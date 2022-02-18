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Yamaha свернула заводскую программу на «Дакаре»

Компания участвовала в легендарном ралли-марафоне каждый год с момента его основания

Yamaha свернула заводскую программу на «Дакаре»
Джейми Кляйн
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18 февраля Yamaha объявила о завершении заводской мотоциклетной программы на «Дакаре» и в чемпионате мира по ралли-рейдам.

Японская марка участвовала в легендарном марафоне с момента его создания в 1979 году, и за все это время ее пилоты одержали 9 побед в классе мотоциклов. В минувшие годы добиться успеха было труднее из-за доминирования других марок – таких, как KTM и Honda: и поэтому в последний раз первым на мотоцикле Yamaha становился Стефан Петерансель еще в далеком в 1998-м.

Несмотря на «сворачивание» своей мотоциклетной программы, Yamaha продолжит участие в «Дакаре» в классе мотовездеходов.

У компании также были успехи и за пределами марафона: например, в 2011 году пилот Yamaha Элдер Родригес победил в личном зачете в чемпионате мира по ралли-рейдам.

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