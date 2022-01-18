Взаимопомощь и надежность. Камазовцы подвели итоги «Дакара»

В воскресенье, 16 января, команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Россию после долгих нескольких недель пребывания в Саудовской Аравии на изнуряющем марафоне «Дакар», по итогам которого пилоты грузовиков вновь стали триумфаторами: четыре экипажа заняли с первой по четвертую позиции в своем зачете.

Несмотря на усталость, гонщики были очень рады теплому приему, оказанному болельщиками в аэропорту «Домодедово». Фанаты скандировали многократное «ура» и размахивали флагами КАМАЗов и нашей страны, вызывая улыбку на лицах главных героев ралли-марафона.

Директор «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин рассказал, что такого результата коллективу удалось добиться в том числе благодаря командному духу – например, он вспомнил один из важнейших моментов, который мог стоить Дмитрию Сотникову, выигравшему в итоге гонку, победы в марафоне.

Дмитрий, не сталкиваясь с какими-либо серьезными проблемами, лидировал на протяжении почти всей дистанции «Дакара». Впрочем, отрыв от ближайшего преследователя – Эдуарда Николаева – даже в последние гонки составлял около 10-ти минут (что по меркам ралли-рейдов просто мелочь). И на предпоследнем этапе гонки Сотников... застрял на вершине дюны. Казалось бы, с шансами на победу можно попрощаться? Отнюдь – в российской команде на этот счет свои правила. И ехавший следом экипаж Николаева (главного соперника!) – вместо того чтобы воспользоваться неудачей Дмитрия и выйти в лидеры – пришел на помощь товарищам по команде и вызволил грузовик Сотникова из ловушки.

№500 команды Камаз-Мастер: Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов Фото: Red Bull Content Pool

«В тот день мы стартовали первыми, и начало спецучастка для нас сложилось хорошо, поэтому мы ехали одни, – рассказал Сотников. – По дороге у нас была высокая дюна. К сожалению, не сориентировались вовремя, немного поспешили и рискнули, решив не объезжать эту дюну, а подняться на неее. На вершине оказался очень рыхлый песок - а я не был к этому готов. Машина начала резко замедляться, и мы остановились в самой верхней точке.

Я понимал, что сзади есть КАМАЗы. Подобные спасательные процедуры у нас на автомате, и любой из нас сделал бы то же самое – в том числе и я, не задумываясь. Но в любом случае Эдуарду отдельное спасибо».

Члены экипажей команды «КАМАЗ-мастер»

Не командным духом единым

Неоднократно гонщики отмечали главное свойство новых КАМАЗов К5 – а именно надежность, благодаря которой первым двум экипажам удалось потерять минимум времени на спецучастках и ни разу не остановиться на трассе для какого бы то ни было ремонта.

Изначально модель К5, сделанную впервые в 2021 году, использовали на ралли «Шелковый путь» в единственном экземпляре – и Сотников выиграл эту гонку, после чего руководство команды решило оперативно построить второй автомобиль для экипажа Николаева. Эдуард отметил, что до «Дакара» новый грузовик удалось испытать только на полигоне в зимнее время года. Гонщик опасался, что часов, проведенных в машине до ралли-рейда, может не хватить для выступления на максимальном уровне. Однако результаты говорят сами за себя: напомним, что Николаев по итогам марафона финишировал вторым, а Сотников на такой же технике и вовсе победил.

На вопрос об улучшении грузовика в будущем Сотников ответил довольно кратко: «Мы будем пробовать, может, немного менять баланс по весу. В этом году машина показала себя хорошо – мы собрали очень много полезной информации. В каждой области у нас есть какие-то наработки и каждую часть мы пытаемся как-то улучшать, поэтому о каких-то конкретных местах, требующих обновления, говорить трудно».

На «Дакаре» 2022 года команда «КАМАЗ-мастер» одержала 19-ю победу в истории марафона. И несмотря на такой успех в зачете грузовиков, в коллективе очень дорожат историей легендарного ралли-рейда – по крайней мере, один из камазовцев не прочь попробовать себя и на старой технике в зачете Classic. «Я со своей стороны очень бы хотел, чтобы от команды участвовал грузовик, – рассказал Николаев. – Очень классно, что организаторы реализовали идею создать такой зачет. Можно посмотреть, на чем раньше пилоты ездили на “Дакаре” и насколько для участников условия были суровыми. Надеемся, что когда-нибудь и КАМАЗ выставит туда свою технику».