на этой машине выступал (и завоевал четыре из семи чемпионских титулов) Дейл Эрнхардт, одна из легенд американского автоспорта.
Gulf в гонках на выносливость
В автоспорте этот американский нефтяной бренд прославился в конце 60-х и начале 70-х годов. В цвета Gulf были окрашены автомобили команды, основанной британцем Джоном Уайером – они трижды победили в гонке «24 часа Ле-Мана». Кроме того, в знаменитом фильме «Ле-Ман» на автомобиле в такой расцветке выступал главный герой, которого сыграл Стив Маккуин.
Marlboro в Ф1
Фотограф: XPB Images
Табачная марка была титульным спонсором команды McLaren с 1974 по 1996 год включительно. За это время пилоты британского коллектива девять чемпионских титулов, а в Кубке конструкторов команда становилась первой семь раз.
Repsol в MotoGP
Фотограф: Хазрин Мен Шах
Испанская марка топлива и масел стала титульным спонсором заводской команды Honda в 1995 году. Первый же сезон принес чемпионский титул Мика Дуэна. За которым последовали еще 15 – включая шесть, завоеванных нынешним лидером категории Марком Маркесом.
Target в IndyCar
Фотограф: Sutton Images
Американская сеть гипермаркетов на протяжении последних 27 лет представлена в американской формульной серии в качестве спонсора либо всей команды Chip Ganassi Racing, либо одной из ее машин. Первый из целой серии титулов завоевал Джимми Вассер в 1996 году, последний – Скотт Диксон в 2015-м. Длительное сотрудничество закончится вместе с нынешним гоночным сезоном.
Martini в мировом ралли
Фотограф: LAT Images
Итальянский бренд алкогольных напитков в первый раз появился в чемпионате мира в конце семидесятых, а в последний – в начале двухтысячных. На автомобилях Lancia в цветах Martini были завоеваны четыре титула в личном зачете и семь в командном.
STP в NASCAR
Фотограф: NASCAR Media
Сотрудничество американской марки моторных масел с легендой NASCAR Ричардом Петти началось в 1972 году. Ради этого чемпион даже отказался от ставшего фирменным голубого оттенка. Сотрудничество продлилось 28 лет и принесло знаменитому гонщику еще четыре титула.
Elf в Формуле 1
Фотограф: Bob Heathcote
Французская нефтяная компания стала партнером команды Кена Тиррелла, когда тот выставлял на старт машины французской же марки Matra – и продолжила сотрудничество, когда британец начал строить болиды сам. В итоге в цвета Elf были выкрашены все три машины, на которых чемпионские титулы завоевал Джеки Стюарт. Экзотический шестиколесный Tyrrell P34 также появился на свет в расцветке Elf.
Pennzoil в IndyCar
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
Машина в цветах американского бренда моторных масел вышла на старт американских гонок в 1983 году, а год спустя Рик Мирс на такой машине выиграл «Инди 500». В начале двухтысячных подзабытый сейчас Сэм Хорниш-младший за рулем желтого болида команды Panther дважды уводил титул из-под носа пилотов знаменитой Penske.
Canon в Формуле 1
Фотограф: Williams F1
Японский бренд электроники стал соавтором успехов команды Williams в середине 80-х, потом пережил с коллективом непростую ситуацию после расставания с Honda – и дождался новых успехов в начале 90-х. Всего за время сотрудничества с Canon команда завоевала три личных титула и четыре Кубка конструкторов.
DuPont в NASCAR
Фотограф: NASCAR Media
Американский бренд красок в течение двадцати с лишним лет – с 1992 по 2013 год – поддерживал Джеффа Гордона, который за это время выиграл четыре чемпионских титула. И которого журналисты быстро привыкли называть Воином радуги.
Gitanes в Формуле 1
Фотограф: Sutton Images
Французский табачный бренд был спонсором французской же команды Ligier с середины 70-х до середины 90-х. Особых успехов коллектив не добился (хотя в 1979 и 1980 годах вошел в первую тройку Кубка конструкторов) – поэтому культовой расцветка стала именно благодаря продолжительности сотрудничества.
Castrol в дрэг-рейсинге
Фотограф: Дэвид Рейнингер
Европейцы скорее вспомнят о раллийных машинах Toyota, но заводскую японскую команду британский бренд моторных масел поддерживал не так долго – и завоеванные тогда титулы можно по пальцам пересчитать. А вот сотрудничество Castrol с легендой американских гонок по прямой Джоном Форсом длится уже почти 30 лет и принесло 16 титулов.
Red Bull в Формуле 1
Фотограф: XPB Images
Сейчас уже не все вспомнят, что первыми в цвета знаменитой марки были окрашены болиды команды Sauber в далеком 1995 года. Ибо локальные успехи швейцарского коллектива и рядом не стояли с четырьмя титулами команды Red Bull, завоеванными с 2010 по 2013 годы.
D2 в DTM
Успехи рекордсмена DTM – Бернда Шнайдера, выигравшего немецкий чемпионат четыре раза – связаны не только с маркой Mercedes, на машинах которой немец завоевал все свои титулы. Но и с логотипами немецкого сотового оператора, сейчас работающего под маркой Vodafone.
Budweiser в дрэг-рейсинге
Фотограф: Грег Гейдж
Американский пивной бренд на протяжении 30 лет поддерживал Кенни Бернштайна – и за это время уроженец штата Нью-Мексико из подающего надежды гонщика, которому слегка за двадцать, стал одним из главных авторитетов в мире дрэг-рейсинга. Завоевав, в частности, шесть чемпионских титулов в двух топовых категориях серии NHRA.
Rothmans в гонках на выносливость
Фотограф: Филип Юбер
Самым успешным было сотрудничество табачной марки с заводкой командой Porsche в 80-х годах. Немецкие прототипы в бело-синей расцветке трижды выиграли «24 часа Ле-Мана».
Lowe's в NASCAR
Фотограф: Bob Heathcote
Американская сеть товаров для дома была титульным спонсором машины Джимми Джонсона, когда калифорниец проводил свой первый полный сезон в высшей лиге американской серии (в 2002 году). И остается им до сих пор – на счету Lowe's и Джонсона семь совместно завоеванных титулов.
Об этой статье
|Серия
|Дрэг-рейсинг , DTM , Гонки на выносливость , Формула 1 , IndyCar , NASCAR Cup , NHRA , WRC
|Пилоты
|Дейл Эрнхардт , Джеф Гордон , Джон Форс , Джимми Джонсон , Рик Мирс , Ричард Петти , Сэм Хорниш-мл.
|Команды
|Repsol Honda Team , Team Penske , Chip Ganassi Racing , Richard Childress Racing , Tyrrell Racing , Ligier