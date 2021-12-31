Начало января – время полного затишья в мире автоспорта. Единственным соревнованием, которое уже много лет проходит в это время, остается рейд-марафон «Дакар». В наступающем 2022-м он состоится с 1 по 14 января. Причем стартует и финиширует в городе Джидда, который после недавнего, первого в истории Гран При Саудовской Аравии внезапно стал неплохо знаком поклонникам автоспорта.

Главное отличие гонки, которую ближневосточное государство примет уже в третий раз – ее статус. Во-первых, «Дакар» на протяжении почти всей своей истории оставался, можно сказать, самодостаточной гонкой – то есть не был этапом какого-либо турнира (в отличие от, к примеру, «24 часов Ле-Мана», которая раньше долго входила в зачет чемпионата WSC, а сейчас является этапом чемпионата WEC). Теперь же легендарный марафон вошел в календарь соревнования, которое до недавнего времени называлось Кубок мира по ралли-рейдам, а с 2022 года повышено до чемпионата мира. И можно сказать, что предстоящий «Дакар» откроет новую эпоху рейдов-марафонов – подобно тому, как в свое время это право получил британский Гран При Формулы 1 в 1950-м.

Важно отметить, что речь не просто о смене вывески – новый статус принес и новые правила. К примеру, теперь, как в WRC, сошедшие экипажи смогут вернуться в борьбу на следующий день, получив солидный штраф по времени. Он уже не позволит бороться за общую победу, но сохранит шанс заработать очки в общем зачете чемпионата.

На старт Ралли «Дакар» выйдут в общей сложности 430 экипажей и 750 гонщиков, которым предстоит сражаться за победу в шести разных зачетах. В это число не вошли те, кто поедут в категории Classic – о ней ниже.

Что ждет участников

«Песок, песок и еще немного песка» – именно так охарактеризовал маршрут марафона его руководитель Давид Кастера. Организаторы обещают, что по сравнению с двумя прошлыми годами дистанция будет новой на 70 %. Общая протяженность гонки составит 8 375 километров, из которых 4 258 – это почти ровно половина – придется на скоростные участки, где и должна решаться судьба гонки.

В первый же день нового года участники совершат длинный переезд из Джидды в Хаиль, по ходу которого поучаствуют в 19-километровом прологе, определив стартовый порядок. Уже в Хаиле вечером 1 января пройдет торжественное открытие – а следующим утром начнется настоящая гонка.

После этого ежедневно вплоть до 14 января запланированы этапы протяженностью в 300-400 километров. Описав большую петлю по Аравийскому полуострову, спустя две недели «Дакар» вернется в Джидду.

Как всегда, в этот раз программа включает двухдневный «марафонский» отрезок, по ходу которого экипажам запрещена посторонняя помощь на ночном бивуаке. Он пройдет 2-3 января. Самая большая гоночная дистанция в рамках одного дня намечена на 5 января – это 465 км.

«Я постарался создать сбалансированный маршрут, – рассказал Кастера нашим коллегам из испанской редакции Motorsport.com. – Главные сложности я приберег на концовку – лично мне самым трудным видится 11-й этап, где будет множество песчаных дюн. Там ключом к успеху станет навигация».

Стефан Петерансель, Карлос Сайнс-ст., Маттиас Экстрем, Audi RS Q e-tron Фото: Red Bull Content Pool

Главные отличия

По сравнению с прошлым сезоном из-за неизбежного акцента на электрические силовые установки и биотопливо регламент претерпел важные изменения. В прежние годы организаторов «Дакара» критиковали за то, что классическим внедорожникам сложно угнаться за легкими багги – прежде всего потому, что для тех разрешены более крупные колеса и значительно больший ход подвески.

В новом «электроклассе» T1.E, который появился с 2022 года, ограничения также сделали не столь строгими – и этим сразу же воспользовались в Audi при создании своей RS Q e-tron с двумя моторами от Формулы Е.

Соперники из Prodrive-Ford и Toyota возмутились таким положением дел – и FIA пошла им навстречу, создав топовый класс T1+. В нем ширина машины не должна превышать 2,3 метра (против 2 метров в традиционном T1), ход подвески вырос с 280 до 350 мм, максимальный диаметр колес – с 32 до 37 дюймов. Одновременно стал больше и максимальный вес.

А вот система подкачки колес из кокпита, которая есть у Audi и багги с приводом на одну ось, для T1+ так и осталась под запретом.

При этом у компании ASO, которая проводит «Дакар», осталось право влиять на баланс сил путем изменения параметров воздушных рестрикторов и электронных блоков управления двигателем.

Данило Петруччи, KTM Factory Racing Фото: KTM Images

За кем стоит следить?

С самого начала XXI века KTM не знала себе равных на «Дакаре» в зачете мотоциклистов, одержав победу 18 раз подряд. Но в 2020-м Honda нарушила монополию австрийцев благодаря успеху Рики Брабека – а в самом начале нынешнего года еще один ее гонщик Кевин Бенавидес доказал, что это не было случайностью.

В KTM всерьез намерились отыграться, для чего пошли на решительный шаг: переманили Бенавидеса к себе, сделав аргентинца лидером команды. Вместе с ним цвета марки будут защищать еще два победителя прошлых лет – Маттиас Валькнер и Тоби Прайс. Компанию им составит дебютант «Дакара» Данило Петруччи, которому не осталось места в MotoGP.

Найдется ли у Honda и остальных, что ответить? На бумаге кажется, что нет – но судьба гонки все-таки решается в песчаных дюнах.

Себастьен Леб на тестах команды Bahrain Raid Xtreme BRX T1+ Фото: Джаррид Смит

После 2018 года, когда гонку покинула заводская команда Peugeot, борьба в зачете внедорожников по сути свелась к дуэли Toyota и X-raid (выставляющей на старт машины под маркой MINI), но в предстоящей гонке все обещает быть куда интереснее.

Вызов лидерам последних лет готовятся бросить два амбициозных проекта. О первом из них – электромобиле (точнее, последовательном гибриде) Audi – мы уже упоминали. Немцы построили машину, которую приводят в движение электромоторы от болида Формулы Е общей мощностью 680 л.с. При этом энергию для них, в свою очередь, вырабатывает движок V4 от старых машин DTM!

Далеко ли уедет вся эта конструкция, сказать сложно – но состав команды получился впечатляющим. За Audi выступят 56-летний Стефан Петерансель, в активе которого уже 14 побед на «Дакаре» (в том числе в 2021 году), неугомонный Карлос Сайнс-старший (и на пороге седьмого десятка не готовый отказаться от гонок) плюс выглядящий на их фоне юниором чемпион WRX и DTM Маттиас Экстрем.

Еще один серьезный участник – Bahrain Raid Xtreme (BRX), машины для которой строит известная британская компания Prodrive – уже заявил о себе в прошлой гонке, когда Нани Рома финишировал пятым. Но теперь все намного серьезней: компания Prodrive перестроила машину в соответствии с требованиями Т1+, а состав BRX включает уже три экипажа. Главной звезда команды – безусловно, Себастьен Лёб, который пока не выигрывал знаменитый марафон, хотя несколько раз был близок к успеху. Причем ради продолжения сотрудничества с BRX и повышения шансов на успех лучший раллист мира расстался с штурманом Даниэлем Эленой, в компании с которым выступал добрую четверть века.

При этом привычные лидеры, само собой, не собираются уступать без боя. Среди пилотов, выступающих на прототипах Toyota Hilux (к гонке этого года построены новые машины), главной ударной силой является Нассер аль-Аттия, меньше месяца назад ставший победителем Кубка мира по ралли-рейдам. Лидер X-raid – ветеран «Дакара» поляк Куба Пшигоньски, который в прошлой гонке стал четвертым и который выйдет

BMW X3 №203 команды VRT: Владимир Васильев, Алексей Кузьмич Фото: MCH Photo

Из россиян наилучшими следует признать шансы Владимира Васильева: в январе этого года, выступая за X-raid, петербуржец финишировал в Саудовской Аравии шестым. С тех пор обладатель Кубка мира по бахам 2020 года основал собственную команду VRT, но сохранил технические связи с бывшими партнерами и поедет на BMW M5.

Денис Кротов, который в 2019-м стал сильнейшим дебютантом «Дакара», на этот раз выступит в паре с опытнейшим штурманом Константином Жильцовым на Mini. Еще один россиянин, штурман Алексей Кузьмич, будет ассистировать саудовскому гонщику Ясиру Сеайдану на такой же технике.

Любопытно, что в списке участников марафона можно найти сразу несколько имен, знакомых по выступлениям в электрогонках Extreme E. Причем имен преимущественно женских: покорить «Дакар» попробуют обладательница титула Молли Тейлор, Кристина Гутьеррес и Лайя Санс. Последняя уже не раз стартовала в этой гонке на байке, но теперь сменила два колеса на четыре.

КамАЗ-435091

Наконец, в главной для многих российских болельщиков категории грузовиков интрига традиционно едва просматривается. После отстранения от участия заводской команды МАЗ по решению организаторов (из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Беларусь и конкретные предприятия, в том числе минский завод) едва ли можно рассчитывать, что кому-то из соперников-частников удастся составить серьезную конкуренцию камазовской дружине, которая выигрывала гонку на протяжении пяти последних лет.

Так что вопрос, скорее, в том, что из челнинцев получит фигурку золотого бедуина на этот раз – действующий победитель Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Эдуард Николаев или Андрей Каргинов?

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Кроме того, Сергей Карякин – первый и пока единственный россиянин, который выиграл Ралли Дакар не на грузовике – выйдет на старт в категории мотовездеходов SSV, где выступал три последних года. В 2020-м уралец финишировал вторым, и сейчас также входит в число главных фаворитов.

На квадроцикле в «Дакаре» дебютирует йошкаролинец Александр Максимов, который прежде побеждал в гонке «Африка» через Сахару (по маршруту классического «Дакара»). В зачете легких прототипов стартуют опытный Борис Гадасин и два новичка – Павел Лебедев и Андрей Новиков, а в SSV одной из соперниц Карякина станет отважная Татьяна Сычева, всего вторая в истории российская гонщица на «Дакаре» после Анастасии Нифонтовой.

«Нива» для Ралли Дакар от команды Garage94

По классике

В прошлом году организаторы «Дакара» решили сыграть на ностальгии, объявив о создании класса для гоночной техники прошлых лет. Идея оказалась популярной, и в 2022-м на старт в классическом зачете готовятся выйти уже 128 экипажей на внедорожниках. В том числе сразу несколько на отечественных Niva, которые были очень сильны в марафоне в начале 80-х. При этом два швейцарских спортсмена (Марио Якобер и Сладан Мильич), сформировав команду под названием Red Legend Team, даже получили от марки LADA заводскую поддержку. И подготовленная швейцарцами Niva 1984 года собирается выйти на старт под номером 763 – одном из кодов региона, которые можно увидеть на номерных знаках Самарской области.

Автомобили-ветераны, как и в прошлом году, не сражаются за максимальную скорость. Но если в 2021-м ключом к успеху для них был стабильный темп на дистанции, то теперь будет важно собрать все контрольные точки – вне зависимости от времени, которое на это понадобится.