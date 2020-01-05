Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх в процессе . . .
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Результаты

Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й

Поделились
Комментарии
Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
Автор:
, Редактор
5 янв. 2020 г., 13:01

Тоби Прайс стал быстрейшим мотоциклистом, Игнасио Касале выиграл в зачете квадроциклов.

В Саудовской Аравии завершается первый день ралли-марафона «Дакар». Победители в зачете автомобилей, мотоциклов и квадроциклов уже известны.

Нассер Аль-Аттия, который выиграл прошлогодний «Дакар», лидировал большую часть первого спецучастка длиною 319 километров, однако проколол три колеса и потерял время. В итоге он финишировал только четвертым.

Первое место неожиданно досталось гонщику на внедорожнике MINI, литовцу Вайдотасу Жале. 13-кратный победитель «Дакара» Стефан Петрансель на багги MINI стал вторым, а двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший обеспечил британской марке тройной финиш.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что считает себя 10-15-м из быстрейших. Его прогноз сбылся: испанец финишировал 11-м. Лучший из россиян Владимир Васильев добрался до финиша девятым.

Позиция Гонщик Автомобиль Время
1 Lithuania Вайдотас Жале MINI 3:19,04
2 France Стефан Петерансель MINI 3:21,18
3 Spain Карлос Сайнс MINI 3:21,54
4 Qatar Нассер Аль-Аттия Toyota 3:24,37
5 NetherlandsБернард тен Бринке  Toyota 3:25,34

В зачете мотоциклов быстрейшим стал прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM. Он отобрал победу у Рики Брабека на Honda, который лидировал первые 100 километров. Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу только 74-м.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время
1 Australia Тоби Прайс KTM 3:19,33
2 United States Рики Брабек Honda 3:21,38
3 Austria Маттиас Валкнер KTM 3:22,13
4 Argentina Кевин Бенавидес Honda 3:24,04
5 United Kingdom Сэм Сандерленд  KTM 3:24,48

В зачете квадроциклов быстрейшим стал Игнасио Касале.

Позиция Гонщик Квадроцикл Время
1 Chile Игнасио Касале Yamaha 4:17,37
2 Poland Рафал Соник Yamaha 4:23,13
3 Czech Republic Томаш Кубьена Yamaha 4:24,32
4 Chile Джовани Энрико Yamaha 4:27,32
5 Argentina Мануэль Андухар Yamaha 4:29,18

На мотовездеходах первым к финишу приехал Кейси Кьюри, россиянин Сергей Карякин, который в 2018 выиграл на квадроцикле, стал четвертым.

Новость дополняется. На момент ее написания в зачете грузовиков лидирует Андрей Каргинов на «КамАЗе», Антон Шибалов идет вторым.

Следующая новость
«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Предыдущая новость

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Автор Сергей Иванов

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
чт 2 янв.
чт 2 янв.
01:00
00:00
Церемония старта
сб 4 янв.
сб 4 янв.
01:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
10:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
06:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
07:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
07:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
07:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
07:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
07:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
07:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
07:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
07:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
07:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
07:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
07:00
06:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Он сел за руль – и началось полное безумие». Рассказ первого инструктора Жиля Вильнева

2
Формула 1

Вольф: Решение сохранить команду Mercedes еще не принято

3
Дакар

Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й

33мин
4
Формула 1

Бинотто пообещал оставить в Ferrari опытных гонщиков на 2021 год

5
Формула 1

Хюлькенберг: В 2012 я совершил ошибку

Самое важное:

Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
DAKR

Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
DAKR

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире
DAKR

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
DAKR

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
DAKR

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.