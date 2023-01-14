Предыдущая / Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место Следующая / Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки
Дакар / Дакар Видео

За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»

Участники Ралли Дакар продолжают сражение с саудовскими песками. В этот раз особенно драматичными оказались истории из грузового зачета…

За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
Поделились
Комментарии

Пятая подряд победа на этапе «Дакара» вывела Леба на второе место

Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

Самое важное:

Сегодня стартует обновленная Формула Е. Вот что будет главным в новом сезоне

Сегодня стартует обновленная Формула Е. Вот что будет главным в новом сезоне

Формула E

Сегодня стартует обновленная Формула Е. Вот что будет главным в новом сезоне Сегодня стартует обновленная Формула Е. Вот что будет главным в новом сезоне

Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

Дакар

Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки Леб установил абсолютный рекорд «Дакара» за день до финиша гонки

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

Формула 1

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: McLaren

За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»

За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»

Дакар

За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара» За два дня до финиша. Самые яркие кадры с 12-го этапа «Дакара»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.