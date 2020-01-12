За первые шесть дней с «Дакара» сошло 80 участников

По итогам первой недели выступление в марафоне «Дакар» прекратили 23,4% участников. Большая часть сходов пришлась на мотоциклистов – с дистанции сошли 36 человек. В процентом соотношении чаще сходят гонщики на квадроциклах – 34,8% (8 из 23).

Всего борьбу уже прекратило 80 экипажей (36 мотоциклистов, 18 гонщиков на внедорожниках, 12 на мотовездеходах, 8 на квадроциклах и 6 на грузовиках).

В сравнении с прошлым годом, когда гонка проходила в Южной Америке, общее число и процент сходов на первой неделе понизились. Количество сошедших упало с 89 до 80, а процент – с 26,6% до 23,4%. Однако, на второй неделе гонки ожидается усложнение маршрута в связи с появлением дюн, которое может привести к росту числа сходов.

Дополнительная информация: Серхио Лийо

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