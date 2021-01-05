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Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника

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Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника
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, Ответственный редактор

Борьба российской и белорусской команд в песках Саудовской Аравии продолжается с переменным успехом

Экипаж Сергея Вязовича из заводской команды Минского автозавода стал сильнейшим на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков. Правда, его преимущество над лидером гонки Дмитрием Сотниковым составило всего 18 секунд и практически не сказалось на ситуации в генеральной классификации, где камазовец по-прежнему уверенно занимает первую строчку. 

Спецучасток протяженностью 403 километра по кольцевому маршруту близ Вади Ад-Давасира вообще мало повлиял на общую картину гонки: все фавориты показали практически одинаковую скорость, а лидерство по ходу дистанции минимум четырежды переходило из рук в руки.

Первая шестерка по итогам этапа уложилась в четыре минуты – даже среди внедорожников во вторник не было такой плотности результатов. 

Третьим, вслед за Вязовичем и Сотниковым, финишировал еще один пилот КамАЗа Антон Шибалов – он тоже в какой-то момент ехал быстрее всех, но все же финишировал со временем на минуту и 16 секунд хуже победителя дня.

Четвертым стал чех Мартин Мацик на IVECO – сильнейший из гонщиков, чей грузовик не имеет в названии букв «маз». Эту же строчку он занимает и в общем зачете. 

Действующий победитель «Дакара» Андрей Каргинов по итогам этапа показал пятую скорость, но проблемы в предыдущие дни пока не позволяют ему войти в десятку лидеров гонки.  

Результаты Ралли Дакар после трех этапов (зачет грузовиков)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ 11 часов 47 мин 11 сек
2. Belarus Сергей Вязович МАЗ +16:56
3. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ +23:01
4. Czech Republic Мартин Мацик IVECO +26:00
5.  Czech Republic Алеш Лопраис Praga +36:34
6. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ +42:06
...10. Belarus Алексей Вишневский МАЗ +1 ч 30:04
...12. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ +2 ч 00:07
№507 Камаз-Мастер: Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов

№507 Камаз-Мастер: Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов

Фото: A.S.O.

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Карякин поднялся в пятерку

В категории мотовездеходов и легких багги понемногу улучшает ситуацию россиянин Сергей Карякин. Спортсмен из Екатеринбурга до этого был в общем зачете восьмым, а во вторник финишировал только 11-м – и несмотря на все это поднялся до пятой строчки классификации.

Как и в других классах, отрывы здесь оказались минимальными, потому значение имела не позиция в протоколе, а показанное время. Отставание Карякина от лидера зачета сейчас составляет 16 с половиной минут

Победителем этапа едва не стал американец Остин Джонс, который лидировал с самого начала и буквально до последних километров. Но в концовке его все же опередил лидер зачета Франсиско Лопес Контардо, что позволило гонщику из Чили укрепить позиции в споре за победу. 

В среду программа «Дакара» предложит гонщикам относительно короткий 337-километровый спецучасток, который приведет караван в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

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Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Александр Кабановский

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