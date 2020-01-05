Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
Тоби Прайс стал быстрейшим мотоциклистом, Игнасио Касале выиграл в зачете квадроциклов.
В Саудовской Аравии завершается первый день ралли-марафона «Дакар». Победители в зачете автомобилей, мотоциклов и квадроциклов уже известны.
Нассер Аль-Аттия, который выиграл прошлогодний «Дакар», лидировал большую часть первого спецучастка длиною 319 километров, однако проколол три колеса и потерял время. В итоге он финишировал только четвертым.
Первое место неожиданно досталось гонщику на внедорожнике MINI, литовцу Вайдотасу Жале. 13-кратный победитель «Дакара» Стефан Петрансель на багги MINI стал вторым, а двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший обеспечил британской марке тройной финиш.
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что считает себя 10-15-м из быстрейших. Его прогноз сбылся: испанец финишировал 11-м. Лучший из россиян Владимир Васильев добрался до финиша девятым.
|Позиция
|Гонщик
|Автомобиль
|Время
|1
|Вайдотас Жале
|MINI
|3:19,04
|2
|Стефан Петерансель
|MINI
|3:21,18
|3
|Карлос Сайнс
|MINI
|3:21,54
|4
|Нассер Аль-Аттия
|Toyota
|3:24,37
|5
|Бернард тен Бринке
|Toyota
|3:25,34
В зачете мотоциклов быстрейшим стал прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM. Он отобрал победу у Рики Брабека на Honda, который лидировал первые 100 километров. Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу только 74-м.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|1
|Тоби Прайс
|KTM
|3:19,33
|2
|Рики Брабек
|Honda
|3:21,38
|3
|Маттиас Валкнер
|KTM
|3:22,13
|4
|Кевин Бенавидес
|Honda
|3:24,04
|5
|Сэм Сандерленд
|KTM
|3:24,48
В зачете квадроциклов быстрейшим стал Игнасио Касале.
|Позиция
|Гонщик
|Квадроцикл
|Время
|1
|Игнасио Касале
|Yamaha
|4:17,37
|2
|Рафал Соник
|Yamaha
|4:23,13
|3
|Томаш Кубьена
|Yamaha
|4:24,32
|4
|Джовани Энрико
|Yamaha
|4:27,32
|5
|Мануэль Андухар
|Yamaha
|4:29,18
На мотовездеходах первым к финишу приехал Кейси Кьюри, россиянин Сергей Карякин, который в 2018 выиграл на квадроцикле, стал четвертым.
Новость дополняется. На момент ее написания в зачете грузовиков лидирует Андрей Каргинов на «КамАЗе», Антон Шибалов идет вторым.
Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Автор
|Сергей Иванов
Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
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