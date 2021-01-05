Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника
Борьба российской и белорусской команд в песках Саудовской Аравии продолжается с переменным успехом
Экипаж Сергея Вязовича из заводской команды Минского автозавода стал сильнейшим на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков. Правда, его преимущество над лидером гонки Дмитрием Сотниковым составило всего 18 секунд и практически не сказалось на ситуации в генеральной классификации, где камазовец по-прежнему уверенно занимает первую строчку.
Спецучасток протяженностью 403 километра по кольцевому маршруту близ Вади Ад-Давасира вообще мало повлиял на общую картину гонки: все фавориты показали практически одинаковую скорость, а лидерство по ходу дистанции минимум четырежды переходило из рук в руки.
Первая шестерка по итогам этапа уложилась в четыре минуты – даже среди внедорожников во вторник не было такой плотности результатов.
Третьим, вслед за Вязовичем и Сотниковым, финишировал еще один пилот КамАЗа Антон Шибалов – он тоже в какой-то момент ехал быстрее всех, но все же финишировал со временем на минуту и 16 секунд хуже победителя дня.
Четвертым стал чех Мартин Мацик на IVECO – сильнейший из гонщиков, чей грузовик не имеет в названии букв «маз». Эту же строчку он занимает и в общем зачете.
Действующий победитель «Дакара» Андрей Каргинов по итогам этапа показал пятую скорость, но проблемы в предыдущие дни пока не позволяют ему войти в десятку лидеров гонки.
Результаты Ралли Дакар после трех этапов (зачет грузовиков)
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Дмитрий Сотников
|КамАЗ
|11 часов 47 мин 11 сек
|2.
|Сергей Вязович
|МАЗ
|+16:56
|3.
|Антон Шибалов
|КамАЗ
|+23:01
|4.
|Мартин Мацик
|IVECO
|+26:00
|5.
|Алеш Лопраис
|Praga
|+36:34
|6.
|Айрат Мардеев
|КамАЗ
|+42:06
|...10.
|Алексей Вишневский
|МАЗ
|+1 ч 30:04
|...12.
|Андрей Каргинов
|КамАЗ
|+2 ч 00:07
№507 Камаз-Мастер: Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов
Фото: A.S.O.
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Карякин поднялся в пятерку
В категории мотовездеходов и легких багги понемногу улучшает ситуацию россиянин Сергей Карякин. Спортсмен из Екатеринбурга до этого был в общем зачете восьмым, а во вторник финишировал только 11-м – и несмотря на все это поднялся до пятой строчки классификации.
Как и в других классах, отрывы здесь оказались минимальными, потому значение имела не позиция в протоколе, а показанное время. Отставание Карякина от лидера зачета сейчас составляет 16 с половиной минут
Победителем этапа едва не стал американец Остин Джонс, который лидировал с самого начала и буквально до последних километров. Но в концовке его все же опередил лидер зачета Франсиско Лопес Контардо, что позволило гонщику из Чили укрепить позиции в споре за победу.
В среду программа «Дакара» предложит гонщикам относительно короткий 337-километровый спецучасток, который приведет караван в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.
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Об этой статье
|Серия
|Дакар
|Этап
|Дакар
|Автор
|Александр Кабановский