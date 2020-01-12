Дакар
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир в процессе . . .
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Новость

За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников

Поделились
Комментарии
За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников
Автор:
, редактор
12 янв. 2020 г., 07:22

Несмотря на сложность трассы, процент сходов в сравнении с прошлым годом понизился.

По итогам первой недели выступление в марафоне «Дакар» прекратили 23,4% участников. Большая часть сходов пришлась на мотоциклистов – с дистанции сошли 36 человек. В процентом соотношении чаще сходят гонщики на квадроциклах – 34,8% (8 из 23). 

Всего борьбу уже прекратило 80 экипажей (36 мотоциклистов, 18 гонщиков на внедорожниках, 12 на мотовездеходах, 8 на квадроциклах и 6 на грузовиках). 

В сравнении с прошлым годом, когда гонка проходила в Южной Америке, общее число и процент сходов на первой неделе понизились. Количество сошедших упало с 89 до 80, а процент – с 26,6% до 23,4%. Однако, на второй неделе гонки ожидается усложнение маршрута в связи с появлением дюн, которое может привести к росту числа сходов.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

Предыдущая новость

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Автор Иван Матушкин

База данных

Ралли «Дакар»

Ралли «Дакар»

5 янв. - 17 янв.
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Техкомиссия в Джидде
ср 1 янв.
чт 2 янв.
21:00
00:00
Церемония старта
пт 3 янв.
сб 4 янв.
21:00
00:00
Этап 1: Джидда – Эль-Ваджх
вс 5 янв.
вс 5 янв.
06:03
09:03
Этап 2: Эль-Ваджх – Неом
пн 6 янв.
пн 6 янв.
02:00
05:00
Этап 3: Неом – Неом
вт 7 янв.
вт 7 янв.
03:00
06:00
Этап 4: Неом – Эль-Ула
ср 8 янв.
ср 8 янв.
03:30
06:30
Этап 5: Эль-Ула – Хаил
чт 9 янв.
чт 9 янв.
03:15
06:15
Этап 6: Хаил – Эр-Рияд
пт 10 янв.
пт 10 янв.
03:00
06:00
День отдыха в Эр-Рияде
сб 11 янв.
сб 11 янв.
03:00
06:00
Этап 7: Эр-Рияд – Вади-аль-Давасир
вс 12 янв.
вс 12 янв.
03:00
06:00
Этап 8: Вади-аль-Давасир – Вади-аль-Давасир
пн 13 янв.
пн 13 янв.
03:00
06:00
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад
вт 14 янв.
вт 14 янв.
03:00
06:00
Этап 10: Харад – Шубайта
ср 15 янв.
ср 15 янв.
03:00
06:00
Этап 11: Шубайта – Харад
чт 16 янв.
чт 16 янв.
03:00
06:00
Этап 12: Харад – Киддия
пт 17 янв.
пт 17 янв.
03:00
06:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
W Series

Гонщица из The Grand Tour признала ошибку в критике W Series

2
Формула 1

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

3
Формула 1

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года

4
Формула 1

Пустота и разруха: как сейчас выглядит заброшенная база Caterham

5
Дакар

Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»

Последние видео

«Дакар 2020»: хайлайты шестого дня (автомобили, мотоциклы, мотовездеходы и грузовики) 04:40
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты шестого дня (автомобили, мотоциклы, мотовездеходы и грузовики)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (мото- и квадроциклы) 03:22
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (мото- и квадроциклы)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (грузовики) 02:08
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (грузовики)

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (автомобили и SSV) 04:07
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты пятого дня (автомобили и SSV)

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы) 03:26
Дакар

«Дакар 2020»: хайлайты четвертого дня (мото- и квадроциклы)

Самое важное:

За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников
DAKR

За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года
F1

Как в море корабли. Главные расставания 2019 года

Аль-Аттия позвал Баттона выступить в «Дакаре»
DAKR

Аль-Аттия позвал Баттона выступить в «Дакаре»

Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»
DAKR

Видео: техасский миллиардер делает тройной переворот на «Дакаре»

Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»
DAKR

Каргинов увеличил отрыв от Шибалова в борьбе за лидерство на «Дакаре»

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.