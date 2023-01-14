За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»
Участники Ралли Дакар продолжают сражение с саудовскими песками. В этот раз особенно драматичными оказались истории из грузового зачета…
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Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки
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Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки
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За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»
За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара» За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»
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