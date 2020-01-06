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Дакар / Ралли «Дакар» / Интервью

Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала?

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Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала?
Автор:
, Редактор новостей
Соавтор: Серхио Лильо
6 янв. 2020 г., 09:22

Motorsport.com поговорил с литовским гонщиком, который неожиданно для всех выиграл первый спецучасток «Дакара»-2020.

В первый день «Дакара» обладатели девяти побед в последних десяти марафонах финишировали на втором, третьем и четвертом месте.

Однако, будь то из-за навигации, проколов или по какой-либо другой причине, Карлос Сайнс, Стефан Петерансель и Нассер Аль-Аттия оказались позади относительно малоизвестного Вайдотаса Жала на полноприводной Mini.

Едва ли этот результат перевернет марафон 2020 года с ног на голову, но он все равно стал сюрпризом не только для всех участников, но и самого Вайдотаса.

В разговоре с Motorsport.com литовский гонщик признался, что даже представить себе не мог, что в этом году на его имя будет записана победа на этапе «Дакара».

«Да ну, это просто сумасшествие! Я никогда не говорил о своих ожиданиях до "Дакара", но втайне надеялся, что мы сможем несколько раз попасть в топ-10, – сказал Жала. – Но победить на этапе? Это же невероятно. Я не знаю, как мне это удалось, серьезно не знаю.

Этап был довольно непростой, и нам повезло, что мы не поймали прокол, не пришлось менять колеса. Темп сильно менялся. Мы прошли несколько очень скоростных секций, а затем вокруг появились большие камни, пришлось сбавить ход. Мы стартовали 19-и, поэтому впереди уже была хорошая дорога [проложенная соперниками]. Нам сыграли на руку многие факторы».

Прежде Жала, который четыре раза выходил на старт «Дакара» вместе со штурманом Саулюсом Юргеленасом, особых успехов не добивался. Первые две попытки закончились сходом с дистанции. Затем в 2018-м, переключившись на Toyota Hilux Overdrive OTB, он занял 18-е место, а год спустя стал 12-м.

Это, по мнению гонщика, было максимумом, чего он смог бы добиться с Toyota. Однако переход на Mini All4 Racing потребовал серьезных инвестиций от него самого и спонсоров.

«Overdrive – серьезная и надежная машина, но даже если вы по-настоящему атакуете, то все равно не сможете угнаться за соперниками, – сказал Жала. – Когда в прошлом году мы финишировали на 12-м месте, то настало время принять решение. То был переломный момент – перейти в мотовездеходы или попытаться достать эту дорогую машину.

Я взял ее в банковский лизинг, и сейчас это немного пугает. Но ездить на ней действительно приятно.

Я вспоминаю, как впервые добрался до финиша два года назад. Это было безумие. Такая эйфория. Позже ощущения меняются, появляется больше спортивных амбиций. Именно поэтому мы и купили эту машину. У нас хорошие спонсоры, мы пытались их убедить, что нам нужно выйти на уровень выше. Нам повезло, что в этом году сделать это удалось».

В воскресенье Жала впервые управлял Mini в соревновании.

«Машина просто сумасшедшая, – отметил Вайдотас. – Это ничто по сравнению с тем, что было у меня раньше, это просто космический корабль. В ней так удобно, там есть кондиционер, контроль давления в шинах. Еще нам очень помогают консультанты из X-raid. Это большой шаг для нас.

Первые 150 километров я без остановки говорил своему штурману: "Какая хорошая машина! Какая хорошая машина!" Я был по-настоящему счастлив».

За пределами «Дакара» 32-летний гонщик регулярно выступает в литовских раллийных соревнованиях и показывает успехи за рулем Skoda Fabia R5.

«Мой отец привел меня на раллийные гонки, когда мне было 12 лет, и они запали мне в душу. Мне пришлось ждать. Я закончил университет, затем пробовал гоняться на старой BMW [318]. Затем были Subaru [Impreza], [Mitsubishi Lancer] Evo, потом я провел два сезона с R5.

Но "Дакар", конечно, в Литве на первом месте. Он там так же популярен, как, например, во Франции. Это была одна из причин, почему мы решили выступать в этой гонке».

Зала считает, что его победа на спецучастке станет крупной новостью для его «небольшой страны», но не питает иллюзий относительно целей на оставшуюся часть ралли.

«Мы стараемся сберечь машину. У меня не так много запчастей [как у больших команд], и я постараюсь на рисковать, найти баланс между скоростью и, скажем так, безопасностью. "Дакар" долгий, нужно финишировать на хорошей позиции в его концовке, а не на первом этапе. Впереди еще много километров», – добавил гонщик.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Ралли «Дакар»
Пилоты Вайдотас Зала
Автор Валентин Хорунжий

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