Вслед за мотоциклистами и гонщиками на внедорожниках в борьбу на 43-м Ралли Дакар вступили участники на гоночных грузовиках. Как и в других классах, стартовый 11-километровый пролог едва ли серьезно скажется на борьбе за победу, но его итоги позволят распределить экипажи на старте воскресного спецучастка.

Быстрейшим в дебюте стал Сергей Вязович на МАЗе, всего секунду своему партнеру по команде проиграл Алексей Вишневский.

Третьим по скорости стал чех Мартин Мачик, выступающий на IVECO частной команды Big Shock. Как известно, в нынешнем сезоне использующая такую технику команда De Rooy отказалась от выступления на «Дакаре», однако капотные грузовики PowerStar и без голландцев остаются грозной силой.

Только четвертый результат показал камазовский экипаж Антона Шибалова, отставание которого составило семь секунд. Прошлогодний победитель гонки Андрей Каргинов закончил субботу 11-м, Дмитрий Сотников – 13-м, Айрат Мардеев – 18-м.

Результаты пролога (зачет грузовиков)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. 1. Сергей Вязович МАЗ 6 мин 38 2. Алексей Вишневский МАЗ +0:01 3. Мартин Мачик IVECO +0:03 4. Антон Шибалов КамАЗ +0:07 5. Маурик Ван Ден Хойвель Scania +0:08 ...11. Андрей Каргинов КамАЗ +0:28 ...13. Дмитрий Сотников КамАЗ +0:30 ...18. Айрат Мардеев КамАЗ +1:08

№500 Камаз-Мастер: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Игорь Леонов Фото: A.S.O.

В зачете мотовездеходов лидерство захватил дебютант «Дакара», победитель этапов WRC Крис Мик. Интересно, что в этом же классе выступает выступает еще один именитый пилот – бывший участник Формулы 1 Томаш Энге. Чех показал на прологе 13-й результат.

Для гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина начало марафона вышло менее успешным – серебряный призер прошлогодний гонки оказался в протоколе только 31-м.

Настоящая борьба в пустынях Саудовской Аравии стартует в воскресенье, когда участникам предстоит проехать 277 «боевых» километров.