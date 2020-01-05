Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й

В Саудовской Аравии завершается первый день ралли-марафона «Дакар». Победители в зачете автомобилей, мотоциклов и квадроциклов уже известны.

Нассер Аль-Аттия, который выиграл прошлогодний «Дакар», лидировал большую часть первого спецучастка длиною 319 километров, однако проколол три колеса и потерял время. В итоге он финишировал только четвертым.

Первое место неожиданно досталось гонщику на внедорожнике MINI, литовцу Вайдотасу Жале. 13-кратный победитель «Дакара» Стефан Петрансель на багги MINI стал вторым, а двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший обеспечил британской марке тройной финиш.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо перед стартом говорил, что считает себя 10-15-м из быстрейших. Его прогноз сбылся: испанец финишировал 11-м. Лучший из россиян Владимир Васильев добрался до финиша девятым.

Позиция Гонщик Автомобиль Время 1 Вайдотас Жале MINI 3:19,04 2 Стефан Петерансель MINI 3:21,18 3 Карлос Сайнс MINI 3:21,54 4 Нассер Аль-Аттия Toyota 3:24,37 5 Бернард тен Бринке Toyota 3:25,34

В зачете мотоциклов быстрейшим стал прошлогодний победитель Тоби Прайс на KTM. Он отобрал победу у Рики Брабека на Honda, который лидировал первые 100 километров. Россиянин Дмитрий Агошков пришел к финишу только 74-м.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время 1 Тоби Прайс KTM 3:19,33 2 Рики Брабек Honda 3:21,38 3 Маттиас Валкнер KTM 3:22,13 4 Кевин Бенавидес Honda 3:24,04 5 Сэм Сандерленд KTM 3:24,48

В зачете квадроциклов быстрейшим стал Игнасио Касале.

Позиция Гонщик Квадроцикл Время 1 Игнасио Касале Yamaha 4:17,37 2 Рафал Соник Yamaha 4:23,13 3 Томаш Кубьена Yamaha 4:24,32 4 Джовани Энрико Yamaha 4:27,32 5 Мануэль Андухар Yamaha 4:29,18

На мотовездеходах первым к финишу приехал Кейси Кьюри, россиянин Сергей Карякин, который в 2018 выиграл на квадроцикле, стал четвертым.

Новость дополняется. На момент ее написания в зачете грузовиков лидирует Андрей Каргинов на «КамАЗе», Антон Шибалов идет вторым.