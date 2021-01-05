Экипаж Сергея Вязовича из заводской команды Минского автозавода стал сильнейшим на третьем этапе «Дакара» в зачете грузовиков. Правда, его преимущество над лидером гонки Дмитрием Сотниковым составило всего 18 секунд и практически не сказалось на ситуации в генеральной классификации, где камазовец по-прежнему уверенно занимает первую строчку.

Спецучасток протяженностью 403 километра по кольцевому маршруту близ Вади Ад-Давасира вообще мало повлиял на общую картину гонки: все фавориты показали практически одинаковую скорость, а лидерство по ходу дистанции минимум четырежды переходило из рук в руки.

Первая шестерка по итогам этапа уложилась в четыре минуты – даже среди внедорожников во вторник не было такой плотности результатов.

Третьим, вслед за Вязовичем и Сотниковым, финишировал еще один пилот КамАЗа Антон Шибалов – он тоже в какой-то момент ехал быстрее всех, но все же финишировал со временем на минуту и 16 секунд хуже победителя дня.

Четвертым стал чех Мартин Мацик на IVECO – сильнейший из гонщиков, чей грузовик не имеет в названии букв «маз». Эту же строчку он занимает и в общем зачете.

Действующий победитель «Дакара» Андрей Каргинов по итогам этапа показал пятую скорость, но проблемы в предыдущие дни пока не позволяют ему войти в десятку лидеров гонки.

Результаты Ралли Дакар после трех этапов (зачет грузовиков)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Дмитрий Сотников КамАЗ 11 часов 47 мин 11 сек 2. Сергей Вязович МАЗ +16:56 3. Антон Шибалов КамАЗ +23:01 4. Мартин Мацик IVECO +26:00 5. Алеш Лопраис Praga +36:34 6. Айрат Мардеев КамАЗ +42:06 ...10. Алексей Вишневский МАЗ +1 ч 30:04 ...12. Андрей Каргинов КамАЗ +2 ч 00:07

№507 Камаз-Мастер: Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов Фото: A.S.O.

Карякин поднялся в пятерку

В категории мотовездеходов и легких багги понемногу улучшает ситуацию россиянин Сергей Карякин. Спортсмен из Екатеринбурга до этого был в общем зачете восьмым, а во вторник финишировал только 11-м – и несмотря на все это поднялся до пятой строчки классификации.

Как и в других классах, отрывы здесь оказались минимальными, потому значение имела не позиция в протоколе, а показанное время. Отставание Карякина от лидера зачета сейчас составляет 16 с половиной минут

Победителем этапа едва не стал американец Остин Джонс, который лидировал с самого начала и буквально до последних километров. Но в концовке его все же опередил лидер зачета Франсиско Лопес Контардо, что позволило гонщику из Чили укрепить позиции в споре за победу.

В среду программа «Дакара» предложит гонщикам относительно короткий 337-километровый спецучасток, который приведет караван в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.