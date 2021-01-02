Дакар
Дакар
R
Дакар
Дакар
03 янв.
Следующее событие через
08 Часов
:
20 Минут
:
12 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Дакар / Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Поделились
Комментарии
Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Автор:
, Ответственный редактор

На прологе в Саудовской Аравии лучшими стали два экипажа белорусской команды, сильнейший представитель камазовцев Антон Шибалов – четвертый

Вслед за мотоциклистами и гонщиками на внедорожниках в борьбу на 43-м Ралли Дакар вступили участники на гоночных грузовиках. Как и в других классах, стартовый 11-километровый пролог едва ли серьезно скажется на борьбе за победу, но его итоги позволят распределить экипажи на старте воскресного спецучастка. 

Быстрейшим в дебюте стал Сергей Вязович на МАЗе, всего секунду своему партнеру по команде проиграл Алексей Вишневский.

Третьим по скорости стал чех Мартин Мачик, выступающий на IVECO частной команды Big Shock. Как известно, в нынешнем сезоне использующая такую технику команда De Rooy отказалась от выступления на «Дакаре», однако капотные грузовики PowerStar и без голландцев остаются грозной силой.

Только четвертый результат показал камазовский экипаж Антона Шибалова, отставание которого составило семь секунд. Прошлогодний победитель гонки Андрей Каргинов закончил субботу 11-м, Дмитрий Сотников – 13-м, Айрат Мардеев – 18-м.

Результаты пролога (зачет грузовиков)

Поз. Гонщик Машина Время/Отст.
1. Belarus Сергей Вязович МАЗ 6 мин 38
2. Belarus Алексей Вишневский МАЗ +0:01
3. Czech Republic Мартин Мачик IVECO +0:03
4. Russian Federation Антон Шибалов КамАЗ +0:07
5. Netherlands Маурик Ван Ден Хойвель Scania +0:08
...11. Russian Federation Андрей Каргинов КамАЗ +0:28
...13. Russian Federation Дмитрий Сотников КамАЗ +0:30
...18. Russian Federation Айрат Мардеев КамАЗ +1:08
№500 Камаз-Мастер: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Игорь Леонов

№500 Камаз-Мастер: Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Игорь Леонов

Фото: A.S.O.

В зачете мотовездеходов лидерство захватил дебютант «Дакара», победитель этапов WRC Крис Мик. Интересно, что в этом же классе выступает выступает еще один именитый пилот – бывший участник Формулы 1 Томаш Энге. Чех показал на прологе 13-й результат. 

Для гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина начало марафона вышло менее успешным – серебряный призер прошлогодний гонки оказался в протоколе только 31-м.

Настоящая борьба в пустынях Саудовской Аравии стартует в воскресенье, когда участникам предстоит проехать 277 «боевых» километров.

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

Предыдущая новость

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Дакар
Этап Дакар
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.

СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Риккардо в McLaren: первое фото
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо в McLaren: первое фото

Расселл: Когда привык к Williams – трудно выжать максимум из Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Когда привык к Williams – трудно выжать максимум из Mercedes

Aston Martin показала новый логотип команды Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

Aston Martin показала новый логотип команды Ф1

Анализ: чему нового босса Ф1 научила работа в автомобильном бизнесе
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: чему нового босса Ф1 научила работа в автомобильном бизнесе

Самое важное:

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта
Дакар Дакар / Новость

Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта

И снова вирус: один из лидеров «Дакара» в последний момент сменил штурмана
Дакар Дакар / Новость

И снова вирус: один из лидеров «Дакара» в последний момент сменил штурмана

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: бывший инженер Ferrari добавил моторам Mercedes 25 л.с.

2
Формула 1

СМИ: Daimler отказал Хэмилтону в четырехлетнем контракте

1дн
3
Дакар

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

4
Дакар

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

28мин
5
Формула 1

Риккардо в McLaren: первое фото

51мин

Самое важное:

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете
Дакар

Вязович на МАЗе стал первым лидером «Дакара» в грузовом зачете

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»
Дакар

Аль-Аттия стал лучшим на прологе «Дакара»

Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта
Дакар

Промоутер Гран При России остался без «Дакара» за день до старта

И снова вирус: один из лидеров «Дакара» в последний момент сменил штурмана
Дакар

И снова вирус: один из лидеров «Дакара» в последний момент сменил штурмана

Сам выиграл «Дакар», подписал первый контракт Кими, уделал всех в WRC. Пять эпизодов из жизни нового босса Williams
Формула 1

Сам выиграл «Дакар», подписал первый контракт Кими, уделал всех в WRC. Пять эпизодов из жизни нового босса Williams

Последние видео

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991 01:20
Дакар
8 авг. 2020 г.

Как Стефан Петерансель выиграл «Париж-Дакар»-1991

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок 01:29
Дакар
6 авг. 2020 г.

На электромобиле по пустыне. Это сделал Кен Блок

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто 00:57
Дакар
24 июн. 2020 г.

Prodrive на «Дакаре». Это будет нечто

Так выглядит классический «Дакар» 03:38
Дакар
12 июн. 2020 г.

Так выглядит классический «Дакар»

Презентация «Дакара»: видео 26:27
Дакар
11 июн. 2020 г.

Презентация «Дакара»: видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.